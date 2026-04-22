El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, afirmó que existe riesgo de perjuicio para los jubilados y las personas que son beneficiarias de planes sociales en el caso de que el candidato derechista a la presidencia por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, acceda el gobierno e impulse propuestas que afecten a la seguridad social.

Las declaraciones de Boulos, consignadas por el portal Brasil 247, apuntan a posibles repercusiones en el costo de vida y los ingresos de los beneficiarios.

Boulos, líder del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), habló sobre el tema en un video que publicó este miércoles, afirmando que el plan de Bolsonaro podría afectar directamente a trabajadores y jubilados.

Según el ministro del gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva, existe preocupación por el aumento del costo de vida sin un ajuste proporcional en las prestaciones. “El costo de vida aumenta, las cosas se encarecen en el mercado y la jubilación se mantiene igual. También quiere congelar el BPC [pago continuo de prestaciones]”, expresó Boulos en su publicación.

El martes el diario Folha de São Paulo había informado que el equipo económico que trabaja en la candidatura de Bolsonaro está analizando un conjunto de medidas que podrían impactar directamente en los jubilados y en la financiación de áreas sociales como la salud y la educación. Según informó el diario paulista, el plan de los bolsonaristas prevé que las prestaciones de seguridad social y asistencia social, además de los mínimos constitucionales para estas áreas, se ajusten únicamente por la inflación, sin aumento real.

La propuesta forma parte de una estrategia de ajuste fiscal estimada en alrededor de dos puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), equivalente a la mitad de lo que algunos expertos consideran necesario para estabilizar la deuda pública brasileña.

El equipo económico que acompaña a Flávio Bolsonaro considera que esta medida inicial podría indicar un compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas y reducir la presión para que aumenten las tasas de interés en el mercado financiero.

En su crítica a este plan, Boulos asoció estas medidas con un impacto directo en los ingresos de la población más vulnerable.

En el video el dirigente del PSOL recordó las propuestas presentadas en 2022 por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. En aquel momento, el salario mínimo proyectado era de 1.294 reales, aproximadamente 250 dólares, sin un aumento real por cuarto año consecutivo. La Ley de Directrices Presupuestarias, sancionada durante ese período, fijó el valor basándose únicamente en la reposición nominal, lo que resultó en un ajuste de apenas 82 reales respecto del año anterior.

En su publicación, Boulos también abogó por la movilización social ante posibles propuestas similares en el futuro. “Compartan este video para que todos conozcan la verdad”, declaró el ministro al final de la grabación.