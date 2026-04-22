Karina Milei, Javier Milei y Manuel Adorni durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados del Congreso argentino en Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2025.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció un proyecto de reforma electoral que, según dijo, sería enviado este miércoles al Congreso. Destacó que la iniciativa termina con las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas por su sigla PASO.

Esa votación, que agrega una instancia electoral previa a las elecciones nacionales y a una eventual segunda vuelta, tiene defensores, pero también es cuestionada por los costos que implica y porque es una elección compleja, en la que hay muchas candidaturas.

“Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, dijo el presidente en su cuenta de X. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, escribió, por su parte, en sus redes sociales el ministro del Interior, Diego Santilli.

Milei también resaltó que su reforma incorporaría la regla de Ficha Limpia, para impedir a personas con condenas por corrupción postularse a cargos electorales. “Los corruptos, afuera para siempre”, escribió el presidente.

“'Ficha Limpia' en el gobierno de Milei... Se me arrugan los dientes de la risa. Tienen la cara de cemento”, publicó en X la diputada Myriam Bregman, líder del Frente de Izquierda y de Trabajadores.

La iniciativa llega cuando el gobierno enfrenta varios casos de sospechas de corrupción o irregularidades. Uno es el caso Libra, la estafa cripto que el propio presidente promovió en sus redes sociales. Otro es el supuesto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, que después se extendió a otros organismos estatales, y el escándalo más reciente es el del abrupto crecimiento del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adquirió varias propiedades inmuebles y viajó a varios destinos costosos desde que es funcionario, sin que su sueldo pueda justificar de manera alguna esos gastos.

“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, proclamó el presidente argentino antes de subir al avión para volver de su tercer viaje a Israel en lo que va del mandato. También sus frecuentes viajes relacionados con convicciones personales son cuestionados por la oposición.

La ley que propone Milei, y que según informó el diario Perfil no tiene asegurados los votos en las dos cámaras del Congreso, también cambia las exigencias para que un partido político sea admitido como tal. Deberá tener presencia en al menos diez provincias para participar en elecciones nacionales, y si no alcanza el 3% de los votos podría perder su personería jurídica.

Uno de los temas más delicados en el proyecto es el del financiamiento de los partidos. La iniciativa elimina los topes a los gastos de campaña y los límites a los aportes privados, al tiempo que reduce los aportes estatales.

Para Milei, que los partidos accedan a recursos estatales equivale a un privilegio indebido. “Se termina la política viviendo de tu bolsillo”, resumió. Sin embargo, omite que de esta manera se abre la puerta a que corran con ventaja los partidos con más apoyo de los poderes económicos o incluso de actividades ilegales.

La Justicia argentina todavía investiga al principal candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, cuya postulación fue retirada por sospechas de haber sido financiado por Federico Fred Machado, un empresario detenido por narcotráfico en Estados Unidos.

El lunes, según informó elDiarioAr, el Juzgado Federal 2 de San Isidro, que tiene a su cargo la investigación del caso, que ya tiene más de 2.000 fojas, registró movimientos bancarios en los que Espert recibió 44 millones de pesos argentinos, unos 32.000 dólares, de ocho empresas que habían sido creadas menos de un año antes. Los titulares de esas empresas residían en viviendas precarias de la provincia de Buenos Aires. La Justicia también registró otros 67 millones, unos 48.600 dólares, transferidos por personas de escasos recursos al dirigente.

El periódico recordó además, que en 2019, cuando Espert se postuló a la presidencia y perdió las elecciones, al día siguiente pagó 479.000 dólares por una casa y firmó un contrato de asesoría con Machado por 200.000 dólares. Esos movimientos se suman a muchos más que no parecen justificados ni acordes a sus declaraciones juradas patrimoniales.

El actual sistema de financiamiento de partidos incluye aportes públicos para campañas y funcionamiento de esas organizaciones políticas. También contempla aportes privados, pero con topes y regulación.