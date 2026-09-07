El ministro de Defensa de Israel amenazó con una ofensiva sobre Cisjordania luego de que un palestino acuchillara a un colono

Soldados israelíes llegan a la aldea de Qusra situada al sur de Nablus, en Cisjordania, el 29 de agosto de 2026.

Por su parte, la Liga Árabe pidió una intervención internacional inmediata para proteger al pueblo palestino frente al terrorismo perpetrado por milicias de colonos israelíes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó de una manera inédita este lunes al gobierno de la Autoridad Palestina con asesinar a líderes políticos, evacuar poblaciones y ocupar más territorios si las autoridades israelíes llegan a la conclusión de que los palestinos se están preparando para realizar un ataque contra Israel.

No quedó claro qué motivó la dura reacción de Katz contra la Autoridad Palestina, entidad que mantiene una larga trayectoria de coordinación en materia de seguridad con Israel en Cisjordania.

Expertos militares israelíes coinciden en que en el contexto electoral que está atravesando la realidad política israelí con vistas a los comicios del 27 de octubre, Katz está preparando el ambiente para ofensivas en Cisjordania, que tienen como real finalidad la intención de expulsar de sus tierras a cientos de miles de palestinos.

Si bien no fue el motivo directo de la amenaza de Katz, este lunes un colono israelí de 20 años fue acuchillado y está internado en estado grave tras ser atacado por un ciudadano palestino.

De acuerdo con lo que informaron medios israelíes, el agredido fue apuñalado en la granja del asentamiento de Maoz Yehuda, cerca de la localidad de Usarin, en el norte de Cisjordania. Sufrió heridas en el pecho, la espalda y los hombros, según informaron los servicios médicos.

Medios palestinos identificaron al atacante como Mohammed Mohsen, de 34 años, quien fue encontrado pocas horas después de perpetrar el ataque y fue asesinado por fuerzas de seguridad israelíes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió a los soldados que localizaron al atacante y declaró: “Ningún terrorista tiene un refugio seguro”.

“Seguiremos eliminando terroristas, persiguiendo a quienes los envían y destruyendo la infraestructura terrorista en Judea y Samaria”, prometió Netanyahu, utilizando la terminología bíblica para referirse al territorio palestino de Cisjordania. “Cualquiera que intente amenazar a Israel y a sus ciudadanos pagará un alto precio”, afirmó el jerarca.

Por su parte, Katz declaró “nuestra política en Judea y Samaria es clara, combatir el terrorismo palestino con firmeza, desarrollar y fortalecer los asentamientos judíos y preservar la seguridad”. Asimismo, advirtió que si la Autoridad Palestina –que controla partes de Cisjordania en virtud de los acuerdos de paz de Oslo de 1993– “lanza, o si sabemos con certeza que se prepara para lanzar, un ataque terrorista similar al del 7 de octubre contra las fuerzas del ejército y los asentamientos judíos”, él y el primer ministro ya dieron instrucciones para emprender una “guerra a gran escala” contra dicha autoridad, que es encabezada por el presidente Mahmud Abbas, cuya sede de gobierno se encuentro en la ciudad de Ramala.

Si Israel tuviera que enfrentarse a una “realidad de intifada prolongada, como ha ocurrido en el pasado”, llevaría a cabo una “campaña integral que incluiría la eliminación de altos cargos [y] la evacuación de residentes de las ciudades y localidades desde donde se perpetran actividades terroristas”.

Dicha campaña implicaría también que “las fuerzas israelíes permanezcan en el territorio despejado, tal como hemos hecho en las zonas de seguridad de Gaza y Líbano, y como hemos hecho también en los campos de refugiados de Yenín y el norte de Samaria”, afirmó Katz.

Fue en este contexto que este lunes el Consejo de la Liga Árabe solicitó una intervención internacional inmediata para proteger al pueblo palestino frente a los crímenes israelíes y el terrorismo perpetrado por milicias de colonos israelíes, según expresó la entidad en un comunicado consignado por la agencia de noticias palestina WAFA.

El consejo instó a la comunidad internacional –incluidas las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Seguridad de la ONU– a intervenir de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones de ese organismo y los acuerdos y tratados internacionales y regionales pertinentes.