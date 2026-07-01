Israel sigue apropiándose de la Franja de Gaza, donde según la ONU el 65% del territorio tiene “acceso restringido”

Ciudad de Tiro en el sur de Líbano, el 23 de junio, tras un ataque Israelí. Foto: Joseph Eid / AFP

Netanyahu visitó a las tropas en el sur de Líbano y dijo que no se irán mientras Hezbolá siga en la zona.

Mientras mantiene tropas en el sur de Líbano y en el sur de Siria, el ejército de Israel sigue su expansión en Cisjordania, y también en la Franja de Gaza, donde el territorio en control de los palestinos es cada vez menor.

En el contexto de los ataques prácticamente diarios de las fuerzas israelíes sobre territorio gazatí, ocho personas fueron asesinadas y 26 resultaron heridas en ataques en toda la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, según informó el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, que sigue gobernando el lugar.

De acuerdo con el ministerio, 1.053 personas murieron y 3.406 resultaron heridas desde que entró en vigor el alto el fuego entre Hamas e Israel, en octubre del año pasado.

En total, desde el inicio de la guerra en Gaza, que comenzó luego de los ataques de Hamas y otras facciones palestinas sobre el territorio israelí el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud informó que 73.066 palestinos murieron y 173.514 fueron heridos como consecuencia de los bombardeos israelíes.

En cuanto al aspecto territorial, el proyecto israelí de apropiación de tierras sigue avanzando. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, uno de los más extremistas dentro del gobierno ultraderechista que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu, afirmó que los preparativos para la instalación de tres asentamientos en el norte de Gaza estaban concluidos, argumentando que la presencia de asentamientos judíos constituiría un cinturón de seguridad para las comunidades fronterizas israelíes.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) informó que la semana pasada, cerca de Beit Lahiya, ciudad situada en el extremo norte de la Franja de Gaza, un dron israelí lanzó municiones que provocaron el incendio de tres carpas de desplazados. Posteriormente, las fuerzas militares colocaron un bloque de cemento amarillo cerca de los refugios de las familias, lo que supone una ampliación de la línea —señaló la OCHA— a lo largo de la cual la oficina de derechos humanos de la ONU ha registrado la muerte de casi 200 palestinos desde octubre.

La OCHA estima actualmente que el 65% de la Franja de Gaza tiene el “acceso restringido”, por lo que la población del lugar, de cerca de dos millones de personas, está viviendo en un área de poco más de 100 kilómetros cuadrados.

En este contexto, el martes el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a los países a cubrir un déficit de financiación de 100 millones de dólares de la UNRWA —la agencia de la ONU para los refugiados palestinos—, señalando que el organismo se acerca a un punto crítico tras haber aplicado drásticos recortes de gastos y medidas de austeridad.

Netanyahu en la televisión y en Líbano

El martes, el primer ministro Netanyahu se presentó en un programa del canal 14 de la televisión israelí, una cadena extremadamente afín a su gobierno.

En la entrevista que le realizaron, el líder del Likud declaró que su búsqueda de la “victoria total nunca terminará”.

“¿Quieren vivir en Medio Oriente y en el mundo? Sean muy fuertes. Eliminamos las amenazas, las debilitamos enormemente, (pero) todavía tenemos trabajo por hacer”, expresó.

Al preguntársele si el ataque liderado por Hamas en octubre de 2023 había cambiado su perspectiva, Netanyahu afirmó que la invasión y la masacre influyeron en su enfoque de la doctrina de seguridad de Israel, señalando la necesidad de establecer zonas de amortiguamiento dentro del territorio enemigo.

“Lo más importante, a mi juicio, es ante todo contar con zonas de amortiguamiento dentro del territorio enemigo, no dentro del nuestro. No quiero que las comunidades del norte se conviertan en una especie de zona fronteriza cuya realidad difiera de la de las áreas situadas inmediatamente al sur”, señaló el primer ministro.

En esta línea, el martes más temprano Netanyahu se había trasladado hasta el sur de Líbano, donde habló con soldados que están desplegados en la zona.

Allí declaró: “Nuestra postura está clara: no nos iremos del sur de Líbano hasta que la amenaza haya desaparecido. Y mientras Hezbolá, armado, esté aquí y nos amenace, nos quedaremos aquí”.