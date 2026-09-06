Luego de pasar por Moscú, los enviados de Trump estuvieron en Kiev para reactivar las conversaciones de paz

“Rusia y Ucrania deben hacer concesiones para reducir las diferencias para llegar a un acuerdo”, declaró el negociador estadounidense Steve Witkoff; durante el fin de semana los ataques mutuos se redujeron drásticamente.

Los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff estuvieron este domingo en Kiev, la capital ucraniana, donde mantuvieron conversaciones con el presidente Volodímir Zelenski tendientes a poder reanudar las conversaciones de paz entre ucranianos y rusos para lograr concluir la guerra que comenzó en febrero de 2022.

Witkoff y Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunieron en dos ocasiones con Zelenski y sus asesores principales, en tanto que en una tercera reunión celebrada en la capital ucraniana también participaron asesores de seguridad nacional de las tres principales potencias de Europa occidental: Reino Unido, Francia y Alemania.

Según trascendió, Zelenski habló sobre los preparativos de Ucrania para continuar la guerra durante el invierno, según una fuente al tanto de las reuniones, mientras que Kushner y Witkoff subrayaron que buscan lograr un avance significativo antes de que finalice la primavera boreal.

“Rusia y Ucrania deben hacer concesiones para reducir las diferencias para poder llegar a un acuerdo”, expresó el negociador Witkoff este domingo desde Kiev. “Será necesario que ambas partes hagan concesiones y reduzcan las diferencias entre ellas. Creo que contamos con los elementos necesarios para lograrlo”, afirmó, aunque agregó que resolver estas cuestiones es “sumamente difícil”.

Witkoff aseguró que Estados Unidos está comprometido a encontrar una solución y espera que el proceso de negociación conduzca a un acuerdo pacífico y diplomático. Una señal positiva fue que los gobiernos de Rusia y Ucrania se comprometieron a no realizar ataques durante el fin de semana como señal de buena voluntad, pacto que fue cumplido por las partes.

El sábado, un día antes de viajar a Kiev, Witkoff y Kushner habían sido recibidos en el Kremlin por el presidente Vladimir Putin, con quien mantuvieron una reunión de tres horas de acuerdo con lo que informó el portal estadounidense Axios. Tanto funcionarios de Washington como de Moscú ofrecieron valoraciones positivas del encuentro entre los enviados de Trump y el mandatario ruso. “Kushner y Witkoff están haciendo un esfuerzo y estamos avanzando”, declaró un funcionario ruso. Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca señaló que Witkoff, Kushner y Putin hablaron sobre “planes para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas”.

Witkoff, Kushner y su comitiva partieron de Moscú el sábado por la noche, aterrizaron varias horas después en Polonia y luego viajaron por tierra hasta Kiev. Los negociadores estadounidenses pretenden reanudar las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania, tras la suspensión de las negociaciones a todo nivel hace seis meses y la intensificación de los combates ante la proximidad del invierno.

En los últimos meses del conflicto, Rusia atacó en varias ocasiones Kiev y sus alrededores causando la muerte de civiles, mientras que las fuerzas ucranianas centraron sus bombardeos sobre instalaciones energéticas rusas.

La extensa guerra ha causado centenares de miles de muertos, la mayor parte de ellos militares. Según cifras del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, desde que comenzó el conflicto, en febrero de 2022, con la invasión de Rusia a territorio ucraniano, aproximadamente 500.000 soldados rusos murieron en combate y cerca de un millón fueron heridos, en tanto que la estimacióon de los militares ucranianos muertos es de cerca de 150.000, con más de 550.000 heridos.

En cuanto a lo territorial, Rusia sigue ocupando la mayor parte de la región del Donbás, compuesta por las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. Sobre el terreno, las líneas de ambos bandos se mantienen firmes, ya que ni uno ni otro logran avances sustanciales. En ese sentido, todo indica que un acuerdo de paz implicará que Ucrania ceda territorio a Rusia, una alternativa que Moscú viene manejando de manera insistente, pero que es rotundamente rechazada por Kiev.