Como comunidad wikipedista, tuvimos nuestras dudas sobre si era relevante o no responder a la pieza de opinión publicada en la diaria el 12 de junio sobre Wikipedia, ya que contiene una cantidad importante de falsedades, omisiones y desconocimiento sobre cómo funciona y se desarrolla Wikipedia, por no mencionar conflictos de interés. Sin embargo, nos parece importante acercar algunas definiciones de cómo realmente se hace Wikipedia, para proveer a las personas con una base mínima de conocimiento fundamental para que luego, en efecto, puedan criticarla con mejores herramientas.

Cómo funciona Wikipedia

Wikipedia es una enciclopedia. Esto parece obvio, pero tiene una implicancia mayor: no busca ser una “fuente de verdad”, sino que busca reunir la información sobre temas que se publican en otras fuentes confiables de información. Estas fuentes incluyen desde periódicos como la diaria hasta papers científicos, pero también libros, informes gubernamentales o de organismos multilaterales, entre otros. Lo mejor de Wikipedia es la sección de “Referencias” de cada artículo, donde cualquiera puede ir a buscar directamente la información que está siendo vertida y resumida en el cuerpo principal.

Wikipedia no tiene “directores”, tiene una comunidad editora que toma decisiones en base a extensas discusiones, normalmente acompañadas por fuentes. Podemos ver, por ejemplo, las discusiones en el artículo de Pilar Rahola, o para traer un ejemplo nacional, las discusiones en el artículo sobre Fructuoso Rivera. La comunidad wikipedista trata, en la medida de sus posibilidades como personas, de mantener un punto de vista neutral en temas tan variados como la guerra de Israel-Gaza y el genocidio en Gaza, que suman un total de más de 1400 fuentes documentales de distinto tipo e ideología, o el conflicto por las plantas de celulosa con Argentina. Pero en la Wikipedia en español también hay más de dos millones de artículos que tratan sobre temas poco controvertidos y que son consultados a diario por miles de personas, desde el Parque Rodó hasta la reproducción vegetal.

Obviamente, quienes editan Wikipedia tienen sesgos. Pero Wikipedia tiene reglas de funcionamiento detalladas, y allí donde hay dudas sobre la veracidad o la neutralidad de la información, se mantienen discusiones abiertas, transparentes y plurales a las que cualquiera puede acceder –y reabrir y apelar– con argumentos y, sobre todo, con fuentes fiables.

¿Es Wikipedia una fuente completamente fiable?

Por supuesto que no. Y también: depende. La fiabilidad, autoridad y neutralidad de las fuentes son características medibles, pero no todas las fuentes necesitan el mismo grado de fiabilidad según lo que las personas necesitan saber en momentos específicos. No existen las “autoridades definitivas”, así como tampoco las “fuentes neutrales”. Las personas buscan información con distintos propósitos, desde distintas perspectivas; no todos los lugares son útiles para saber a simple vista, por ejemplo, cuál es el medallero de Luis Suárez. Para esto último, probablemente Wikipedia sea una de las mejores fuentes que existen sobre el tema. Ahora, sospecharíamos de un médico que consulte Wikipedia para conocer la ubicación del corazón; pero quizás Wikipedia satisfaga las necesidades de un estudiante de liceo en esta materia.

Parte del trabajo que hacemos desde Wikimedistas de Uruguay es capacitar a docentes y estudiantes de todo el país sobre cómo funciona Wikipedia, sus reglas, y la clase de indicadores que deben observar –mediante la lectura crítica– para poder determinar si un artículo de Wikipedia es fiable o no. Estas habilidades informacionales son básicas para poder navegar por un ecosistema de información cada vez más complejo, gobernado en su mayor parte por un puñado de billonarios con poder desmedido y nula rendición de cuentas.

En última instancia, los principios comunitarios de Wikipedia de neutralidad, fuentes fiables, transparencia y apertura favorecen una discusión democrática sobre los desafíos que cualquier fuente de información puede tener, desde los sesgos hasta la neutralidad.

Los principios comunitarios de Wikipedia de neutralidad, fuentes fiables, transparencia y apertura, favorecen una discusión democrática sobre los desafíos que cualquier fuente de información puede tener.

“Cualquiera puede editar Wikipedia”

¿Quiénes de quienes leen la diaria tienen una cuenta o han intentado alguna vez editar Wikipedia? Hacemos esta pregunta en todos nuestros talleres; el 90% de las personas consulta Wikipedia, pero una minoría (menos del 10%) la edita. Así y todo, según estadísticas generadas a través de Wikipedia, Uruguay es uno de los países con mayor cantidad de editores de Wikipedia per cápita de América Latina, algo que debería tomarse como un buen indicador del nivel educativo, conectividad digital, disponibilidad de tiempo libre y vocación de servicio a la comunidad en nuestro país.

Para editar Wikipedia se requieren como mínimo esas cuatro cosas. Pero también se necesitan habilidades complejas que requieren cierto entrenamiento, desde el manejo de fuentes documentales hasta la capacidad de leer y resumir conceptos con estilo enciclopédico, pasando por habilidades tecnológicas para manejar las plataformas Wikimedia, y entender cómo se interconectan wikis, bases de datos y archivos multimedia.

Las personas que editan Wikipedia tienen una curiosidad intelectual profunda para apretar el botón “Editar” y descubrir qué hay detrás de la pantalla, más allá del “modo lectura” que nos ofrece hoy por hoy Internet. Al hacerlo, ejercitan capacidades muy humanas de reflexión y profundización sobre la información.

Cualquiera, sin dudas, puede intentar editar Wikipedia. Quienes se animan encuentran un universo increíble hecho por personas apasionadas por construir conocimiento colaborativo. Es una comunidad de aprendizaje intergeneracional, donde participan desde profesionales jubilados hasta jóvenes estudiantes, con el objetivo común de aportar al conocimiento global. Nadie edita Wikipedia para hacerse rico o para cumplir con un proyecto político, sino por la satisfacción intelectual y la vocación de compartir y democratizar el conocimiento.

Wikipedia y el acceso al conocimiento

Wikipedia es un sitio web sostenido por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro que se financia exclusivamente a través de donaciones. La Fundación Wikimedia no edita ni interviene directamente el contenido. En ciertos países, como Uruguay, existen organizaciones afiliadas a la Fundación Wikimedia.

Desde Wikimedistas de Uruguay, además de capacitar a estudiantes y docentes, trabajamos también con instituciones académicas y patrimoniales para mejorar la representación de Uruguay en Internet. Sin ir más lejos, el 12 de junio, mientras se publicaba esa pieza de opinión en la diaria, nos encontrábamos en el Museo Histórico Nacional en el medio de una editatón con el curso de Historia de Uruguay I de la Facultad de Humanidades de la UdelaR, luego de que más de cuarenta estudiantes universitarios trabajaran durante todo un curso, bajo la supervisión de sus docentes, para mejorar y subir información sobre el Bicentenario de la Independencia, incluyendo personajes y hechos históricos, representaciones pictóricas, entre otros.

Wikipedia es, en definitiva, una aventura idealista que busca producir y construir conocimientos colaborativos sobre el mundo, desde la academia hasta las fiestas populares, pasando por el fútbol, la religión y la política. En contextos como el actual, que las discusiones sobre estos temas en Wikipedia transcurran en un ambiente de relativa tranquilidad en una comunidad tan diversa debería ser señalado como una virtud.

Cualquiera que tenga interés en explorar el universo de la construcción de conocimiento puede sumarse a esta aventura colectiva, ya sea donando a Wikipedia, participando en una actividad de Wikimedistas de Uruguay para aprender más, o simplemente animándose a apretar el botón “Editar”. Los conocimientos se mejoran entre todos, más cuando se debaten desde una multiplicidad de perspectivas. Los valores de Wikipedia y el modelo que propone es el de una sociedad donde el conocimiento esté disponible para todos y todas, una piedra fundamental para el debate democrático de ideas.