Ministros británicos respondieron a Javier Milei sobre las islas Malvinas

El ministro de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, expresó que los dichos del presidente hablan “más sobre la política interna de Argentina” que sobre las propias Malvinas.

Este viernes, el ministro de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, respondió de forma tajante las aseveraciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre las islas Malvinas, este jueves en cadena nacional. El funcionario del gobierno del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, consideró que los dichos del líder de La Libertad Avanza dicen “más sobre la política interna de Argentina” que sobre el propio territorio en disputa entre los dos países.

Para Streeting, las Malvinas “son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”, en el marco de un compromiso del gobierno con la población local que definió como “absoluto e inquebrantable”. La suya representó la primera reacción británica tras el discurso de Milei en cadena nacional, que se emitió el jueves.

Por otro lado, unas dos horas más tarde, se pronunció el ministro de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, Ed Miliband, a través de la misma plataforma. En una línea similar, señaló que la postura de su país respecto a las islas Malvinas es “inquebrantable”: “Las islas son británicas y seguirán siéndolo, ya que esa es la postura mayoritaria de sus habitantes. Su derecho a la autodeterminación es primordial, se fundamenta en el derecho internacional y lo defenderemos con firmeza”, consideró.

Por otro lado, la secretaria de Educación, Lucy Powell, declaró a Sky News que es “muy claro que quieren seguir siendo un territorio británico de ultramar” y que esos son “los deseos de las personas que viven allí”, postura que “se ha mantenido constante durante mucho tiempo”: “Defenderemos el derecho de quienes viven en las Islas Malvinas a determinar su propio futuro”, indicó.

Además, la BBC consignó esta mañana que, según un portavoz de Downing Street, Burnham “apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar” y “permanecerán allí mientras los isleños así lo deseen”. “Nuestras fuerzas armadas están en estado de alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, recogió el citado medio en diálogo con el portavoz.

Milei: “Son argentinas por historia y por derecho”

En 1982, la guerra entre Reino Unido y Argentina por el archipiélago ubicado en el Atlántico Sur se extendió por diez semanas, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. El tema volvió a estar en debate cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró ambiguo al ser consultado por su apoyo a la posición de Londres en diálogo con la cadena británica GB News y señaló que Reino Unido “ya no es el mismo que hace 20 o 25 años”, cuando ganó la guerra “sin rodeos”. “Obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz y no estuvieron allí para ayudarme”, señaló, lo que puso en duda su posición.

El jueves, Milei dijo que las islas “son argentinas por historia y por derecho” y “no hay discusión al respecto”. El mandatario anunció que su gobierno endurecerá sanciones para compañías que actúen en el archipiélago y emitirá un decreto con el que dispondrá recursos para construir una base militar en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.