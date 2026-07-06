Un nuevo apagón total dejó sin energía a Cuba

Este martes, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, participará en la Asamblea General de la ONU para pedir una vez más el fin del bloqueo estadounidense.

En el contexto de la profunda crisis que vive el país a todo nivel, este lunes se produjo un corte de energía total en Cuba, el tercero de esta magnitud desde enero y el octavo desde finales de 2024.

En un mensaje en su cuenta de X, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba indicó que se estaba investigando “las causas” de la “desconexión total” del sistema que afecta a toda la isla, en la que viven cerca de diez millones de habitantes.

El deterioro del sistema eléctrico, sumado al bloqueo petrolero estadounidense que rige desde enero, desde hace meses causa largos apagones que, en algunos casos, han superado las 24 horas de duración.

La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales completamente obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en funcionamiento y sufren daños frecuentes.

De acuerdo con lo que informó AFP, la central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada al oeste de La Habana, en la provincia de Matanzas, que es la principal del país, está paralizada desde hace varios días debido a una falla. Esa planta lleva más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde que empezó el año.

Cuba está sumida en una severa crisis económica, que incluye escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante. Los apagones se intensificaron de forma drástica desde que la administración de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de la isla, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible.

El gobierno que encabeza el mandatario, Miguel Díaz-Canel, pretende aumentar considerablemente la generación de energía solar para tratar de paliar la escasez de electricidad; sin embargo, aunque su generación está en aumento, la solar todavía representa solo el 10% de la matriz energética.

En enero, la administración Trump aprobó una batería de sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, y únicamente permitió que un petrolero ruso atraque en la isla, con 100.000 toneladas de petróleo.

El mandatario estadounidense viene hostigando a Cuba señalando que representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos. En varias ocasiones sugirió, además, que tomaría el control de la isla.

Ante la dramática situación que atraviesa el país, a mediados de junio el gobierno adoptó un paquete de medidas sin precedentes a favor de la economía de mercado, intentando reactivar la golpeadísima realidad del país.

En este contexto, este martes el canciller cubano, Bruno Rodríguez, participará en una sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde expondrá la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

En un posteo en su cuenta de X, Rodríguez afirmó: “Acudimos a la ONU con la fuerza del Derecho Internacional y la verdad del pueblo cubano, que tiene la facultad de vivir sin un bloqueo energético, sin asfixia impuesta por extranjeros y con la paz de estar sin la amenaza de una guerra de sangre”. En tal sentido, el ministro reiteró que Cuba no es una amenaza, pero el bloqueo impuesto a su país sí lo es.

Rodríguez dijo además que Washington busca impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie sobre el impacto del bloqueo petrolero y otras sanciones impuestas a la isla por Estados Unidos. “El gobierno de Estados Unidos intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de Estados miembros”, expresó.

La iniciativa se añade al debate anual que la Asamblea General de la ONU mantiene desde hace 34 años sobre el embargo estadounidense a Cuba.

En 2025, la resolución a favor de su levantamiento obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, su apoyo más bajo en diez años.