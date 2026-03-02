La guerra regional en Medio Oriente que comenzó el sábado con los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Teherán y muchos otros puntos del territorio iraní puede durar entre cuatro y cinco semanas, de acuerdo con lo que dijo Donald Trump este lunes en la Casa Blanca.

En el contacto que tuvo con los medios de prensa en Washington, el líder republicano dijo que la ofensiva sobre Irán está “sustancialmente adelantada” en su proyección de tiempo para la operación en Irán, pero agregó que el ejército está preparado para una campaña más larga, en caso de que sea necesario.

“Cueste lo que cueste, siempre lo haremos y desde el principio proyectamos de cuatro a cinco semanas, pero tenemos la capacidad de ir mucho más allá”, dijo el mandatario.

Trump dijo también que los objetivos de la campaña lanzada a gran escala sobre Irán son “claros”. Estos incluyen “destruir la capacidad de misiles de Irán” y “aniquilar su armada”, así como impedir que sigan desarrollando su programa para obtener armas nucleares.

El presidente estadounidense dijo también que el gobierno de Irán “no puede seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”.

Paralelamente, en una entrevista con el diario New York Post, Trump no había descartado la posibilidad de desplegar tropas en territorio iraní, algo que se presume como extremadamente arriesgado.

Antes, el secretario de Defensa de la Casa Blanca, Pete Hegseth, había dicho que no había planes para tener militares sobre el terreno en Irán, pero también se había mostrado reacio a confirmar si esta era la postura a largo plazo de la administración. “No vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos”, declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono.

Volviendo a los dichos de Trump, en una entrevista con la cadena CNN el presidente estadounidense había dicho que la “gran ola” de ataques contra Irán no había comenzado. “Ni siquiera hemos empezado a atacarlos con fuerza”, declaró el presidente estadounidense. “Los estamos machacando”, agregó.

Entrada la noche, en el marco de los ataques sobre Teherán, medios israelíes informaron que el ejército había bombardeado el complejo de la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica de Irán.

El cierre del estrecho de Ormuz

Desde Irán, autoridades informaron que la cifra de personas muertas desde que comenzaron los ataques es 555, además de miles de heridos.

En las últimas horas, el presidente del país, Masoud Pezeshkian, expresó en su cuenta de X su pesar por las muertes de sus compatriotas. “Los ataques a hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques a escuelas atentan contra el futuro de una nación. Atacar a pacientes y niños viola flagrantemente los principios humanitarios. El mundo debe condenarlo. Acompaño a mi nación en duelo. Irán no guardará silencio ni cederá ante estos crímenes”, expresó el mandatario.

Mientras soporta los ataques sobre su territorio, Irán sigue atacando tanto a Israel como a países árabes de la zona en los que hay bases y dependencias estadounidenses.

De acuerdo a lo que informó la agencia AFP, este lunes tres drones impactaron en la embajada estadounidense en Kuwait. Al mismo tiempo la embajada de Estados Unidos en Amán, la capital de Jordania, debió ser evacuada tras recibir una amenaza no especificada. Pero este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país “no está en guerra con los países de la región”, sino con Estados Unidos.

Las naciones de Medio Oriente deben “presionar a Estados Unidos” por sus acciones contra Irán, agregó Araghchi. En sus declaraciones el alto funcionario del gobierno de Teherán acusó a Estados Unidos de “traicionar la diplomacia” al llevar a cabo ataques aéreos junto con Israel, a pesar de las negociaciones que se estaban realizando para evitar una confrontación militar.

Araghchi, además, defendió la idea de que las bases militares estadounidenses que están ubicadas en países del Golfo Pérsico, siguen siendo objetivos legítimos.

“No estamos atacando a nuestros vecinos, estamos atacando bases militares estadounidenses”, declaró el canciller a medios estatales de su país. “Que los soldados estadounidenses huyan a hoteles no evitará que sean atacados”, agregó.

Además, este lunes, de acuerdo a lo que consignó la cadena qatarí Al Jazeera, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber atacado un petrolero presuntamente vinculado a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. “El petrolero Athe Nova, uno de los aliados estadounidenses en el estrecho de Ormuz, sigue en llamas tras ser alcanzado por dos drones”, declaró el CGRI en un comunicado.

El sábado, la fuerza paramilitar de élite iraní anunció el cierre de la vía fluvial, vital para el transporte mundial de petróleo y gas, tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes, información que fue confirmada por autoridades iraníes este lunes.

Por el estrecho de Ormuz, un pequeño pasaje situado entre la costa sur de Irán y el extremo norte de Omán, pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, además de volúmenes significativos de exportaciones de gas natural licuado producidos en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Alrededor del 20% del consumo diario mundial de petróleo pasa por este estrecho corredor, por lo que su cierre está afectando toda la cadena de suministro y afectando el precio del petróleo al alza.

Israel contra Hezbolá

El ejército de Israel anunció este lunes que comenzó una serie de ataques “por todo el Líbano”, en respuesta a los bombardeos lanzados por la milicia proiraní Hezbolá en la noche del domingo sobre el norte del territorio israelí.

El grupo armado chíita libanés comunicó que sus ataques fueron en respuesta al asesinato del ayatolá Alí Jamenei, quien murió después de los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron sobre Teherán el sábado, en el primer día de la guerra en curso.

En una primera respuesta, poco después de los ataques iniciales de Hezbolá, las fuerzas israelíes bombardearon posiciones de la milicia libanesa en el sur del país, y también en la zona sur de Beirut, matando a importantes jerarcas del grupo armado.

El jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, dijo que las operaciones proseguirán hasta que Hezbolá “sea eliminada”. Por otra parte, el portavoz militar israelí, Effie Defrin, dijo que “todas las opciones están sobre la mesa” cuando en una conferencia de prensa un periodista le preguntó si existe la posibilidad de una invasión terrestre sobre el territorio libanés. “Todas las opciones están sobre la mesa. Actuaremos para desarmar a Hezbolá”, declaró Defrin.

Más temprano, el portavoz internacional del ejército, Nadav Shoshani, afirmó que no había motivos para lanzar una invasión terrestre del Líbano “de forma inminente”, aunque tampoco lo descartó.

Advertencia sobre posibles fugas radiactivas

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el diplomático argentino Rafael Grossi, advirtió este lunes de la existencia de un peligro real ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán, porque considera que en caso de alcanzar y dañar instalaciones nucleares se pueden producir fugas radiactivas.

“Quisiera subrayar que la situación actual es sumamente preocupante. No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves”, explicó Grossi, informó el diario británico The Guardian.

En caso de producirse dichas fugas, la población estaría en peligro, por lo que Grossi no descarta la necesidad de “evacuar áreas tan extensas o incluso mayores que las grandes ciudades”, aunque por el momento la agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas no tiene evidencias de daños en las instalaciones nucleares iraníes.

Grossi dijo también que siguen “los esfuerzos por contactar a las autoridades reguladoras nucleares iraníes”, aunque por el momento no han tenido respuesta.

“Esperamos que este canal de comunicación indispensable pueda restablecerse lo antes posible”, pidió Grossi después de la Junta de Gobernadores, el órgano ejecutivo del OIEA, que celebró una sesión especial a pedido de Rusia.