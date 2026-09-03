La dirigente Corina Machado manifestó su preocupación por el acuerdo petrolero entre el gobierno venezolano y Estados Unidos

Chris Wright y Delcy Rodríguez durante la firma de un acuerdo petrolero con Estados Unidos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de setiembre.

Por su parte, Trump dijo que Venezuela “todavía no está preparada para tener elecciones” y, en la misma línea, Delcy Rodríguez afirmó estar trabajando para que el país esté listo “cuando corresponda ir a su proceso electoral”.

La líder de un sector de la oposición venezolana, María Corina Machado, se manifestó este jueves de manera crítica sobre el reciente anuncio de un acuerdo petrolero entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro en nuestro nombre sin contar con nosotros”, expresó Machado en un video dirigido a la ciudadanía. A su juicio, la noticia generó una “profunda preocupación por las implicaciones que tiene para el futuro de nuestro país”, de acuerdo con lo que consignó el portal Efecto Cocuyo.

En su mensaje, Machado sostuvo que todavía se desconoce la magnitud real del convenio y cuestionó la falta de transparencia del proceso.

Aunque ratificó la importancia de la alianza bilateral al señalar que “los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”, enfatizó de manera categórica que “el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”.

Machado, que en algún momento pensó en que iba a tener el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, para poder gobernar Venezuela, está frustrada por el desplante que le hizo el líder republicano, quien, por el contrario, en todas sus declaraciones públicas sobre el país sudamericano defiende con firmeza a Delcy Rodríguez.

Precisamente este miércoles, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el líder republicano fue consultado sobre cuándo habrá elecciones en Venezuela y respondió que el país todavía no está preparado para dar ese paso. “No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso [que haya elecciones] y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, afirmó Trump, según lo consignado por Radio Televisión Española.

Por su parte, en la misma línea que Trump, Delcy Rodríguez aseguró que habrá elecciones en su país en la medida en que esté preparado para eso, y remarcó que está trabajando “sin descanso” para que el país esté listo. “He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas dudas de eso: habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, indicó Rodríguez al ser consultada al respecto durante una comparecencia de prensa junto con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wrigth, en el marco de la firma de los acuerdos petroleros entre ambos países.

Si bien medios estadounidenses informaron inicialmente que la administración pretendía que el contrato de arrendamiento de varios campos petroleros se extendiera por 100 años, la presidenta encargada afirmó que el pacto tendrá una duración de 25 años. “Nuestra meta va más allá, con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otras. Queremos ser una potencia energética”, señaló Delcy Rodríguez un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.