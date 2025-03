Uno de los hechos de mayor significación en la vida institucional y política de Uruguay en el siglo XX fue el surgimiento del Frente Amplio en 1971. Su fundación, el 5 de febrero, y su primer acto público, el 26 de marzo de ese año, configuran dos hitos de enorme relevancia. Hoy se conmemoran los 54 años del llamado de su dirigencia, que culminó con una multitudinaria presencia popular en la explanada municipal.

Esa noche, en su discurso, el general Liber Seregni afirmó: “El Frente Amplio no es una ocurrencia de dirigentes políticos. Es una necesidad popular y colectiva del Uruguay. Por eso el Frente Amplio desencadenó tan rápidamente este movimiento popular de adhesión, participación y militancia. Porque interpreta una necesidad objetiva de nuestra sociedad. Son estos los primeros pasos, pero son pasos de gigante. Hoy tiene su bautismo en la calle, en la multitud, en ustedes, en un movimiento político sin precedentes en el país”. Y rubricó sus palabras con una invocación al Jefe de los Orientales: “Padre Artigas: aquí está otra vez tu pueblo; te invoca con emoción y con devoción y bajo tu primera bandera, rodeando tu estatua, te dice otra vez, como en la Patria Vieja, ¡guíanos, padre Artigas!”.

Dirigentes de prestigio precedieron en el uso de la palabra al general Seregni y al profesor Juan José Crottogini. La bandera de colores rojo, azul y blanco de Otorgués como símbolo republicano y federal, de libertad y soberanía, izada en el fuerte de Montevideo el 26 de marzo de 1815 por mandato de Artigas, volvía a flamear después de 156 años. Por orden de intervención, compartimos un concepto de cada uno de los oradores:

General doctor Arturo J Baliñas: “Esta enorme multitud ciudadana, en el momento cumbre de su vibración democrática, quiere que se abra en la república un camino de pacificación nacional con elecciones libres con previa suspensión de las medidas de seguridad. El pueblo es el camino, la verdad, la vida y el verdadero forjador de la historia”.

Doctor José Pedro Cardoso: “Nos impulsan, en fin, profundas concepciones de cambio en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural y en lo internacional. Marchemos juntos, unidos codo con codo, construyamos el cimiento. ¿Cimiento de qué al fin? De la segunda independencia nacional. Adelante”.

Doctor Edmundo Soares Netto, quien leyó un mensaje de Luis Pedro Bonavita: “Vamos a la conquista del poder, a modelar la grande empresa de la liberación nacional. El Frente Amplio, esa grande e irrenunciable esperanza, más que esperanza, promesa, más que promesa, compromiso, más que compromiso, seguridad, porque el pueblo unido y organizado todo lo puede”.

Diputado arquitecto Juan Pablo Terra: “Venimos con un Frente ya organizado, con un programa que es un camino de transformación para la libertad y el progreso nacional. Venimos con candidatos, que son un lujo, a realizar la obra. Mucho tendremos que hacer. La noche, la verdadera noche quedó atrás en el momento en que descubrimos que éramos capaces de construirnos, solos, nuestro futuro”.

Senador Francisco Rodríguez Camusso: “Hace 156 años, un puñado de compatriotas levantó esta bandera con la esperanza inicial y el pensamiento adelantado a su tiempo de Artigas. El pueblo oriental esta noche levanta esta bandera y se juramenta con ella a construir desde ya la independencia, la libertad y la justicia definitiva para los orientales. Es la hora del pueblo. Es la hora de la libertad, de la dignidad nacional”.

Senadora doctora Alba Roballo: “Esta multitud está hecha de nuestro dolor, de velar el cadáver de la libertad que para los uruguayos es el aire que respiran y la luz de nuestros ojos. Esta revolución es inexorable. Uruguay es una estrella y, por qué no, uruguayos, otra vez la de Belén, la del amor. Paz en la tierra viviendo con los muertos gloriosos en la unidad del pueblo”.

Diputado Rodney Arismendi: “Antonio Machado, el gran poeta español, en la hora dramática de su país, escribía esta frase que es la medida de todas las instancias de encrucijada de un pueblo: ‘La historia es la de siempre, en los trances difíciles los señoritos que honran a la Patria la venden y el pueblo, que a veces no la nombra, la compra con su sangre’. Transformar en verdad el pasado artiguista en el presente. Un programa claro, una conducta que nadie traicionará, un pueblo entero unido de cara a la conquista del poder”.

Senador Zelmar Michelini: “Esta multitud procedente de las más diversas extracciones políticas y filosóficas, consustanciada con una idea común, mira hacia el futuro. Esta es una noche, por sobre todas las cosas, de paz, de alegría, de esperanza. Sí, pueblo uruguayo, hay esperanza. Sí, pueblo uruguayo, habrá libertad. Sí, pueblo uruguayo, habrá patria para todos”.

Profesor doctor Juan José Crottogini: “Ciudadanos, hombres y mujeres de mi país. La mística que ya es una faceta inconfundible del Frente Amplio hace que este acto no sea tal. Es un plebiscito en la alegría, como el de Líber Arce fue un plebiscito en el dolor. No existe Estado democrático. No hay Estado de derecho. Esto es una dictadura. Lo es por el avasallamiento del Poder Legislativo, por el avasallamiento del Poder Judicial. Una comunidad necesita Constitución, leyes, defensa de su salud, alegría, vivir en paz”.

El logotipo de la enseña del Frente Amplio fue diseñado por el artista plástico Manuel Espínola Gómez. Sobre las franjas horizontales rojo, azul y blanco, se incorporó la letra F apoyada en la letra A, ambas con el color dorado del trigo. Las dos letras, diseñadas con líneas rectas y sencillas, son la imagen cuyo signo no solamente combina arte y expresión política, sino que representa la unidad con raíz en el pueblo.

El original del discurso de Seregni y las dos cintas grabadas

El manuscrito del discurso original de Seregni en el acto del 26 de marzo de 1971 fue celosamente protegido durante muchos años. Sorteó con éxito los allanamientos y las requisas del Torquemada inquisidor de la dictadura. Con la ética y responsabilidad de la reserva de valiosos compañeros. El 18 de febrero de 2012, en la presidencia de la doctora Mónica Xavier, honramos esa memoria e hicimos entrega del documento con el texto original que leyó Seregni transcripto en letra de imprenta por su hija Bethel, con los subrayados en colores rojo y verde realizados por el propio presidente del Frente Amplio.

El acto del 26 de marzo fue transmitido en forma directa y simultánea por CX30 Radio Nacional y por CX42 Radio Vanguardia. Mario Jacob, realizador con Eduardo Terra del film documental La bandera que levantamos de Cinemateca del Tercer Mundo en 1971, había grabado en dos cintas de audio el acto. Lamentablemente, sólo una sobrevivió a la dictadura. Apenas le faltan el primer minuto de la alocución de Arturo Baliñas y las frases finales de la oratoria de Zelmar Michelini. La cinta que no pudo salvarse contenía los discursos íntegros de Crottogini y de Seregni.

Frenteamplismo como protagonista

Había finalizado su intervención Rodney Arismendi. Aún faltaban los discursos de Zelmar, Crottogini y Seregni. La consigna “Un pueblo unido jamás será vencido” era atronadora. Tenía la vitalidad de la voz de Esténtor. En ese momento, el reconocido comunicador y locutor Amílcar Lemos se dirigió a los asistentes: “Ciudadanos, oyentes, algo que debe tenerse en cuenta, la multitud de este acto se extiende desde la plaza de los Treinta y Tres, sigue la avenida 18 de Julio, cubre la calle Ejido hasta Colonia, continúa y llega y ahí cubre totalmente la plaza Libertad [de Cagancha]. Este es el haz de luz que aquí se transforma en sonido, voz de rebeldía y libertad, y llega a todos los ámbitos de la República Oriental del Uruguay”.

Perdidos entre la multitud, sobre la avenida 18 de Julio casi Ejido, dijimos presente junto a los compañeros del comité de base de los trabajadores de Afcasmu. Según las crónicas de la época, salvo el mitin del 25 de julio de 1938 en oposición a la dictadura del general Alfredo Baldomir, nunca antes un acto político convocó tanta gente.

“La vida no es más que un chispazo entre dos tinieblas. El único sentido de la misma es lograr que ese chispazo se transforme en llamarada”, escribió el célebre Jean-Paul Sartre. El Frente Amplio, en todo tiempo y circunstancia, debe asumir y reafirmar su compromiso fundacional.