Mirar hacia Brasil

La relación entre Uruguay y Brasil no puede analizarse únicamente desde la coyuntura ni desde las simpatías ideológicas del momento. Como riverense, crecí comprendiendo que la frontera no es apenas una línea divisoria entre dos países, sino un territorio de convivencia permanente, donde el intercambio humano, cultural y económico forma parte de la vida cotidiana.

Desde hace años he sostenido que Uruguay necesita mirar con mayor profundidad hacia su frontera norte y comprender el carácter estratégico que tiene Brasil para nuestro desarrollo. La frontera no debería ser vista como una periferia distante, sino como una plataforma de integración y oportunidades para todo el país.

Brasil representa mucho más que un socio comercial. Compartimos más de mil kilómetros de frontera seca, infraestructura, cadenas productivas, complementariedad económica y vínculos humanos que atraviesan generaciones. Para buena parte de la industria nacional y de las economías departamentales del norte, la relación con Brasil resulta determinante.

Los números ayudan a dimensionar esa realidad. En 2025 las exportaciones uruguayas hacia Brasil alcanzaron los 1.960 millones de dólares y representaron el 14% del total exportado por el país, consolidándose como el segundo mercado más importante luego de China. Brasil recibió más exportaciones uruguayas que Estados Unidos y superó incluso la suma de varios destinos relevantes para nuestra economía. Por ejemplo, las ventas a dicho país fueron el equivalente de la suma de exportaciones a Turquía, Argelia, México, Alemania, Israel, Chile y Guatemala.

Pero la relevancia de Brasil no se explica únicamente por el volumen comercial. A diferencia de otros mercados, buena parte del intercambio con el país vecino involucra productos industriales, manufacturas y cadenas regionales de valor. Cuando Uruguay exporta hacia Brasil, muchas veces exporta también empleo calificado, industria y capacidad de agregación de valor.

Existe, además, una dimensión territorial que suele ser subestimada. Uruguay comparte con Brasil una frontera de más de mil kilómetros, una extensión comparable a la que tiene Francia con Bélgica, Luxemburgo y Alemania juntos. Sin embargo, mientras muchas regiones fronterizas del mundo son concebidas como polos estratégicos de desarrollo, en nuestro país la frontera norte continúa enfrentando importantes problemas estructurales, niveles elevados de pobreza y dificultades logísticas persistentes.

Brasil combina cercanía geográfica, integración productiva, dimensión económica y complementariedad logística en un nivel que ningún otro socio internacional posee para Uruguay.

Durante décadas, Uruguay pensó gran parte de su desarrollo mirando exclusivamente hacia el puerto y hacia el sur. Esa lógica centralista relegó muchas veces a los departamentos fronterizos a un papel secundario, pese a su enorme potencial económico y geopolítico.

Por eso el desafío actual pasa por construir una verdadera estrategia de integración fronteriza, con obras concretas y visión de largo plazo, como avanzar en la hidrovía bilateral, consolidar la binacionalización efectiva del aeropuerto de Rivera y recuperar conexiones ferroviarias históricas. Estas son decisiones estratégicas capaces de transformar la matriz económica y social de toda una región del país.

Uruguay necesita mantener relaciones maduras y pragmáticas con todos los actores relevantes del sistema internacional. China seguirá siendo un socio comercial central y Estados Unidos continuará teniendo importancia estratégica. Pero reconocer esa realidad no implica desconocer el lugar singular que ocupa Brasil para nuestro país.

Brasil combina cercanía geográfica, integración productiva, dimensión económica y complementariedad logística en un nivel que ningún otro socio internacional posee para Uruguay. Comprender eso no debería ser leído como una definición ideológica, sino como una expresión de realismo político y de defensa inteligente de los intereses permanentes del país.