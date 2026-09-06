La extrema derecha alemana ganó de manera contundente las elecciones en Sajonia-Anhalt, pero su llegada al gobierno no es segura

Celebraciones en la sede de AfD, el 6 de setiembre, tras los comicios en Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania.

Alternativa para Alemania consiguió el 44% de los votos, pero al no tener aliados no podría acceder al mandato, por lo que no se descartan nuevas elecciones.

En los hechos, este domingo se confirmó lo que venían anticipando las encuestas: en las elecciones generales en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, situado en el este del país, dentro de lo que fue la República Democrática Alemana, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) consiguió el 44% de los votos y se impuso de manera categórica sobre las otras fuerzas políticas.

De todas maneras, el sector nacionalista no pudo lograr la mayoría parlamentaria, ya que al no establecer alianzas con ningún otro partido no contará con los apoyos legislativos necesarios para formar gobierno en el estado cuya capital es Magdeburgo y su ciudad más poblada es Halle.

En caso de acceder al gobierno, el hecho tendría un carácter histórico, ya que sería la primera vez que un sector de extrema derecha llega al gobierno de un estado alemán después de la Segunda Guerra Mundial.

Según los datos difundidos por las cadenas alemanas, muy detrás de AfD quedó la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, que apenas obtuvo el 16,9% de los votos, seguida por el Partido Socialdemócrata de Alemania con el 9,1%, mientras que Los Verdes sacaron el 8,9%, los izquierdistas de Die Linke el 8,1% y el último partido en llegar al piso para acceder al Parlamento del estado fue el de los populistas izquierdistas de la Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia, que consiguieron el 5,2% de los apoyos.

Si bien este último sector había sido el único que antes de las elecciones se había desmarcado del cordón sanitario apoyado por los demás y sugirió que podría apoyar la investidura de AfD, esta opción fue rápidamente descartada este domingo. La colíder del partido Amira Mohamed Ali dijo que no habrá apoyo ni para el candidato principal de AfD, Ulrich Siegmund, ni para el actual ministro presidente, el democratacristiano Sven Schulze. Este último, líder regional del partido que a nivel nacional encabeza el canciller Friedrich Merz, reconoció la derrota y felicitó a AfD y a Siegmund.

“Vivimos en una democracia y quiero felicitar al ganador de las elecciones. El ganador de las elecciones, AfD, es ahora la fuerza política más fuerte en el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt”, afirmó Schulze, quien reconoció sin ambages la “dura derrota” sufrida por su partido.

Ante este escenario, Siegmund, el gran ganador de la jornada, dijo que no descartaba la realización de nuevas elecciones en el estado. “Queremos que quede claro que el votante obtendrá exactamente lo que votó en las elecciones”, por lo que cualquier compromiso con otros partidos solo será posible con quienes apoyen la exigencia de AfD de hacer cambios profundos, declaró el líder extremista en declaraciones a la cadena alemana ZDF.

“Si hay alguien con quien podamos trabajar para implementar esto, lo haremos. Tenemos un mandato claro para gobernar”, afirmó Siegmund. Consultado sobre qué ocurriría si no se consigue una mayoría, Siegmund respondió que “simplemente habrá nuevas elecciones”, en las que, según sus proyecciones, “AfD obtendría el 50% o el 55%” de los votos.

En las celebraciones partidarias en la sede de AfD en la ciudad de Magdeburgo también participó la líder del sector a nivel nacional, Alice Weidel, quien consideró que se logró un “resultado histórico”, pero no solo para Sajonia-Anhalt, una opinión que compartió Siegmund. “Enviamos el mensaje de que lo que ha sucedido aquí sucederá en toda Alemania”, expresó el líder regional, acompañado por Weidel.