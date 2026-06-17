Conferencia de Ministros del Interior alemanes: fantasías de deportación

El debate sobre el regreso de los sirios a su país vuelve a abrirse en esta conferencia, tal vez la última sin un ministro de AfD.

“Los necesito, con todo el respeto por lo que exigen los políticos de la Unión”, dice Peter Bollhagen. Se refiere a los sirios que trabajan en su empresa de pintura en Bremen. Ante la constante escasez de personal y aprendices, el maestro pintor está convencido: “Las artesanías no funcionarán sin inmigración”.

Bilal, que no quiere dar su nombre de pila, es uno de los siete sirios que actualmente trabajan en la empresa, y piensa igual. Deberá hacerse cargo del negocio en otoño, cuando Bollhagen se retire del día a día. Dice: “He construido una vida para mí aquí, pago mis impuestos, me convertí en padre”.

Hay miles de historias como la de Bilal: personas que huyeron de un país devastado y hoy apoyan a la sociedad alemana. No obstante, los políticos volverán a debatir a partir de hoy si los sirios deberían marcharse. En la Conferencia de Ministros del Interior de la Unión (IMK), en Hamburgo, el estado federado de Hesse, liderado por la Unión Demócrata Cristiana (CDU), puso el tema en la agenda.

Incluso antes de la conferencia de tres días, que comienza este miércoles y continuará hasta el viernes, el ministro del Interior de la CDU en Hesse, Roman Poteck, pidió ampliar las deportaciones a Siria. Hasta ahora, solo se ha obligado a delincuentes individuales a regresar. Aunque indirectamente, Poseck dejó claro que el mayor número posible de los 900.000 sirios que viven en Alemania debía regresar a Siria. Alrededor de dos tercios de ellos tienen un título de protección temporal, pero, al menos teóricamente, puede ser revocado.

Acuerdo sobre los casos de Dublín

Los políticos federales llevan meses pidiendo esto. En primavera, el canciller Friedrich Merz (también de CDU) afirmó que, como objetivo, al menos el 80% de los sirios debía marcharse, pero luego dijo que fue un malentendido.

Los ministros del SPD, liderados por Baja Sajonia, resisten tales demandas en el IMK. Para eso han presentado una moción al ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt: debe crear una perspectiva fiable para todos los sirios que trabajan. Esto también debe aplicarse a quienes hasta ahora solo han sido “tolerados”, es decir, los que no tienen permiso de residencia pero no pueden ser deportados, por ejemplo, porque están estudiando o realizando algún aprendizaje.

Por otro lado, hay acuerdo entre los estados sobre que el gobierno federal debería hacerse cargo en el futuro de la tramitación de los llamados casos de Dublín: refugiados que llegaron a Alemania, pero habiendo pisado suelo de la Unión Europea anteriormente en otro país. Hasta el momento la deportación de estas personas ha sido responsabilidad de los estados, pero el gobierno federal quiere centralizar los procedimientos.

Wiebke Judith, portavoz de política legal de Pro Asyl, declaró a Taz: “Para los afectados, no importa quién lleve a cabo la deportación; para ellos, todo se trata de a qué situación serán deportados”. Los ministros del Interior deberían asegurarse de que los refugiados reciban la protección que necesitan.

La preocupación por un primer ministro del Interior de la AfD

Además del tema migratorio, los ministros del Interior también quieren hablar sobre la seguridad pública y la protección civil. El ministro federal de Defensa, Boris Pistorius, también está atento a esos temas. Junto con Dobrindt, presentó un “Pacto de Defensa Civil” a mediados de mayo. Esto supondría 10.000 millones de euros que se utilizarían para financiar, entre otras cosas, un nuevo puesto de mando, equipos, ayudantes y tecnología de alerta. El trasfondo es la preocupación por una guerra con Rusia.

Y luego está la Alternativa para Alemania (AfD). El IMK en Hamburgo podría ser el último sin la participación de ese partido de extrema derecha. En las encuestas para las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, la AfD está cerca de la mayoría absoluta. Por primera vez desde 1945, un partido extremista de derecha podía gobernar en un estado federal y proporcionar un ministro del Interior. Esto tendría consecuencias de gran alcance en lo que respecta a la seguridad.

Por ejemplo, la AfD había anunciado desde hace tiempo que reestructuraría la Oficina Estatal para la Protección de la Constitución. Según información de Taz, la Conferencia de Ministros del Interior dispone ahora de un proyecto de resolución según el cual se fortalecerá la “función central” de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, introducida desde Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Esto ofrecería la posibilidad de que la Oficina Federal de Sajonia-Anhalt pudiera intervenir en caso de emergencia. Ninguna de las partes implicadas dice cómo sería eso en términos concretos. Sería posible que la Oficina Federal asumiera el personal o los datos relativos a la AfD o el extremismo de derecha.

Además, se está considerando introducir más avisos de bloqueo de información sensible en el futuro, que entonces dejaría de ser accesible de forma general. Ante la eventualidad de que un ministro del Interior de la AfD pudiera bloquear futuras conferencias de ministros del Interior –algo para lo que hasta ahora se ha requerido unanimidad–, se está considerando abolir ese principio.