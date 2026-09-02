El ministro de Defensa israelí volvió a defender la salida masiva de los palestinos de la Franja de Gaza

“No existe una solución real para Gaza sin esta migración”, dijo Israel Katz; el senador demócrata estadounidense Chris van Hollen expresó que “cualquier mención a ‘salidas voluntarias’ es una farsa cruel”

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Mientras siguen los ataques de las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza que causan muertes de manera prácticamente diaria, este miércoles el ministro de Defensa, Israel Katz, volvió a defender una idea ya expresada por él y otros altos funcionarios del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu: la expulsión forzosa de los palestinos del territorio gazatí.

En un evento organizado por el diario israelí Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en el país, Katz declaró que los planes para facilitar la emigración masiva de palestinos desde Gaza siguen bajo discusión y que el presidente estadounidense, Donald Trump, había “congelado” esta iniciativa, aunque sin descartarla por completo.

El funcionario del gobierno extremista israelí dijo que la administración de Netanyahu iba a facilitar “por cualquier medio” la salida de la población local de Gaza.

Citando encuestas no especificadas, Katz sostuvo que alrededor del “80% [de los habitantes de Gaza] quiere emigrar”, pero señaló que la reticencia de otros países a acogerlos constituye un obstáculo para llevar esto a cabo.

“Al final, no existe una solución real para Gaza sin esta migración”, insistió Katz, de acuerdo con lo que consignó The Times of Israel. “Hamas no les permite irse y no hay países en el mundo que los acojan. Si otros países estuvieran dispuestos a recibir a los habitantes de Gaza, el ministro aseguró que el gobierno israelí “está organizado y preparado para sacarlos por mar, por aire y por todas las vías posibles”.

Las declaraciones de Katz fueron respondidas con dureza desde Estados Unidos por el senador del Partido Demócrata Chris van Hollen, quien condenó al funcionario por reiterar su llamamiento a que los palestinos emigren de Gaza como “solución”.

En una publicación en X, Van Hollen hizo referencia a un informe titulado “El gobierno de Netanyahu está implementando un plan para limpiar étnicamente Gaza de palestinos”, que publicó el año pasado junto con el senador Jeff Merkley tras visitar la frontera de Gaza con Egipto.

“Ahora, el ministro de Defensa israelí ha confirmado que ese es el objetivo. Debemos poner fin a nuestra complicidad”, expresó el legislador, según consignó el diario israelí Haaretz.

En el informe publicado el año pasado, los senadores calificaron la política aplicada por el gobierno israelí en Gaza como limpieza étnica.

El documento criticaba declaraciones anteriores de funcionarios israelíes sobre la salida voluntaria de los palestinos de Gaza. “Cualquier mención a ‘salidas voluntarias’ es una farsa cruel. La salida no es ‘voluntaria’ cuando se han extinguido las condiciones necesarias para sustentar la vida”, afirmó Van Hollen.

Netanyahu en Gaza

Mientras Katz nuevamente abogaba por la expulsión de los palestinos de Gaza, Netanyahu visitó el pequeño territorio palestino costero que está ocupado en un 60% por tropas israelíes y desde allí reafirmó que Israel no tenía intención de retirarse del lugar.

En su primera visita al territorio devastado desde que entró en vigor el teórico alto el fuego entre Israel y Hamas en octubre del año pasado, el mandatario prometió no retirar las tropas, a pesar de los recientes esfuerzos de los mediadores por impulsar un plan de alto el fuego, respaldado por Estados Unidos, que contempla dicha retirada.

“Controlamos la zona. No nos retiramos. Nos mantenemos en esta línea”, declaró Netanyahu cerca de la llamada Línea Amarilla, que delimita las áreas bajo control de Hamas y las que están bajo control militar israelí.

“No nos detendremos, porque estamos eliminando a los terroristas que nos amenazan día tras día”, agregó el primer ministro, en una justificación de los ataques diarios contra Gaza, en la mayoría de los cuales las víctimas son civiles.

En el contexto de la campaña para las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 27 de octubre, que las encuestas indican que pueden ser adversas para Netanyahu, el gobernante acusado de crímenes de guerra rechazó el mes pasado una propuesta para pasar a la siguiente etapa del plan de paz promovido por Trump, después de que Hamas anunciara que aceptaba entregar sus armas.

El primer ministro israelí juró que no habrá retirada militar de Gaza hasta que el movimiento islamista palestino sea desarmado “genuinamente”.