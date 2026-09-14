La centroizquierda se impuso en las elecciones parlamentarias suecas y se encamina a formar gobierno

Magdalena Andersson se dirige a depositar su voto en un circuito electoral en una escuela, el 13 de setiembre, en Nacka, Suecia.

El escrutinio terminará el miércoles o jueves de esta semana y puede determinar el retorno al poder del bloque liderado por los socialdemócratas, que suma tres escaños más que el oficialismo derechista.

La oposición de centroizquierda en Suecia parece encaminada a asumir el poder luego de las reñidas elecciones del domingo, en las que, de acuerdo con el escrutinio preliminar, consiguió tres bancas más que los sectores de derecha que estaban en el gobierno desde octubre de 2022.

Contrariamente a la tendencia europea de giro hacia la derecha, los resultados de las elecciones suecas proyectaban una estrecha ventaja de tres escaños para la oposición de centroizquierda sobre el bloque gobernante de derecha del primer ministro conservador Ulf Kristersson.

De acuerdo con los datos oficiales, el Partido Socialdemócrata fue el más votado y, junto con el bloque de la izquierda, se impone con una mínima ventaja sobre el de la derecha, con casi el 95% del voto escrutado. La formación liderada por la ex primera ministra Magdalena Andersson tiene el 28% de los apoyos y el bloque progresista suma en total 176 escaños, uno más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Los partidos de la derecha, tras cuatro años en el poder, perdieron tres escaños y se quedarían con 173 lugares en el Parlamento, según lo que informó El País de Madrid. De todas maneras, la ventaja del bloque de centroizquierda es de apenas 28.000 votos y quedan al menos 200.000 papeletas por contabilizar.

Reuters informó que este resultado se debió principalmente al retroceso del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, que había contribuido a orientar a esta nación nórdica hacia algunas de las normas migratorias más estrictas de Europa.

Mientras que en Estocolmo ya comenzaron los contactos entre los líderes partidarios, se espera que el escrutinio no finalice hasta el miércoles o el jueves, cuando se contabilicen los votos en el extranjero y una parte del voto anticipado.

El Partido de Centro, que obtuvo 25 escaños, declaró que, en las conversaciones con los socialdemócratas, buscaría un gobierno con “voluntad de estabilidad política” y un “claro carácter de centroderecha”, sin “políticas extremistas”.

El socialdemócrata Morgan Johansson, quien fue viceprimer ministro en el anterior gobierno liderado por los socialdemócratas entre 2019 y 2022, calificó el anuncio del Partido de Centro como un avance positivo y señaló que, en general, existen “buenas perspectivas”.

De acuerdo con lo que informó el diario británico The Guardian, Johansson dijo además que todos los partidos de izquierda desean un cambio de gobierno. “Ese es el punto de partida. No creo que nadie quiera que acabemos en una situación en la que los bloqueos conduzcan a nuevas elecciones”, expresó.

Desde finales de 2023, las encuestas concedían a los cuatro partidos de la oposición –los socialdemócratas, Los Verdes, La Izquierda y el Partido del Centro– una cómoda ventaja, pero en la recta final de la campaña la distancia se redujo, y dos de los sondeos publicados el viernes pronosticaban un empate técnico.

Andersson, jefa de gobierno entre 2021 y 2022 y la primera mujer en ocupar el cargo en Suecia, perdió el poder en los comicios de hace cuatro años por un estrechísimo margen.

A pesar de que los socialdemócratas fueron el partido más votado –como pasó en cada elección parlamentaria en el país escandinavo desde 1917–, los partidos de la derecha sumaron 176 escaños frente a los 173 del bloque de centroizquierda y lograron acceder al gobierno, basados en un fuerte discurso contra la migración.