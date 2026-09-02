El boliviano Adhemar Guzmán Ballivián sustituirá al uruguayo Sergio Abreu como secretario general de la Aladi

La decisión se adoptó este miércoles por unanimidad en el marco de la XX Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del organismo.

En el marco de la XX Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que tuvo lugar en la mañana de este miércoles en Montevideo, el boliviano Adhemar Guzmán Ballivián fue designado como nuevo secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, Guzmán Ballivián fue electo por unanimidad para el período 2026-2029.

Licenciado en Administración de Empresas y magíster en Administración Pública, Guzmán Ballivián reemplazará en el cargo al uruguayo Sergio Abreu. El exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay había asumido la conducción de la Aladi en setiembre de 2020. Para la cancillería boliviana, a partir de la elección de Guzmán Ballivián, “Bolivia fortalece su rol estratégico en la región”.

La Aladi se creó mediante el Tratado de Montevideo en 1980 con el cometido central de favorecer un proceso de integración entre los distintos países de América Latina, enfocado en el desarrollo económico y social. El organismo está integrado por 13 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.