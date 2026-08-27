El Pacto Histórico formará un gabinete alternativo para ejercer la oposición

El excandidato a la presidencia de Colombia Iván Cepeda dijo que una de las tareas de ese equipo será proponer una “agenda pública” que “permita defender las conquistas sociales” y profundizarlas.

Varios exministros del gobierno de Gustavo Petro y referentes de su alianza, el Pacto Histórico, conformarán un equipo que funcionará como un gabinete alternativo al del actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para defender las políticas que estaban en marcha hasta su asunción y elaborar propuestas desde la izquierda.

La iniciativa fue presentada por el senador Iván Cepeda, que fue el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico en las elecciones de este año. El dirigente explicó que este gabinete toma la idea de experiencias similares de varios países. Señaló que en Reino Unido es común que se integre un equipo de este tipo, que puede funcionar como un “gobierno a la espera”, preparado para cuando llegue al poder, según citó el portal La Silla Vacía.

“Es una formidable herramienta para hacer la defensa de la democracia en Colombia”, dijo el senador, y manifestó su confianza en que la izquierda tendrá “la responsabilidad de conducir el Estado en el año 2030”.

Entre los 13 nombres de integrantes del equipo que se dieron a conocer, aparecen varios exministros del gobierno de Petro, personas que ocuparon altos cargos, como la titularidad de la Agencia Nacional de Tierras, y también la exsenadora y excandidata a la presidencia Clara López.

“Son personas que reúnen la excelencia en el trabajo de servidores públicos y la sensibilidad que proviene de su experiencia al haber participado, por años, en las luchas de nuestro pueblo, sus territorios y sus comunidades”, dijo Cepeda.

El senador afirmó que el gabinete trabajará en coordinación con los legisladores y establecerá alianzas con organizaciones sociales. Dijo que se ocupará de proponer la agenda política del Pacto Histórico y que tendrá el objetivo de “defender las conquistas sociales y profundizar esas conquistas”.

Si bien a este tipo de equipos se los denomina “gabinete sombra” o, con mayor frecuencia, “gabinete en la sombra”, en este caso se lo llamó “Gabinete por la vida”.

El expresidente Petro, que habló después de Cepeda, manifestó que “este no es un gabinete en la sombra, todo lo contrario: es un gabinete en la luz”.

Petro dijo que se eligió el nombre “Gabinete por la vida” porque Colombia enfrenta un “gobierno por la muerte”. Relacionó esta afirmación con “una política cimentada en el petróleo”, y también se refirió a “intelectuales de la oscuridad” que, según afirma, operaron en su país y se “aprestan”, con “bots” y “perfiles falsos”, a interferir en las elecciones que se celebrarán en octubre en Brasil.

Cuestionó también los vínculos de De la Espriella con Estados Unidos y relacionó al dirigente con figuras como Peter Thiel y Elon Musk, quienes, según dijo, aspiran a “sustituir las democracias por estructuras de poder jerarquizadas”.

También Cepeda criticó al nuevo presidente colombiano. “Desde el día de su posesión, la política de De la Espriella ha estado marcada por el espectáculo y por una preocupante banalización de la función pública. Se pretende aprovechar la tragedia de millones de compatriotas damnificados [por el terremoto del 10 de agosto] para avanzar en una agenda de restauración neoliberal. Las grandes crisis son utilizadas para imponer transformaciones que, en condiciones normales, encontrarían una legítima resistencia social”, dijo, y reiteró que la manifestación pacífica será una herramienta de la oposición al actual gobierno.

De acuerdo con el diario colombiano El País, Cepeda afirmó que actualmente el Pacto Histórico es la mayor fuerza parlamentaria, aunque no cuenta con la mayoría simple, y dijo que como oposición no se limitará a criticar al gobierno, sino que buscará presentar propuestas para resolver los problemas de Colombia.

Ordenan a De la Espriella que pida disculpas públicas

En respuesta a un recurso de amparo, un juez de primera instancia de Colombia ordenó al presidente De la Espriella que pida disculpas públicas en una “alocución en radio y televisión”, que la Justicia fijó para el 30 de setiembre, por “haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado en el acto oficial de su posesión como presidente”.

Durante esa ceremonia, que De la Espriella trasladó de la sede del Parlamento en Bogotá al auditorio de la Universidad Santiago de Cali, hubo imágenes católicas y discursos religiosos a cargo del pastor evangélico Eduardo Cañas, el arzobispo Francisco Múnera y el rabino David Michaan, que terminó su oratoria al grito de “viva Colombia y viva Israel”.