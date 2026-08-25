Un legislador extremista israelí custodiado por militares destruyó un monumento palestino en Cisjordania

Tzvi Succot, en su casa en el asentamiento de Yitzhar, al sur de la ciudad palestina de Nablus, en la Cisjordania ocupada (archivo, junio de 2020)

Netanyahu dijo que los funcionarios “no deben hacer justicia por mano propia”, y su principal rival en las elecciones, Gadi Eisenkot, calificó la acción como “una vergüenza para cualquiera que pretenda representar a la ciudadanía”

En el contexto de las cada vez más crecientes acciones violentas de colonos judíos extremistas en Cisjordania, el más grande de todos los territorios palestinos, este martes un legislador ultraderechista, Tzvi Succot, del partido Sionismo Religioso, atacó con una maza un monumento situado en la localidad cisjordana de Madama, al sur de la ciudad de Nablus, bajo la protección de soldados israelíes.

En un comunicado, Succot, un extremista provocador que en el pasado ya había llevado a cabo acciones de este tipo, aunque no tan graves, afirmó que actuó porque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no habían retirado el monumento –ni otros situados en Cisjordania– que conmemoraba a “terroristas palestinos”, a pesar de una solicitud que él había presentado.

Las fotos publicadas por medios palestinos tras el incidente mostraban que el monumento, en homenaje a personas asesinadas por las fuerzas de seguridad israelíes, permanecía en pie, pero había sufrido severos daños.

La acción de Succot fue repudiada por buena parte de las fuerzas políticas israelíes, pero el primer ministro Benjamin Netanyahu se expresó de manera muy moderada sobre el tema. Sin mencionar el nombre del agresor, el mandatario declaró que los funcionarios públicos “no deben hacer justicia por mano propia”.

Sin embargo, el líder del partido de Succot, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, respaldó al legislador extremista y mostró comprensión ante sus acciones. En declaraciones recogidas por el diario Haaretz, Smotrich dijo que el monumento conmemoraba operativos terroristas y que Israel debería haberlo desmantelado “hace mucho tiempo”.

La presencia del ejército durante el incidente ocurrió en medio de críticas persistentes que señalan que las tropas toleraron o incluso alentaron actos de violencia y daños a la propiedad contra los palestinos en Cisjordania. En repetidas ocasiones soldados israelíes fueron filmados mientras observaban, sin intervenir, incidentes similares de violencia en los que participaron colonos.

En este caso, el ejército israelí reconoció haber facilitado una visita solicitada por Succot a varias zonas de Cisjordania, pero aclaró que, “contrariamente a la coordinación acordada, los participantes actuaron de forma engañosa y manipuladora, sin autorización, apartándose por completo del marco aprobado, y comenzaron a demoler uno de los monumentos en Madama”. Voceros militares agregaron que se detuvo a Succot luego de que empezara a atacar el monumento y se lo trasladó hacia afuera de la localidad.

La acción fue duramente condenada por el principal rival de Netanyahu en las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 27 de octubre, Gadi Eisenkot, líder del partido centroderechista Yashar. “Es una vergüenza para cualquiera que pretenda representar a la ciudadanía y ser un líder. Mintió y engañó a las FDI y a sus comandantes, puso en peligro la seguridad y manchó la imagen de todo el Estado de Israel”, expresó en un mensaje en su cuenta de X.

De acuerdo con lo que informó el diario The Times of Israel, Eisenkot también arremetió contra Netanyahu. Afirmó que el primer ministro había “desmantelado el sistema que garantizaba la seguridad y la gobernabilidad en Judea y Samaria” –denominación que el gobierno israelí da al territorio de Cisjordania–, al tiempo que “permitía a anarquistas como Tzvi Succot y sus semejantes hacer lo que les da la gana, poniendo en riesgo la seguridad en los asentamientos y perjudicando la posición de Israel ante el mundo”.

A propósito de Eisenkot y de las elecciones, una encuesta del Canal 12 publicada el lunes proyecta que Yashar sería la fuerza más votada, con 24 escaños. Sin embargo, su bloque llegaría a contar con 59 escaños, dos menos de los necesarios para la mayoría parlamentaria.

Eisenkot, quien fue jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2015 y 2019, está logrando captar apoyos de centroderecha y centro, de gente no politizada cansada de Netanyahu, porque representa la imagen de un militar patriota, que perdió un hijo en la ofensiva contra Gaza a fines de 2023. Además, el aspirante a suceder a Netanyahu es de origen marroquí, lo que le facilita llegar a votantes del Likud, cuya base social son los judíos sefaradíes y procedentes de países árabes, a quienes no los seducen los líderes identificados con las élites de origen askenazi.

Inusual pedido de la Junta de Paz y asalto a instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este

Un funcionario de la Junta de Paz, respaldada por Estados Unidos, hizo el martes un inusual llamamiento para que Israel cumpla con el alto el fuego en Gaza y limite sus ataques a amenazas “inmediatas”, aun cuando el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, prometió que los asesinatos selectivos de los terroristas del 7 de octubre continuarán hasta que todos sean “eliminados”.

El funcionario de la Junta de Paz, citado por medios israelíes, también declaró que “toda actividad militante” en Gaza, incluido el vuelo de cometas, debe terminar. Esto ocurrió dos días después de que Israel amenazara con una respuesta contundente si la organización islamista Hamas retomaba la táctica de lanzar cometas incendiarias a través de la frontera.

El fin de semana, efectivos del ejército israelí encontraron cuatro cometas, sin ningún tipo de artefacto adicional, cerca del kibutz Nahal Oz, uno de los atacados el 7 de octubre de 2023. Como respuesta, las fuerzas israelíes lanzaron ataques sobre varios puntos de la Franja de Gaza que costaron la vida de varias personas, incluido un niño de 4 años.

“Toda actividad militante en Gaza debe cesar, incluido el vuelo de cometas. Hemos transmitido este mensaje directamente a través del mecanismo establecido”, declaró a varios medios un funcionario de la Junta de Paz, organismo encargado de implementar, hasta ahora de manera bastante infructuosa, el alto el fuego de octubre de 2025 en Gaza.

“Israel también debe cumplir con el alto el fuego; la acción militar no puede extenderse más allá de responder a amenazas reales e inminentes”, agregó el funcionario, de acuerdo con lo que consignaron agencias internacionales de noticias.

Sin embargo, Zamir declaró este martes, durante una visita a Gaza, que la búsqueda por parte de Israel de los “terroristas implicados” en la ofensiva del 7 de octubre de 2023 continuará en la Franja de Gaza. “No permitiremos que nuestros enemigos a lo largo de las fronteras –con especial énfasis en Gaza y Líbano– reconstruyan sus fuerzas”, afirmó. “No permitiremos que se establezca infraestructura terrorista. Aprovecharemos cualquier oportunidad para eliminar las amenazas a medida que surjan”, concluyó.

También este martes, medios palestinos e israelíes informaron que fuerzas israelíes irrumpieron en el Centro de Formación de Qalandiya (KTC, por sus siglas en inglés), una instalación clave gestionada por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en el barrio de Kafr Aqab, en Jerusalén Este.

Antes de la incursión, las fuerzas israelíes cerraron el cercano puesto de control de Qalandiya, el principal punto de control israelí entre Jerusalén Este y el norte de Cisjordania.

Se desplegaron importantes efectivos militares por los barrios circundantes y el adyacente campo de refugiados de Qalandiya, en Cisjordania. Los soldados expulsaron por la fuerza a todos los empleados de la UNRWA del recinto y les ordenaron no regresar.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, participó en la incursión. Desde el lugar, Ben Gvir, reconocido extremista supremacista, elogió la operación, declaró que las autoridades habían iniciado una “operación para evacuar el edificio” y afirmó que “no hay lugar para la agencia en Jerusalén e Israel”. “La UNRWA está en nuestras manos”, expresó Ben Gvir en su cuenta de X.

Tras la incursión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció que la Municipalidad de Jerusalén ya había comenzado las obras para transformar la propiedad en un nuevo complejo educativo y comunitario.

El ministerio sostuvo que el proyecto beneficiaría a miles de residentes palestinos de Kafr Aqab, con instalaciones previstas que incluyen escuelas adicionales, una mezquita, zonas deportivas y centros de salud.

Por su parte, la URNWA emitió un comunicado, consignado por la agencia de noticias palestina Wafa, indicando que sus instalaciones habían sido confiscadas por las autoridades de Israel.

La agencia de la ONU condenó inequívocamente esta incursión “no autorizada y profundamente preocupante” en el KTC. El comunicado señalaba: “La entrada de fuerzas de seguridad armadas en unas instalaciones de las Naciones Unidas, sin la autorización ni el consentimiento de la Organización, es inaceptable. El KTC es una instalación de las Naciones Unidas protegida por los privilegios e inmunidades que el derecho internacional otorga a la Organización. Su inviolabilidad debe respetarse plenamente”.