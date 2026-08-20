Francia, Italia, Reino Unido y Alemania le pidieron a Israel que detenga la construcción de asentamientos en Cisjordania

Demolición de viviendas palestinas por las autoridades de Israel, el 19 de agosto, en el barrio de Beit Hanina, en Jerusalén. Foto: Ahmad Gharabli, AFP

“En un momento grave, con niveles sin precedentes de violencia de colonos contra civiles y serias restricciones a la economía palestina, esta decisión es aún más preocupante”, expresaron las naciones europeas.

Este jueves, los gobiernos de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania emitieron un comunicado conjunto en el que le pidieron a Israel que ponga fin a la expansión de los asentamientos en Cisjordania y condenaron un enorme proyecto de colonización en este territorio palestino ocupado.

“En un momento de grave inestabilidad en Cisjordania, con niveles sin precedentes de violencia de colonos contra civiles y serias restricciones a la economía palestina, esta decisión es aún más preocupante”, afirmaron los cuatro países en un comunicado conjunto consignado por AFP. El documento instó a Israel “a retirar inmediatamente estos planes y poner fin a la expansión de sus asentamientos en Cisjordania”. “El derecho internacional establece claramente que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales”, afirmaron los cuatro países en la nota conjunta.

En el comunicado los países europeos calificaron la licitación de empresas para empezar la construcción como “inaceptable” y reafirmaron su apoyo a la solución de dos estados. “Esta es la posición de la comunidad internacional, reafirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, recordaron. Los asentamientos “nos alejarán aún más de la paz” y también “debilitan todavía más la posición internacional de Israel”.

La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania viene provocando una tensión creciente desde hace semanas, marcada por acciones violentas persistentes de colonos judíos que hostigan a los pobladores palestinos. Ante este escenario, el gobierno israelí tuvo que enviar tropas a Qusra, una localidad de Cisjordania, para desalojar a grupos de colonos extremistas que rodeaban las casas de familias palestinas.

La situación llegó a un extremo tal que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, un firme defensor de los asentamientos israelíes en Cisjordania, llegó a calificar el asedio como un “acto de terrorismo” contra una de las familias palestinas. Poco después de las declaraciones de Huckabee, varios dirigentes israelíes acudieron al asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, que había sido desmantelado en 2005 y fue reabierto la semana pasada. “Hemos vuelto a Ganim y hemos vuelto para quedarnos”, declaró durante la ceremonia el ministro de Defensa, Israel Katz.

Pero no solo los países europeos le solicitaron a Israel detener las construcciones en Cisjordania. Este jueves, un conjunto de organizaciones de derechos humanos y comunidades palestinas solicitó al Tribunal de Distrito de Jerusalén que emitiera una orden cautelar para paralizar la primera licitación lanzada por el Ministerio de Vivienda relativa a los planes de construcción de asentamientos israelíes en la zona denominada E1.

De acuerdo con lo que informó el diario israelí Haaretz, dichos grupos, que ya habían presentado recursos contra el proyecto de asentamientos, piden al tribunal que dicte esta medida provisional a la espera de una resolución definitiva sobre sus demandas. Asimismo, solicitaron que se impida la publicación de nuevas licitaciones y cualquier otra medida que suponga un avance en los planes hasta que el tribunal se pronuncie al respecto.

Según la solicitud de los demandantes, la licitación se publicó y se abrió a ofertas sin previo aviso a las partes interesadas. Argumentaron que esta actuación contravenía lo prometido y suponía un cambio sustancial en las circunstancias desde que el tribunal desestimó anteriores peticiones de medidas cautelares.

De acuerdo con los demandantes, lanzar la licitación mientras el procedimiento judicial sigue en curso –y antes de que el Estado haya presentado su respuesta a las demandas pendientes– podría crear hechos consumados irreversibles sobre el terreno y socavar la posibilidad de obtener una reparación efectiva en caso de que sus demandas prosperen.