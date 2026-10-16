Paysandú recibe el Congreso de la Unión de Agencias de Viaje del Interior

Paysandú tendrá 200 personas del ámbito del turismo que no solamente van a estar participando del congreso sino también conociendo la ciudad.

Este sábado 17 de octubre, con el apoyo de la Intendencia Departamental de Paysandú, se llevará a cabo en nuestra ciudad el Congreso de la Unión de Agencias de Viaje del Interior del Uruguay (UAVI). El mismo incluirá instancias de capacitación de agentes de viaje y un workshop con participación de agencias y operadores nacionales e internacionales.

El director de Turismo de Paysandú, Diego Torres, aseguró en conferencia de prensa que organizar una actividad de estas características también implica ser buenos anfitriones y destacó “el dinamismo” que generará la llegada de operadores de todo el país.

“Es también una oportunidad para los operadores del departamento de participar en el workshop, en el que también estaremos presentes”, indicó. En representación de los operadores turísticos de Paysandú afiliados a la UAVI, Esteban Callorda agradeció el apoyo brindado por la intendencia para la realización de este congreso, que llega a Paysandú por cuarta vez.

“Siempre lo hemos hecho en conjunto con la intendencia”, subrayó y adelantó que llegarán a Paysandú representantes de agencias de viaje de todo el país, así como “todos los operadores mayoristas” y “gente del exterior” en representación de productos como hoteles del Caribe y compañías de cruceros.

“Paysandú tendrá alrededor de 200 personas del ámbito del turismo que no solamente van a estar participando del congreso, sino también conociendo Paysandú”, adelantó. Los operadores sanduceros coincidieron en la importancia de acudir a las agencias inscriptas, avaladas y controladas por el Ministerio de Turismo, dado que ofrecen mayores garantías y protegen de la ola de estafas que se registra en nuestro país, vinculada principalmente a la oferta de viajes que se realiza a través de redes sociales.

El cronograma del congreso se desarrollará a partir del sábado, con capacitaciones para agentes de viaje y un workshop con participación de la intendencia y agentes de todo el país; en tanto, el domingo se realizará la asamblea de socios.

Paysandú, sede de eventos

La secretaria general de la intendencia, Gabriela Gómez, destacó el esquema interinstitucional que hace posible la celebración de este congreso en Paysandú, que continúa posicionándose como destino de eventos como resultado del esfuerzo mancomunado de organizaciones públicas y emprendimientos privados.

“El objetivo es posicionar a Paysandú como capital del turismo al norte del río Negro”, enfatizó.

Exhortó a “estar a la altura de las circunstancias” y ajustarse a las actuales demandas de los turistas, así como a reforzar las herramientas que permiten dar mayores garantías a los consumidores, protegiéndolos de servicios que se ofrecen sin el debido aval.

“A veces no se valora el respaldo que brinda una agencia registrada”, reflexionó.