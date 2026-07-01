Lula lidera todos los escenarios de cara a las elecciones de octubre, de acuerdo a una nueva encuesta

Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el 29 de junio de 2026. Foto: Evaristo Sa / AFP

En una eventual segunda vuelta entre el actual mandatario y Flávio Bolsonaro, el líder del PT tiene más de seis puntos porcentuales de ventaja.

Una nueva encuesta de intención de voto publicada este miércoles por la consultora AtlasIntel, de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre, muestra que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT) sigue delante de todos sus adversarios, tanto en un escenario de primera como de segunda vuelta.

Frente a su principal adversario, el ultraderechista Flávio Bolsonaro del Partido Liberal (PL), el actual mandatario mantiene una ventaja de 6,6 puntos porcentuales, con 48,8% de los apoyos contra 42,3% para Bolsonaro.

El sondeo también evaluó la candidatura de la ex primera dama Michelle Bolsonaro en representación del PL en lugar de Flávio Bolsonaro.

En este escenario, Lula también resultaría ganador, con el 48,7% de intención de voto frente al 38,9% de Michelle Bolsonaro.

La encuesta de AtlasIntel de este miércoles es la primera realizada tras la difusión de un video en el que la ex primera dama revelaba fuertes discrepancias entre ella y el hijo de su esposo.

AtlasIntel también consultó a los votantes sobre eventuales escenarios en los que el vicepresidente Geraldo Alckmin (Partido Socialista Brasileño) y Fernando Haddad, del PT, aparecen como posibles sustitutos de Lula, además de evaluar un enfrentamiento entre el actual presidente y Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra encarcelado e inhabilitado para postularse a cargos públicos.

El sondeo reafirma lo que indicaban estudios anteriores, donde el panorama está totalmente polarizado entre Lula y Flávio Bolsonaro, sin dejar opciones para postulantes de otros sectores políticos.

Si bien por ahora la ventaja del presidente es clara, en el escenario de segunda vuelta casi un 9% de los encuestados respondió que votaría en blanco, anulado o que no sabe qué hará, lo que deja una ventana abierta, cuando todavía quedan tres meses para las elecciones y queda por delante la fase más intensa de campaña.

En el sondeo también quedó claro que hay un importante porcentaje de la población que rechaza a Lula, aunque la figura de Flávio Bolsonaro también es ampliamente resistida, incluso dentro de votantes que se consideran de derecha.

Cuando se les preguntó a los ciudadanos si aprobaban o no a Lula, el 52,3% dijo que lo desaprobaba y el 45,9% lo aprobaba. En la evaluación de la gestión del gobierno, el 48,3% lo calificó como malo o pésimo, el 39,7% como bueno o muy bueno y el 12% como regular.

En la encuesta de AtlasIntel también se detalla que Lula mantiene una cómoda ventaja entre los votantes católicos, mientras que Bolsonaro se impone entre el electorado evangélico, aunque por un margen estrecho.

De acuerdo al estudio, entre los votantes católicos, Lula registra un 48,3% frente al 37,9% de Flávio. Por otro lado, entre los votantes que se identifican como evangélicos, el precandidato del PL obtiene un 42,9%, frente al 39,7% del candidato del PT.

Según Estados Unidos, el Primer Comando de la Capital es la mayor organización delictiva de América Latina

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra dos ciudadanos brasileños, tres empresas brasileñas y una empresa portuguesa por sus vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), al que la entidad considera la mayor organización criminal de América Latina.

Esta fue la primera decisión de este tipo tomada por Washington desde la designación de grupos criminales con sede en Brasil como terroristas, categoría en la fue incluido además del PCC, el Comando Vermelho.

En el comunicado publicado este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el PCC representa una “amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que sus operadores en todo el país —particularmente en el estado de Florida— lavan dinero proveniente del narcotráfico y contribuyen a un ciclo de criminalidad”.