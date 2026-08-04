Las rimas homófobas de la historia

Siempre he desconfiado de las analogías fáciles. Cada vez que alguien afirma que “estamos viviendo un nuevo fascismo” o que “la historia se repite”, siento que falta algo. La historia no es un péndulo, sino más bien una espiral. No regresa al mismo punto, pero sus bucles dan giros que provocan una sensación de déjà vu. Sin embargo, quizás el filósofo y crítico literario alemán Walter Benjamin nos ofreció una imagen más fructífera cuando sugirió que el pasado puede brillar en la oscuridad del presente en forma de “rima histórica”.

El discurso de odio y la violencia contra las personas con diversidad de género (en particular contra las personas transgénero), que ha prevalecido desde 2016 en casi todos los países radicalizados por la comunicación política digital de la extrema derecha o la extrema derecha religiosa, así como por los esfuerzos de segmentos neoliberales no blancos, racistas y antiinmigrantes, me dan una idea de la magnitud de esta rima.

Las transformaciones del capitalismo a lo largo de su historia producen efectos políticos y culturales que, si bien nunca son idénticos, comparten inquietantes similitudes. Los rostros de los agentes de las clases hegemónicas y sus tecnologías de subyugación cambian, y con estos cambios también varían los objetos de miedo y ansiedad que generan. Sin embargo, algo reaparece claramente, aunque disfrazado, en estas crisis capitalistas: la homofobia, la lesbofobia y la transfobia.

No me parece casualidad que tres grandes reorganizaciones del capitalismo hayan estado acompañadas de intensos pánicos morales en torno a las sexualidades que se desvían de las normas heteronormativas.

La crisis del capitalismo liberal que culminó en la Gran Depresión (1929) coincidió con el auge del fascismo europeo. En Alemania, la relativa libertad de la que gozaban los homosexuales durante la República de Weimar se vio abruptamente interrumpida por la elección de Hitler y el ascenso de los nazis. Tras esto, el Instituto de Ciencias Sexuales de Magnus Hirschfeld fue destruido; los libros fueron quemados y los archivos desaparecieron. Los homosexuales fueron arrestados y enviados a campos de concentración o utilizados en horribles experimentos "científicos" para "curar" su orientación sexual. Los nazis no solo emprendieron la "purificación racial" (con el exterminio masivo de judíos y romaníes europeos), sino también la "corrección sexual", criminalizando las prácticas sexuales que se apartaban de las prescritas por la heteronormatividad.

Décadas después, otra transformación del capitalismo, marcada por la financiarización, la globalización y el auge del neoliberalismo, encontró en la epidemia del SIDA una oportunidad para reactivar viejos estigmas, principalmente contra los hombres homosexuales y las personas transgénero. La derecha religiosa neoliberal, representada principalmente por el presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher, trató la epidemia del VIH como una "plaga gay" enviada por Dios. Negaron el derecho humano a la salud a los afectados basándose en su supuesta "decadencia moral".

En este momento, estamos presenciando una nueva y diferente mutación capitalista: el capitalismo industrial ha dado paso al capitalismo financiero; y este, a su vez, genera y se desarrolla en un “capitalismo de plataformas”, sostenido por la extracción obligatoria de nuestros datos (¡gracias a la constante captación de nuestra atención!) y su conversión en mercancías que circulan y se intercambian contra nuestra voluntad, impulsadas por los algoritmos que gestionan estas plataformas. No solo se está produciendo un cambio en la economía global, sino también un experimento sin precedentes en la subyugación de los usuarios de estas plataformas y la consiguiente transformación de sus percepciones, lo que los lleva a la angustia de no saber ya qué es verdadero o falso; qué es información o desinformación.

En este contexto actual de nueva mutación capitalista, la sexualidad reaparece en el centro de la batalla política entre la ultraderecha y la extrema derecha por la hegemonía.

En este contexto actual de nueva mutación capitalista, la sexualidad reaparece en el centro de la batalla política entre la ultraderecha y la extrema derecha por la hegemonía.

En Brasil, seguí este proceso no solo como investigador, sino también como víctima. Mucho antes de la elección de Jair Bolsonaro, los conservadores y reaccionarios de derecha comprendieron que generar pánico moral en torno a la diversidad sexual reportaba enormes beneficios políticos y/o financieros. El inexistente "kit gay", la invención de la "ideología de género", las mentiras sobre escuelas, maestros, niños y baños conformaron una pedagogía del miedo cuidadosamente construida fuera de Brasil por Steve Bannon —uno de los parafilósofos del neofascismo global, junto con Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel y Mark Zuckerberg— y aplicada también en las elecciones estadounidenses de 2016, que dieron la primera victoria al mentiroso compulsivo y supremacista Donald Trump.

Hoy sabemos que fenómenos similares también ocurrieron en Hungría (con Viktor Orbán), Polonia (con Karol Newrocki), Italia (con Giorgia Meloni) y otros países. Cada contexto tiene su propia historia, naturalmente. Pero es difícil ignorar la recurrencia del mismo repertorio discursivo: “defensa de la familia, protección de la infancia, lucha contra la llamada ´ideología de género´, denuncia de una conspiración de élites culturales y la conversión de las personas LGBTQIA+ en símbolos de un supuesto desorden civilizatorio”.

En Israel, bajo el gobierno del primer ministro racista de extrema derecha, la comunidad de género diverso se encuentra atrapada entre la condena de los judíos ortodoxos y la cooptación mediante el “pinkwashing”, que busca encubrir el asesinato de palestinos con una supuesta apertura hacia la comunidad LGBTQ. Los gays palestinos son odiados por Hamás y su fundamentalismo religioso, encuentran refugio en Israel, pero no están libres del apartheid dentro del Estado.

La extrema derecha, ahora organizada en una internacional neofascista, lucha por la hegemonía mediante una guerra cultural contra los inmigrantes racializados, pero principalmente contra la comunidad de género diverso, atrapada en una economía de violencia y cooptación simultáneas.

El sociólogo y político italiano Antonio Gramsci —encarcelado por el fascista Benito Mussolini en 1926— nos ayuda a comprender el porqué. Al desarrollar el concepto de hegemonía en sus Cuadernos de la cárcel, Gramsci demostró que ninguna clase gobierna una sociedad únicamente mediante la fuerza. La coerción es indispensable, pero insuficiente. Gobernar, según él, requiere generar consentimiento; implica hacer que una determinada visión del mundo parezca natural, evidente y moralmente correcta. Por lo tanto, las guerras culturales no son ni una novedad de la época contemporánea ni secundarias a las guerras convencionales. Son el mecanismo que genera el sentido común.

¿Y si estas contracciones no solo afectan a la historia de las sexualidades? ¿Y si acompañan, aunque sea parcialmente, a las grandes crisis y reorganizaciones del capitalismo? La violencia intermitente contra las personas LGBTQIA+ dejaría de entenderse simplemente como prejuicio individual, atraso cultural o fanatismo religioso, y se comprendería, en cambio, como parte de una lucha por la reconstrucción de la hegemonía de las derechas en momentos de mutación y crisis capitalista.