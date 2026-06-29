Milei recibió a Flávio Bolsonaro y anunció que no participará en la Cumbre del Mercosur

El candidato brasileño participó en Argentina en un encuentro de dirigentes de extrema derecha aliados de Israel y prometió trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén si gana las elecciones de octubre.

El presidente argentino, Javier Milei, recibió este lunes en la residencia presidencial de Olivos al candidato de extrema derecha brasileño Flávio Bolsonaro, a quien apoyó públicamente. En su cuenta de X, Milei publicó: “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro”.

El hijo del exgobernante Jair Bolsonaro viajó a Buenos Aires para participar en un encuentro de dirigentes políticos y diplomáticos de América Latina aliados de Israel, organizado por la Israel Allies Foundation, en colaboración con American Friends of the Isaac Accords, informó Ámbito Financiero.

Los Acuerdos de Isaac son una iniciativa con la que Israel busca establecer alianzas con países latinoamericanos. Estaba previsto que el encuentro cerrara con un discurso del presidente argentino. Más temprano, el senador brasileño estaba invitado a la Conferencia de Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel, como parte de la misma agenda.

Flávio Bolsonaro, que compite por la presidencia de su país en octubre con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, prometió que si gana las elecciones recompondrá las relaciones con Israel y trasladará la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. Tanto israelíes como palestinos reclaman como capital de su Estado esa ciudad, que Israel mantiene ocupada.

Las relaciones entre Brasil e Israel están afectadas a partir de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que dejó más de 70.000 muertos. El presidente de Brasil fue declarado persona no grata por el gobierno de Israel en 2024 por decir que “lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino no ha existido en ningún otro momento histórico. De hecho, existió: cuando Hitler decidió matar a los judíos”. Lula agregó por entonces que esta “no es una guerra entre soldados y soldados. Es una guerra entre un Ejército altamente preparado y mujeres y niños”.

En una posición opuesta, Flávio Bolsonaro ha viajado a Israel en el marco de giras para recabar el apoyo de la extrema derecha mundial. Así como el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió en uno de sus primeros discursos que su país “fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes”, Bolsonaro aseguró que el papel de su país en relación con Israel cambiará con una presidencia suya.

“En 2027, Brasil no solo volverá a tener un embajador en Israel, sino que también dará el paso de trasladar su embajada a la capital de Israel: Jerusalén. Más aún: Brasil dejará de ser una fuente de inestabilidad para convertirse en una fuerza de paz y alianza entre Israel y las naciones amigas de nuestra región”, dijo, según citó la revista Carta Capital.

Mercosur, Adorni y Santilli

Milei tenía previsto en su agenda oficial viajar a Asunción a participar este martes en la Cumbre del Mercosur. Sin embargo, canceló su participación en ese encuentro de presidentes de la región bajo el argumento de que está abocado a la transición en la jefatura de su gabinete.

Manuel Adorni dejó ese lugar bajo múltiples acusaciones de gastos injustificados, confesiones de que evadió impuestos y explicaciones contradictorias sobre su rápido incremento patrimonial. En su lugar fue designado Diego Santilli, un dirigente que fue peronista en el pasado, se convirtió en una figura relevante del macrismo desde 2009 y, finalmente, en noviembre, fue designado ministro del Interior de Milei.

En 2023, cuando Santilli fue precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el macrismo, Milei lo acusaba de “corrupto” y le dedicaba frases insultantes. “No tengo la culpa si Juntos por el Cargo [la alianza Juntos por el Cambio] tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro”, decía, según recordaron la revista Noticias y las redes sociales. Ese mismo año Milei reclamó: “Santilli debería explicar cómo lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse a debatir sobre economía, de lo cual no sabe nada”.

Según informó este lunes la Casa Rosada, Milei canceló su viaje porque este martes Santilli asume formalmente como jefe de Gabinete y se dedicará a trabajar con él y con los ministros en esa transición.

En la cumbre presidencial del Mercosur, en la que está previsto trabajar en particular en la implementación del acuerdo con la Unión Europea y en el reparto de las cuotas de acceso libre de aranceles a ese mercado para cada país y sus productos, Milei será reemplazado por el canciller Pablo Quirno.