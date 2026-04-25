El próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, denunció este sábado en su cuenta oficial de X que “oligarcas” vinculados al gobierno del actual primer ministro, Viktor Orbán, están transfiriendo “decenas de miles de millones” de forintos -la moneda oficial de Hungría- a Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uruguay y “otros países lejanos”.

“Tengo conocimiento de que la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (NAV), basándose en informes de los bancos, ha suspendido varias transferencias de alto valor” ante la “sospecha de blanqueo de capitales”, escribió Magyar, quien exigió a “la dirección de la NAV que congele de inmediato estos fondos robados”.

Asimismo, Magyar le reclamó a la Fiscalía General, la Policía Nacional y a las autoridades de la NAV que “detengan a los criminales que han causado daños por miles de miles de millones de forintos al pueblo húngaro, y que no les permitan huir —antes de la formación de un gobierno Tisza— a países desde los que la extradición no es actualmente posible”.

El designado primer ministro y líder del partido Tisza se impuso por una amplia mayoría en las elecciones nacionales del domingo 12 de abril ante Orbán, candidato del oficialista Fidesz, quien ocupa el poder en Hungría de forma ininterrumpida desde 2010. Está previsto que el gobierno encabezado por Magyar se constituya a finales de mayo.

En su posteo de este sábado, Magyar también dijo tener conocimiento de que “los oligarcas vinculados a Orbán han comenzado a vender TV2 y otros medios de comunicación a precios por debajo del mercado”.

“Exijo a los inversores nacionales e internacionales responsables que se abstengan de adquirir activos vinculados a la mafia; de lo contrario, podrían encontrarse ante la Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de Activos”, manifestó Magyar.

Finalmente, el próximo primer ministro húngaro dijo que “varias familias oligarcas influyentes ya han retirado a sus hijos de la escuela y están organizando personal de seguridad de confianza para su partida”.