Sanidad animal en Uruguay: un valor intangible que nos hace confiables

Hace algunos días tomó estado público la suspensión de nuestro país para exportar equinos a la Unión Europea, a raíz de un caso registrado de surra, una enfermedad parasitaria de los equinos, causada por un protozoario y transmitida por insectos. El caso fue oportunamente reportado por los servicios veterinarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a la Organización Mundial de Sanidad Animal, como corresponde hacerlo de acuerdo con los procedimientos sanitarios internacionales.

Si bien el brote ya fue controlado y declarado oficialmente resuelto el 25 de junio, el MGAP continúa trabajando intensamente para levantar la suspensión, que afecta tanto a la exportación directa como al tránsito por territorio europeo, paso intermedio habitual para muchos de los equinos cuyo destino final es Emiratos Árabes Unidos.

En este contexto, el tema ha cobrado un trasfondo político debido a las recientes declaraciones del diputado Carlos Rydström, que han puesto en tela de juicio la seriedad y el profesionalismo con que se desempeñan nuestros servicios veterinarios. En ese sentido, corresponde expresar mi firme rechazo a sus afirmaciones, que señalan que desde el MGAP se estaría escondiendo información sobre el caso.

La sanidad animal de nuestro país es un valor intangible de todas y todos los uruguayos. Independientemente de quién gobierne, este estatus se ha mantenido en lo más alto.

Para nosotros, la sanidad animal de nuestro país es un valor intangible de todas y todos los uruguayos. Independientemente de quién gobierne, este estatus se ha mantenido en lo más alto, permitiéndonos proveer alimentos y productos agropecuarios a más de 120 mercados y exportar animales en pie, cumpliendo con los estándares de bioseguridad más exigentes a nivel mundial.

Por tanto, considero de enorme gravedad la acusación vertida contra los equipos del MGAP, quienes llevan adelante las políticas sanitarias y aportan un valor incalculable a nuestro país. En lo personal, entiendo que temas tan sensibles como el presente, que afecta nuestras exportaciones, no deben utilizarse para obtener réditos políticos menores, sino que nos deben encontrar unidos en la búsqueda de prontas soluciones para que Uruguay vuelva a ser incorporado a la lista oficial de países autorizados a ingresar equinos en la Unión Europea –Anexo IV del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404–. Como señalamos, el MGAP viene trabajando intensamente en pos de obtener ese requisito, indispensable para certificar estas exportaciones.