El foco en el armamento y las tensiones de Trump con sus aliados marcaron la cumbre de la OTAN

Donald Trump durante la cumbre de la OTAN, el 8 de julio, en el complejo presidencial de Bestepe, en Ankara.

El presidente estadounidense se manifestó decepcionado con sus socios porque no se sumaron a su guerra con Irán, consideró a España una “causa perdida” e insistió una vez más en que su país se apropie de Groenlandia.

Las tensiones, presiones y reclamos que atravesaron la cumbre de la OTAN que terminó este miércoles en Ankara, Turquía, no se reflejaron en su declaración final, en la que todos los presidentes de esa alianza manifestaron su compromiso “inquebrantable” con la defensa mutua.

El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, afirmó que en el encuentro hubo un clima de “unidad”. Dijo que si hay discusiones “acaloradas”, eso es normal en una alianza de democracias e incluso la fortalece.

En esas discusiones, el protagonista central fue el presidente estadounidense, Donald Trump. “Me decepcionó mucho la OTAN”, manifestó. Reclamó que los países europeos no invierten los suficiente en defensa, expresó su disconformidad con sus aliados “por lo que hicieron con Groenlandia” –al apoyar a Dinamarca, país al que pertenece ese territorio– y porque “no quisieron ayudar” a Washington “con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán”.

En cuanto al aporte económico reclamado por Trump, en la declaración final, tanto Canadá como los integrantes europeos de la OTAN se comprometieron a una mayor participación en los gastos en defensa de la alianza.

El texto recuerda que en 2025 Europa y Canadá “aumentaron en más de 139.000 millones de dólares sus gastos de defensa propiamente dicha” y que, en esta cumbre, 12 paíes de Europa, impulsados por Reino Unido, acordaron que comprarán armamento por más de 50.000 millones de dólares.

Acerca de la guerra en Irán, Trump dijo que conversó en su momento con los gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, pero no obtuvo los resultados que esperaba. Y a claró que con España ni se molestó en hablar. “España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España; corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas […] No queremos tener nada que ver”, dijo. Consideró que España es “una causa perdida”, “no tiene remedio, son mala gente”.

El secretario general de la OTAN le recordó a Trump que España hizo un esfuerzo para aumentar su inversión militar y, más tarde, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó el mismo argumento, según informó el canciller alemán, Friedrich Merz. De acuerdo con Merz, esto “fue recibido con una gran aprobación” por Trump; según Sánchez, conversó más tarde con el presidente estadounidense sobre fútbol y golf “con absoluta y total cordialidad”.

Trump se refirió a Groenlandia y afirmó: “Eso debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca”. Señaló que este punto perjudicó su relación con la OTAN. Durante la cumbre, todos los demás países apoyaron la posición de Dinamarca, que manifestó que “Groenlandia no está en venta”. Pero Trump insistió. Dijo que “Dinamarca no invierte dinero para ayudar realmente a Groenlandia”, porque no es importante para ese país, pero sí lo es para para Estados Unidos. Según sus argumentos, su país necesita a Groenlandia no solo para protegerse, sino para proteger al mundo entero, aludiendo a una eventual amenaza de China o Rusia.

El anfitrión del encuentro, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también planteó sus reclamos y pidió a la Unión Europea que incluya a su país en su estructura de defensa, aunque no integra el bloque, para evitar “duplicaciones innecesarias” con la OTAN.

Erdogan defendió además la importancia del Foro de la Industria de Defensa que se realizó en Turquía en el marco de la cumbre, y destacó que su país dio un “gran salto” en esa industria y produce sus propios aviones, tanques y buques militares.

Rutte también abogó por “revolución industrial transatlántica en el ámbito de defensa”, con la cual “el zumbido de la maquinaria debe convertirse en un rugido”. En el encuentro estuvo presente el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Si bien su país no integra la OTAN, aspira a sumarse a la Unión Europea y a esa alianza, y en el marco de la cumbre mantuvo varias reuniones bilaterales, una de ellas con Trump.

Según informó The Guardian, durante ese encuentro el presidente estadounidense sorprendió al ofrecerle a Ucrania darle la licencia para fabricar misiles Patriot.

Al finalizar el encuentro, Trump se refirió a la cumbre de la OTAN y afirmó que “si hay una palabra que define la jornada de hoy es ‘unificación’”. Agregó que “fue una gran reunión. Había mucho amor en esa sala, mucha unidad”.