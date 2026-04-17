En una entrevista que concedió a la revista alemana Der Spiegel, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva criticó al presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que no fue electo “emperador del mundo”, y reiteró su pedido de que haya modificaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en medio de las crecientes tensiones internacionales.

La entrevista fue publicada este jueves, día en el que el mandatario brasileño comenzó una gira por Europa en la que visitará Alemania, España y Portugal. “Trump no fue electo emperador del mundo. No puede seguir amenazando a otros países con la guerra todo el tiempo. Necesitamos poner orden en este mundo, que está a punto de convertirse en un único campo de batalla”, expresó Lula.

El líder izquierdista también se pronunció sobre el clima de disputa entre las grandes potencias, como China, Rusia y Estados Unidos. En este contexto Lula relató que le pidió a los líderes de China, Rusia y Francia —Xi Jinping, Vladimir Putin y Emmanuel Macron, respectivamente— que celebraran una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para instar a Trump a abordar el conflicto en Irán, pero dijo que su solicitud no tuvo éxito. “Es como si estuviéramos a la deriva en alta mar, en un barco sin capitán”, se lamentó.

Además, en su diálogo con el medio de prensa alemán, Lula advirtió sobre las consecuencias sociales de posibles conflictos armados, especialmente en los países más vulnerables. “No puede ser que Trump inicie una guerra con Irán y que quienes paguen el precio sean los pobres de África o América Latina, que tendrán que gastar más dinero en porotos, carne y verduras”, declaró Lula.

Al igual que había hecho en otras oportunidades, el presidente brasileño también exigió una acción más firme por parte de la ONU. “El Secretario General de la ONU, António Guterres, debería convocar de inmediato una Asamblea General Extraordinaria para que Trump, Putin y los demás rindan cuentas”, afirmó.

Otro punto central de la entrevista fue la crítica a la composición actual del Consejo de Seguridad de la ONU. Lula abogó por la inclusión de nuevos miembros permanentes, como países africanos, de Medio Oriente, así como Brasil o Alemania. Para el presidente existen inconsistencias en el funcionamiento del organismo. “¿Cómo se le explica a alguien que, precisamente, los cinco miembros permanentes son los mayores productores de armas? Son ellos quienes poseen armas nucleares y libran guerras”, expresó de manera crítica Lula, citando conflictos recientes que involucran a grandes potencias.

Al ser consultado sobre la posibilidad de brindar apoyo energético a Cuba, en un momento en el que la isla está pasando por una situación desesperante, Lula afirmó que Brasil no exporta petróleo al país para evitar impactos negativos para la empresa estatal Petrobras en el mercado internacional. “Nuestras relaciones con Cuba son tan buenas que los cubanos nos lo han dejado claro: Lula no debe tomar ninguna medida que perjudique a Brasil”, declaró el presidente, que agregó que su país puede ofrecer “medicamentos y alimentos”, y resaltó la importancia de ayudar a Cuba a reducir su dependencia energética.

En la entrevista, Lula también abordó la política interna y evitó confirmar su candidatura a la reelección. Según él, la decisión dependerá de la convención del Partido de los Trabajadores, aunque se está preparando para ella. “Mi mente y mi cuerpo están al 100%. Quiero vivir hasta los 120 años”, afirmó.

Respecto a una posible derrota contra el senador derechista Flávio Bolsonaro, Lula fue enfático sobre el respeto que se debe tener de los resultados electorales. “Cuando el pueblo toma una decisión, sea de derecha, de izquierda o de centro, debemos aceptar el resultado”, afirmó Lula, que también expresó su confianza en la continuidad de la democracia en el país.