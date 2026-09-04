El suicidio en Uruguay: cuando las cifras siguen pidiendo respuestas

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Uruguay vuelve a enfrentar una realidad que se repite año tras año: el suicidio continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública del país. Los datos más recientes del Ministerio de Salud Pública (MSP) registran cientos de muertes por suicidio y miles de intentos de autoeliminación cada año.

Detrás de estas cifras existen personas, familias, centros educativos, lugares de trabajo y comunidades enteras que intentan comprender y responder a una problemática tan compleja como persistente. Sin embargo, cuando observamos el fenómeno en perspectiva histórica surge una pregunta inevitable: ¿estamos dimensionando realmente la magnitud del problema?

Entre 2012 y 2019, según datos oficiales del MSP, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Seguridad Vial, el suicidio fue sistemáticamente la principal causa de muerte violenta en Uruguay. Durante esos años superó en número de fallecimientos a los homicidios y los accidentes de tránsito.

La comparación no pretende establecer jerarquías entre tragedias humanas igualmente dolorosas. Cada homicidio y cada muerte en el tránsito representan pérdidas irreparables que merecen atención y respuestas específicas. Sin embargo, los datos permiten observar una paradoja: la principal causa de muerte violenta del país no siempre ocupa un lugar proporcional en el debate público.

Durante las últimas décadas Uruguay logró avances significativos en materia de seguridad vial. Campañas de sensibilización, reformas normativas, controles y políticas sostenidas permitieron instalar el problema en la agenda pública y generar cambios culturales importantes.

La pregunta es si estamos logrando construir una respuesta social de la misma magnitud frente al suicidio.

La prevención del suicidio suele asociarse exclusivamente a los servicios de salud mental. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que las respuestas más efectivas son aquellas que involucran múltiples actores: sistemas de salud, instituciones educativas, organizaciones sociales, medios de comunicación, gobiernos locales, familias y comunidades.

Pensar el suicidio únicamente como un problema individual puede llevarnos a reducirlo a una decisión personal o a una cuestión exclusivamente clínica. Pensarlo como un problema social implica reconocer que las trayectorias de sufrimiento se construyen en contextos concretos, atravesados por vínculos, desigualdades, experiencias de violencia, aislamiento, pérdidas y dificultades para acceder a redes de apoyo.

Los datos también muestran que existen grupos especialmente vulnerables. Los jóvenes y las personas mayores continúan apareciendo entre las poblaciones más afectadas. Aunque sus realidades son diferentes, ambos grupos comparten un desafío común: la necesidad de fortalecer espacios de escucha, pertenencia y acompañamiento.

Tal vez el verdadero desafío sea construir una sociedad donde pedir ayuda sea posible, donde el sufrimiento encuentre espacios de escucha antes de transformarse en desesperanza y donde la prevención deje de ser una responsabilidad exclusiva de algunos actores para convertirse en una tarea compartida por toda la comunidad.

A su vez, cada muerte por suicidio produce efectos que trascienden a la persona fallecida. Impacta en familias, amistades, compañeros de estudio, colegas de trabajo y comunidades enteras. Por eso, junto con las estrategias de prevención, resulta imprescindible fortalecer las acciones de posvención, entendidas como el acompañamiento a quienes atraviesan una pérdida por suicidio.

Uruguay ha avanzado en la visibilización del problema. Hoy existe una mayor disposición social para hablar sobre salud mental y sufrimiento emocional que hace algunos años. Sin embargo, las cifras continúan planteando interrogantes que merecen una discusión colectiva.

¿Estamos llegando a tiempo a quienes sufren? ¿Estamos fortaleciendo los espacios comunitarios de apoyo y escucha? ¿Formamos adecuadamente a quienes tienen contacto cotidiano con adolescentes, personas mayores y poblaciones vulnerables? ¿Incorporamos la posvención como parte integral de las políticas públicas? ¿Estamos destinando recursos acordes a la magnitud del problema?

Tal vez el desafío no consista únicamente en reducir una estadística. Tal vez el verdadero desafío sea construir una sociedad donde pedir ayuda sea posible, donde el sufrimiento encuentre espacios de escucha antes de transformarse en desesperanza y donde la prevención deje de ser una responsabilidad exclusiva de algunos actores para convertirse en una tarea compartida por toda la comunidad.

Las cifras hablan por sí solas. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharlas.