Andy Burnham, nuevo primer ministro británico: “Reino Unido ha tomado decisiones equivocadas desde los años 80”

En su primer discurso ante el Parlamento, el laborista promete más “control” de los servicios públicos para corregir el legado de Margaret Thatcher al Brexit.

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, promete darle la vuelta a la política económica de Reino Unido desde la conservadora Margaret Thatcher como parte de sus ideas para abaratar el costo de vida y resucitar la lánguida actividad fuera de Londres. El laborista sigue dando pocos detalles de cómo lo hará y con qué recursos contará.

El verano de Burnham ha incluido una foto con una papa –para mostrar lo pequeñas que son por la sequía–, otra vestido de trabajador de supermercado –para promocionar la contratación de jóvenes con ayuda del gobierno– y una de guitarrista en Kiev. El laborista de aire amigable ha ganado popularidad, según las encuestas, a base de videos cortos, la presencia constante en redes y una recorrida por todas las regiones, pero ahora arranca el curso parlamentario con los desafíos habituales para un país empobrecido y aislado.

“La vida es demasiado cara para demasiadas personas”, dijo Burnham el lunes en una declaración ante la Cámara de los Comunes. “Reino Unido no está en el lugar que querríamos. No está funcionando como debería”.

En su primer discurso formal en el Parlamento desde que fue elegido primer ministro por su partido en julio, Burnham pintó un país dañado por el modelo de privatización, recortes del gasto público y centralización desde los años 80, al que el Brexit le dio la puntilla. “Reino Unido ha tomado decisiones equivocadas desde los años 80... El cambio empieza con la honestidad”, dijo Burnham, quien sugirió más control de los servicios públicos por parte del Estado. Si bien sigue sin detallar sus planes más allá de los que ya estaban marcha con Keir Starmer, Burnham dijo que hacia el final del año presentará un plan en el que estarán incluidas las compañías de agua.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, recordó que Thatcher llegó al poder antes de que ella naciera –tiene 46 años– y dijo que el laborista está atrapado “en el pasado” y quiere volver a los años 70. Burnham le contestó que, pese al tiempo transcurrido, el país sigue sufriendo las consecuencias de las políticas de la líder que ganó sus primeras elecciones en mayo de 1979, unos meses antes del nacimiento de Badenoch. Burnham tenía entonces 9 años.

“Positividad”

Burnham también insistió en un mensaje optimista para animar a sus compatriotas. El nuevo primer ministro habla de “positividad” y de un plan centrado en bajar las facturas. Ya ha eliminado el IVA para la electricidad, pero su efecto ha quedado neutralizado por la suba total de la factura. También les ha bajado los impuestos a los pubs, clubes y salas de conciertos, y ha puesto un tope al precio del ómnibus.

Pero todavía no está claro cómo pagará Burnham estas ayudas a la espera del nuevo presupuesto que presentará en otoño y puede incluir subas de impuestos. Apenas hay pistas de qué hará el nuevo gobierno.

Tiene que tomar decisiones respecto de las perforaciones en el mar del Norte, que ha sugerido que retomará en una nueva apuesta por el gas y el petróleo, en contraste con Starmer.

La relación con la UE sigue congelada, a la espera de que el nuevo equipo de gobierno aclare sus planes para una cumbre bilateral que se ha ido retrasando desde mayo.

Burnham es el séptimo primer ministro de Reino Unido desde 2016, cuando el Brexit desencadenó la inestabilidad económica y política que se ha llevado por delante a cinco líderes conservadores y uno laborista.

Otra dimisión de Starmer

Starmer, que dimitió en julio como primer ministro de Reino Unido, abandonará también su escaño en el Parlamento, según anunció el martes. El exlíder del Partido Laborista ganó en julio de 2024 las elecciones generales con una mayoría en la Cámara de los Comunes inédita desde la victoria de Tony Blair en 1997. Se había quedado como diputado raso representando a una circunscripción del norte de Londres. Su dimisión obliga a convocar unas elecciones especiales para sustituirlo en el escaño. El Partido Verde, que avanzó en las elecciones locales en mayo, es la principal amenaza para los laboristas en la capital.

Starmer optó por anunciar su decisión en el periódico local de su barrio de Londres, el Camden New Journal, y dice que se dedicará ahora a asuntos internacionales “en un mundo que cambia muy deprisa”. También mencionó en la entrevista con el medio, en particular, la lucha para prevenir y castigar la violencia contras las niñas y mujeres.

El ex primer ministro cumple este miércoles 64 años y ha pasado 11 como diputado y los dos últimos como primer ministro: la mayor parte de su carrera estuvo fuera de la política partidista, como abogado especializado en derechos humanos y jefe de la Fiscalía.

Burnham, quien precipitó su caída, le dio las gracias y lo alabó como el líder que llevó a su partido “de una de las peores derrotas”, la de 2019 con Jeremy Corbyn como líder, a “una de las mejores victorias”, en 2024. El nuevo primer ministro dijo que construirá su gobierno sobre el legado de su predecesor en relación con la defensa de Ucrania, los límites de la inmigración y la toma de control de servicios públicos. Burnham dijo que Starmer había creado “una plataforma” para el cambio: “La usaremos bien”.