En un mensaje emitido por cadena de radio y televisión, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una serie de anuncios tendientes a mejorar la vida de los habitantes del país, enormemente golpeados por la situación económica.

En su mensaje a la población, Rodríguez, quien asumió la presidencia el 5 de enero, luego de la acción militar estadounidense que capturó y trasladó a Nueva York a Nicolás Maduro, destacó la recuperación económica del país, a pesar de las sanciones económicas que pesaron sobre Venezuela durante los últimos años.

Además, informó sobre un aumento de los salarios a partir del 1° de mayo, aunque no precisó el monto de este incremento.

De acuerdo a lo que informó el portal venezolano El Pitazo, el anuncio se produce apenas un día antes de que trabajadores de distintos sectores de la administración pública se movilicen en una marcha hacia el Palacio de Miraflores, en reclamo de mejores salarios y el respeto de sus derechos laborales, debido a que actualmente el ingreso mínimo es de 130 bolívares, una cifra menor a un dólar.

En su discurso, la mandataria también anunció medidas para eliminar trabas burocráticas para la población y comunicó la creación de una Comisión Presidencial para el Diálogo Laboral, que permita al país “visualizar un nuevo modelo” en las relaciones laborales.

En su discurso, Rodríguez reconoció que desde el gobierno se cometieron errores e hizo un llamamiento a toda la población a participar en una peregrinación que comenzará el 19 de abril y finalizará el 1° de mayo para exigir el fin de las sanciones económicas que pesan sobre el país.

“Pido que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos y pido no repetir; por eso quiero dirigir este mensaje al futuro, a una Venezuela que debe estar libre de bloqueo”, manifestó la presidenta, de acuerdo a lo que consignó el diario colombiano El Tiempo.