Director de Turismo Diego Torres y la llegada del papa a Paysandú: “Fuimos buenos anfitriones”

La reciente visita del papa a Paysandú no solo fue un evento de fe, sino un desafío logístico sin precedentes para la Dirección de Turismo, pero también para todo el elenco gubernamental. Según Diego Torres, la estrategia principal no fue solo recibir visitantes, sino “democratizar la información” para que cada funcionario y ciudadano se convirtiera en un anfitrión capacitado.

Uno de los datos más reveladores de la jornada fue el horario pico de actividad. Mientras la ciudad habitualmente duerme, el mayor movimiento se registró entre la 1.00 y las 5.00. “Llegamos al puente a las 0.45 para chequear las oficinas y los puestos de información, y ya había siete ómnibus esperando”, relató Torres. Este flujo constante obligó a un despliegue técnico en puntos estratégicos como el puente internacional José Artigas y los accesos a la ciudad, donde se buscó “mimar” al visitante con asistencia personalizada desde el primer minuto.

El “ejército” de los chalecos amarillos

Para garantizar la visibilidad y el orden, la intendencia confeccionó 150 chalecos amarillos con el lema “Paysandú te abraza”. El color no fue elegido solo por su simbolismo papal, sino por una cuestión de seguridad: permitir que los anfitriones fueran fácilmente identificables durante la noche.

De los 44 funcionarios que trabajaron directamente bajo la órbita de Turismo, muchos fueron “adoptados” de otras áreas, como Asuntos Vecinales. Este personal no fue improvisado; pasaron por tres instancias de capacitación donde aprendieron desde los horarios de museos y recorridos de ómnibus hasta un “top 10” de actividades recreativas para realizar una vez finalizado el evento religioso.

A pesar de las expectativas iniciales que hablaban de números extraordinarios, la Dirección de Turismo manejó cifras basadas en registros reales de agencias y del puente internacional, situando la concurrencia entre 30.000 y 40.000 personas.

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Se contabilizaron 138 vehículos de gran porte (111 ómnibus y 27 microbuses), superando la previsión inicial de 100 unidades. Los operadores locales aplicaron criterios comerciales inteligentes, estableciendo bases de dos o tres noches de alojamiento obligatorio para asegurar la rentabilidad frente al riesgo de reservas por una sola noche.

Más allá del gasto en insumos, Torres destacó el valor de la exposición mediática. La ciudad estuvo en la agenda nacional e internacional de forma sostenida. Como ejemplo, mencionó que más de 25 radios de la provincia de Entre Ríos realizaron consultas semanales y móviles en vivo desde Paysandú. “Cuantificar esa inversión en publicidad sería muchísima plata; estar en la agenda internacional de esa manera es el gran objetivo para que el visitante se vaya con una sensación linda y la posibilidad de volver”, concluyó el jerarca.