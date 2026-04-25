La decisión de algunos países aliados de Estados Unidos de no sumarse a la guerra contra Irán ni darle apoyo logístico a Washington para esta ofensiva causó malestar en el presidente Donald Trump. Tanto es así, que evalúa posibles castigos contra esos países, según comunicaciones oficiales internas del gobierno estadounidense a las que accedieron el portal Politico y la agencia Reuters.

En el caso de España, la sanción considerada por Trump es su expulsión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de acuerdo con el medio digital. Estados Unidos ya había amenazado con esta medida tiempo atrás, cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se negó a aumentar su gasto en Defensa al 5% de su PIB, como reclamaba Washington.

El viernes, la OTAN, que tiene como actual secretario general al ex primer ministro de Países Bajos Mark Rutte, señaló que su tratado fundacional, de 1949, “no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión”. Esta alianza defensiva solo contempla en sus reglas la posibilidad de que ingresen nuevos miembros o uno de ellos decida retirarse.

Sánchez, que el viernes se encontraba en una reunión de gobernantes europeos en Nicosia, Chipre, manifestó: “No hay debate. Cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. Estamos comprometidos y desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, [tenemos] absoluta tranquilidad”.

“España va a defender siempre dos cosas: la primera, el interés general de nuestro país y, en segundo lugar, el cumplimiento con nuestras responsabilidades, que asumimos con toda garantía como buenos aliados que somos de la OTAN”, agregó, según citó elDiario.es.

El presidente del gobierno español dijo además que su Ejecutivo no se rige por mensajes de correo electrónico, en este caso atribuido al Pentágono, sino por “documentos oficiales y posicionamientos que tome en este caso el gobierno de Estados Unidos”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que también se encontraba el viernes en Chipre, fue consultada por periodistas sobre los planes de represalias de Trump y respondió que no lo veía como algo positivo. “Pienso que la OTAN debe permanecer unida, es un elemento de fuerza que tenemos en este contexto y tenemos que trabajar para reforzarla”, agregó. Consideró que es necesario también “reforzar la columna europea de la OTAN, que es lo que estamos haciendo ahora, una columna que claramente debe ser complementaria de la estadounidense”.

También el gobierno alemán, mediante su portavoz, Sebastian Hille, manifestó que España es miembro de la OTAN “y no hay motivos para que esto cambie”, y lo mismo dijo el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten. Afirmó que España integra la alianza “y así seguirá siendo”.

Si bien Sánchez ha manifestado con contundencia su rechazo a la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán, Trump extiende reproches también a la Unión Europea. Llegó a reclamar a los países del bloque que actuaran para abrir el estrecho de Ormuz por el que muchos de ellos se abastecen de petróleo. Sin embargo, ese paso estaba abierto antes de la ofensiva israelí y estadounidense.

De acuerdo con el portal Politico, Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, manifestó: “Mientras Estados Unidos ha estado ahí siempre para los que se dicen sus aliados, países a los que protegemos con miles de tropas no han estado para nosotros a lo largo de la operación Furia Épica”. La vocera agregó que, como dijo el propio presidente, “Estados Unidos no lo olvidará”.

También Reino Unido

Los supuestos planes de represalias de Trump no solo apuntan a España. De acuerdo con Reuters, un informe al que accedió argumenta que Washington también podría rever su política de respaldar las reivindicaciones europeas sobre antiguas “posesiones imperiales” y aludía específicamente a las islas Malvinas, que Argentina reivindica como parte de su territorio.

El gobierno británico manifestó el viernes que su posición sobre estas islas no cambiará, según el periódico The Guardian. Un portavoz del primer ministro Keir Starmer dijo que la posición de Reino Unido al respecto es clara y “es una postura de larga data”. Agregó: “No ha cambiado. La soberanía reside en Reino Unido, y el derecho de las islas a la autodeterminación es primordial”. Con él coincidieron el líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, y el del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey.

A su vez, el dirigente ultraderechista Nigel Farage, del partido Reform UK, que ha participado en foros de la derecha internacional, dijo que en una reunión prevista para fines de este año le transmitirá al presidente argentino, Javier Milei, que el estatus de las islas es “innegociable”.

Todo esto ocurre cuando está previsto que el rey Carlos y la reina Camila viajen a Washington el lunes, donde serán recibidos por Trump en la Casa Blanca.

Representantes de Washington y Teherán en Pakistán

A todo esto, los enviados especiales de Trump para negociar con Irán, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este sábado a Pakistán, país que actuó como mediador entre las partes. La Casa Blanca informó que el viaje tiene como objetivo participar en nuevas negociaciones, según su vocera, Karoline Leavitt.

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, también viajó a Pakistán, un portavoz de su cartera, Esmaeil Baqaei, manifestó que “no se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán”.