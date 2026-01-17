Elliott Abrams, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, respalda la intervención de la administración de Donald Trump en Venezuela. De hecho, durante meses ha estado promoviendo un cambio de régimen en el país latinoamericano. En una entrevista del 3 de enero en CBS News, Abrams expresó su descontento con las posibles negociaciones de la administración Trump con los líderes del régimen que aún permanecen en el poder y pidió un cambio de régimen radical: “Tienen que irse”.

Para mí, verlo y escucharlo fue como un déjà vu: ese rostro engreído, lleno de profundo conocimiento sobre América Latina, me recordó que hace 40 años Abrams era una presencia constante en las noticias estadounidenses, que informaba al público estadounidense sobre las depravaciones sandinistas y los heroicos esfuerzos de la Contra respaldada por Estados Unidos.

Algunas semanas antes del apresamiento de Nicolás Maduro, en un reportaje por lo demás excelente sobre un sacerdote venezolano progresista, un corresponsal de The New York Times se refirió de pasada a cómo, tras el triunfo de la revolución nicaragüense en 1979, el nuevo gobierno “se transformó en una dictadura”. El periodista, tal vez sin darse cuenta, había asimilado el relato que Abrams impartía incesantemente a los medios de comunicación y al Congreso (ante el cual prestó falso testimonio sobre el armamento de la Contra y fue condenado por ello). Para Abrams, los sandinistas habían impuesto una dictadura comunista al pueblo nicaragüense.

Abrams se equivocaba entonces y, dada su trayectoria de interpretaciones distorsionadas de América Latina, hoy no se le debería dar crédito. Bajo la presión de la guerra de la Contra, los sandinistas ciertamente emplearon tácticas autoritarias, incluida la censura de la prensa. Además, los abusos contra los derechos humanos fueron generalizados en las zonas de guerra.

Muchos de los presos políticos del régimen estaban relacionados con la Contra, una organización violenta y posiblemente terrorista, o eran miembros de la Guardia Nacional del antiguo régimen de Anastasio Somoza. Al mismo tiempo, la mayoría de los estudiosos reconocen que los asesinatos de civiles por parte de la Contra superaron con creces a los cometidos por los sandinistas.

Además, los abusos contra los derechos humanos cometidos por los sandinistas, aunque deplorables y a menudo letales, palidecían en comparación con los abusos cometidos por los regímenes de Guatemala o El Salvador, los cuales fueron elogiados por Abrams y otros como él en Washington como “democracias”.

En El Salvador, el ejército y los escuadrones de la muerte mataron entre 8.000 y 11.000 civiles sólo en 1980. Abrams participó en el encubrimiento de la infame masacre de El Mozote, en la que el ejército salvadoreño asesinó a cientos de niños. A principios de la década de 1980, el régimen guatemalteco mató a unos 100.000 indígenas.

La vida cotidiana en Nicaragua no se ajustaba en absoluto al retrato construido por Ronald Reagan de una sociedad totalitaria, el cual la mayoría de los estadounidenses simplemente han aceptado sin crítica alguna. En innumerables viajes en autobús en Chinandega, a mediados de la década de 1980, cuando me dedicaba a mi investigación doctoral, fui testigo de cómo la gente se quejaba en voz alta de todo tipo de pecados de los sandinistas, incluida la falta de libertad. Y se quejaban sin temor delante de los soldados o policías que casualmente estaban sentados cerca de ellos. Si bien esas quejas desmentían la propaganda reaganiana sobre el totalitarismo, también reflejaban una ira y un resentimiento genuinos contra el servicio militar obligatorio y otras tendencias autoritarias de la revolución.

La Nicaragua de los sandinistas de entonces no era precisamente un modelo de democracia liberal. Pero tampoco era una dictadura.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), debido a sus propios errores y a las exigencias financieras y políticas de la guerra contra la Contra, perdió continuamente apoyo político. Sin embargo, en las segundas elecciones libres que celebró el gobierno sandinista, en 1990, el FSLN aún obtuvo el 41% de los votos.

En las elecciones de 1984, que la administración Reagan intentó sabotear, y posteriormente deslegitimó, el FSLN obtuvo más del 60% de los votos. Unos 400 observadores europeos, incluidos oficiales de Holanda y Suecia, respaldaron la imparcialidad de las elecciones. Independientemente de cómo se quiera evaluar el grado de autoritarismo sandinista, sus límites a la libertad civil ciertamente no se equiparaban a los de sus vecinos respaldados por Estados Unidos. Y calificar a esos gobiernos sandinistas de dictaduras desafía el significado de cualquier definición común: “Un gobierno en el que una persona o un pequeño grupo detenta el poder absoluto, sin límites constitucionales” (Enciclopedia Británica). La mayoría de los politólogos aceptarían que los dictadores no celebran dos elecciones libres y justas y luego renuncian al poder cuando pierden.

Lo que aquellos que describen el gobierno del FSLN en la década de 1980 como una dictadura pasan por alto por completo es su ola sin precedentes de medidas que empoderaron a los pobres. La campaña de alfabetización sandinista de 1980 redujo la tasa de analfabetismo del 52% a entre el 13% y el 20%, y sus iniciativas simultáneas de salud pública redujeron la tasa de mortalidad infantil de 120 a 65 por cada 1.000 nacidos vivos. Además, llevó a cabo una reforma agraria que proporcionó tierras a unas 100.000 familias campesinas (la población rural total era de 1,5 millones). Durante los primeros años de la revolución, las condiciones de trabajo mejoraron a menudo de forma espectacular para miles de trabajadores rurales.

El apoyo al FSLN en 1990, ante la miseria económica y la amenaza de una guerra continua, se basaba en la lealtad a la fuerza que derrocó la dictadura de la familia Somoza, respaldada durante cuatro décadas por Estados Unidos. Para muchos, la revolución había transformado a los oprimidos en ciudadanos, a los silenciados en personas con voz.

El hecho de que, con el tiempo, la revolución traicionara muchas de sus promesas no debe restar mérito a una evaluación precisa de sus primeros años, ni al papel que desempeñaron las políticas estadounidenses en el condicionamiento de esas traiciones. Dichas políticas estadounidenses abarcaban desde el minado del principal puerto de Nicaragua hasta el apoyo masivo al ejército de la Contra. El FSLN podía señalar constantemente la amenaza real de una invasión estadounidense como justificación para las medidas autoritarias y para la necesaria transferencia de los limitados fondos destinados a programas sociales a la defensa.

¿Por qué las opiniones extremadamente sesgadas de Abrams, reconocibles como tales en la década de 1980, se convirtieron en el sentido común de comentaristas que, por lo demás, son inteligentes?

Durante la década de 1980, la oposición del Partido Demócrata a las políticas de Reagan en América Central nunca cuestionó los supuestos básicos reaganianos sobre la contradicción entre la democracia y las políticas de izquierda que tenían como objetivo empoderar a los pobres. En resumen, aceptaban en general que los sandinistas eran comunistas depredadores; su única diferencia con Reagan era si había que contener o aniquilar al FSLN.

Con el fin de la Guerra Fría, el consenso sobre la incompatibilidad entre el izquierdismo y la democracia no hizo más que reforzarse. Y, por supuesto, Abrams y compañía podían argumentar que sus políticas habían llevado la democracia a América Central, sin mencionar el costo de cientos de miles de vidas y más de tres millones de personas desplazadas (aproximadamente un millón de las cuales emigraron a Estados Unidos).

Las afirmaciones erróneas sobre los sandinistas en la década de 1980 tienen consecuencias. El rechazo del sandinismo de la década de 1980 impide comprender sus aspectos emancipadores, que siempre estuvieron en tensión con el autoritarismo. Al calificar su gobierno de dictadura, se confunde el verdadero problema histórico y contemporáneo del autoritarismo de izquierda. ¿Por qué los sandinistas, Hugo Chávez, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador se involucraron en diversos grados de autoritarismo mientras intentaban, a menudo con éxito, sacar a millones de personas de la pobreza extrema?

Las afirmaciones erróneas sobre los sandinistas en la década de 1980 tienen consecuencias. El rechazo del sandinismo de la década de 1980 impide comprender sus aspectos emancipadores, que siempre estuvieron en tensión con el autoritarismo.

Lo más significativo es que estos malentendidos sobre el pasado niegan las marcadas diferencias entre la revolución sandinista y el régimen dictatorial contemporáneo de Daniel Ortega. Una caracterización tan simplista e irresponsable de las “dictaduras” dificulta mucho más la comprensión del régimen contemporáneo y su bloque de apoyo residual. Además, tal caracterización impide el análisis necesario de la relación entre el sandinismo histórico y la versión bastarda que gobierna hoy Nicaragua. Más bien, equiparar los dos momentos como dictaduras aplana un proceso histórico altamente contradictorio y borra la valiente oposición de los sandinistas al orteguismo, de héroes revolucionarios como Dora María Téllez y un sinfín de militantes de base.

Por supuesto, no debemos esperar que Elliott Abrams aprenda de su propio pasado y de las terribles consecuencias de sus interpretaciones engañosas de la realidad centroamericana durante la década de 1980. Que utilice su experiencia en política exterior para impulsar una mayor intervención en Venezuela no es nada sorprendente. Esos esfuerzos podrían resultar tan catastróficos como las contrainsurgencias respaldadas por Estados Unidos en la década de 1980.

Los venezolanos y otros latinoamericanos que detestan o desprecian a Nicolás Maduro y su régimen seguirán preguntándose qué derecho tiene Estados Unidos, una vez más, a desplegar su poderío militar contra una nación soberana.

Los venezolanos y otros latinoamericanos que detestan o desprecian a Maduro y su régimen seguirán preguntándose qué derecho tiene Estados Unidos, una vez más, a desplegar su poderío militar contra una nación soberana.

Para aquellos expertos y políticos que han asimilado la visión del mundo de Elliott Abrams, esa es una pregunta ingenua, incluso sin sentido, que no merece respuesta. Están equivocados, esperemos que no de forma trágica.