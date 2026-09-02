Lula se reunió con el presidente del Supremo Tribunal Federal en medio de la crisis del máximo órgano de la justicia brasileña

Este miércoles trascendió que Daniel Vorcaro además de reunirse con Alexandre de Moraes también lo hizo con André Mendonça, quien fue precisamente el que pidió que fueran reveladas las conversaciones entre Moraes y el exbanquero.

En el contexto de la campaña electoral que se está desarrollando en Brasil, las informaciones de los vínculos del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes con el banquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, que quebró de manera fraudulenta el año pasado, siguen generando repercusiones cuyos alcances son inciertos.

Mientras grandes medios y dirigentes políticos exigen la renuncia de Moraes, un juez de alto perfil mediático que entre otras cosas dictó la condena de Jair Bolsonaro por la trama golpista de 2022 , este miércoles se conocieron vínculos entre Vorcaro y el juez André Mendonça, quien fue precisamente el que pidió que fueran reveladas las conversaciones entre Moraes y el exbanquero.

Según informó el portal Metropoles, Mendonça se reunió con Vorcaro, del Banco Master, por aproximadamente dos horas el 14 de marzo del año pasado en San Pablo.

Este miércoles Mendonça confirmó la reunión, que tuvo lugar antes de que él asumiera la relatoría del caso Master en el STF, en febrero de este año. Según el juez, la reunión se produjo por iniciativa del empresario y él expresó que únicamente “se limitó a escucharlo”.

En este contexto de crisis interna en el máximo órgano de la Justicia brasileña, también este miércoles se dio a conocer la noticia de que un día antes, cuando estalló el escándalo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con el presidente del STF, Edson Fachin.

Tanto Lula como todo el Partido de los Trabajadores (PT) están intentando tomar distancia respecto de Moraes, con quien mantuvieron una relación cercana en los últimos años, para intentar que el escándalo no se meta dentro de la campaña electoral, aunque los vínculos con Vorcaro también alcanzan al máximo adversario de Lula en los comicios, Flávio Bolsonaro.

El diario Folha de São Paulo informó además que el martes el mandatario también fue contactado por el ministro Gilmar Mendes, el más veterano de los integrantes del STF, quien buscó alertar al presidente sobre lo que calificó como falta de apoyo a la cúpula de la Policía Federal (PF) por parte de las instituciones gubernamentales.

El mensaje de Mendes se produjo en el contexto de la puja entre el director general de la PF, Andrei Rodrigues, y el ministro del STF André Mendonça, respecto de la conducción de las investigaciones sobre el Banco Master. Mendonça fue quien ordenó a la PF elaborar el informe que sacó a la luz el intercambio de mensajes entre Moraes y Vorcaro.

Lula discutió el asunto con aliados políticos en la mañana de este miércoles y se acordó que los pronunciamientos sobre el tema seguirán la línea de que nadie está por encima de la ley, una idea ya expresada por el presidente del PT y coordinador de la campaña de Lula, Edinho Silva.

Se da por descontado que en los próximos días Lula hablará sobre el escándalo interno del STF, aunque se presume que lo hará únicamente cuando se lo pregunten periodistas en alguna instancia pública.

El presidente del PT, quien había participado en una reunión con Lula horas antes de su reunión con Fachin, publicó un video en redes sociales afirmando que “el sistema se pudrió”, entre otras fuertes declaraciones.

“Nadie está por encima de la ley, ya sea un ciudadano común, un gobernante, un parlamentario o incluso un integrante del Poder Judicial. El pueblo brasileño ya no soporta vivir en este sistema de corrupción y privilegios”, afirmó Edinho.