La creación de un organismo, léase Ministerio, responsable de la generación de los lineamientos políticos que permitan, precisamente, efectivizar los para qué, y especialmente asumir como misión explícita reducir desigualdades sociales y regionales a través de la ciencia. Y no es crear burocracia, sino jerarquizar la temática, si entendemos, como todos proclaman, que es necesaria para el salto estratégico que se pretende implementar. Asimismo, debemos dejar de considerar que los organismos de gestión vinculados y necesarios se denominen agencias. Este término (de origen en el derecho anglosajón), que hace a la cosa, fue utilizado en la administración de Margaret Thatcher en Reino Unido para privatizar los organismos públicos de gestión y así favorecer directamente a los intereses del capital y no de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, Uruguay cuenta con un rico derecho público que le ha permitido tener un organigrama de desconcentración, descentralización y autonomía que se adecua para llevar adelante cualquier gestión de carácter público exitosa. Así, estos organismos deben responder a las necesidades colectivas, y no a lógicas privatizadoras o tecnocráticas.