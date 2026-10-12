En el aniversario de termas de Guaviyú, el ministro Menoni recordó que hay recursos disponibles para invertir en infraestructura

El promedio de gasto en termas se ubica en torno a los 48 dólares por persona y por día, mientras que el gasto promedio del turismo receptivo en el país supera los 90 dólares.

En el marco de las actividades por los 69 años de las termas de Guaviyú, el ministro de Turismo participó el sábado de un recorrido por las instalaciones del centro termal y mantuvo un encuentro con representantes de la Sociedad de Fomento (colectivo de empresarios privados de Guaviyú), instancia en la que se abordaron los desafíos y las oportunidades para continuar desarrollando el turismo termal en la región.

El jerarca valoró las inversiones realizadas recientemente por la Intendencia de Paysandú, entre ellas la piscina semitechada y la incorporación de una bomba de calor, que contribuyen a mejorar la infraestructura y los servicios del complejo.

Sin embargo, sostuvo que uno de los principales desafíos del sector pasa por diversificar la oferta y segmentar mejor los productos turísticos. En ese sentido, señaló que el vademécum de las aguas termales puede convertirse en una herramienta relevante para identificar las propiedades físicas y químicas de cada fuente y desarrollar propuestas diferenciadas.

Según explicó, cada complejo termal presenta características particulares que pueden aprovecharse para atraer distintos perfiles de visitantes y posicionar mejor el destino.

Uno de los aspectos centrales planteados por el ministro en la charla que tuvo con los periodistas fue el bajo gasto diario de los turistas que visitan los centros termales uruguayos. Indicó que el promedio se ubica en torno a los 48 dólares por persona y por día, mientras que el gasto promedio del turismo receptivo en el país supera los 90 dólares.

Ante esa diferencia, remarcó que el objetivo no debe limitarse a incrementar la cantidad de visitantes, sino también a generar condiciones para que gasten más durante su estadía.

Para ello, consideró fundamental mejorar la promoción, ampliar las experiencias disponibles y trabajar en una estrategia conjunta que involucre a los distintos complejos termales de Salto y Paysandú. El ministro también destacó la importancia de la difusión internacional a través del Ministerio de Turismo y de la articulación entre los departamentos para fortalecer el posicionamiento del litoral como destino turístico.

En esa línea, recordó las instancias de coordinación mantenidas con los intendentes de Paysandú, Salto y Río Negro, en el marco de una iniciativa regional vinculada al grupo denominado “Los tres puentes”, que busca aprovechar la conexión fronteriza con Argentina.

Articulación entre el sector público y el privado

Otro de los puntos destacados fue la reunión con la Sociedad de Fomento, que el ministro calificó como positiva y enriquecedora. Sostuvo que la gestión turística debe construirse escuchando a las organizaciones y a los actores locales, en lugar de tomar decisiones exclusivamente desde las oficinas centrales.

Subrayó el valor de los colectivos organizados y de la cooperación entre el sector público y el privado para impulsar proyectos que respondan a las necesidades concretas de cada destino. Asimismo, indicó que mantuvo conversaciones con el director de Turismo de Paysandú, Diego Torres, sobre posibles iniciativas vinculadas a los fondos de infraestructura previstos en el presupuesto nacional.

Explicó que existen recursos asignados para financiar proyectos en diferentes puntos del país y mencionó que en la zona de las termas de Guaviyú hay propuestas de interés que podrían avanzar a través de estos mecanismos.

La visita del Papa genera expectativas turísticas

La próxima visita del Papa a Uruguay fue abordada por el jerarca tras la consulta de la diaria. El ministro señaló que la llegada de visitantes a Montevideo, Florida y Paysandú representa una oportunidad para el turismo nacional, especialmente para el departamento sanducero por su cercanía con Argentina.

Advirtió que la demanda podría generar una importante “tensión” sobre la capacidad de alojamiento hotelero y parahotelero, por lo que consideró que las termas de Guaviyú pueden convertirse en una alternativa de calidad ante una eventual saturación de la oferta. Además, destacó la posibilidad de complementar los servicios disponibles en Paysandú con la infraestructura turística de la ciudad argentina de Colón, reforzando así la integración regional.

Si bien aclaró que el ministerio no maneja una estimación propia sobre la cantidad de personas que llegarán a la zona, señaló que se han conocido proyecciones de la organización religiosa que apuntan a una convocatoria multitudinaria en distintos puntos del país.

Para el jerarca, el acontecimiento no solo representa una oportunidad para el turismo religioso, sino también una importante vidriera internacional para Uruguay, dada la atención que genera entre millones de fieles en todo el mundo. Consultado sobre la posibilidad de dificultades en el cruce entre Uruguay y Argentina ante el aumento previsto de visitantes, el ministro confirmó que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migración, reforzará los controles en el paso fronterizo.

No obstante, recordó que se trata de una frontera internacional y que deben mantenerse los procedimientos correspondientes para el ingreso y egreso de personas y mercaderías. En ese contexto, transmitió que existe el compromiso de las autoridades competentes de fortalecer los controles para atender el incremento de la circulación durante esas jornadas.