Cambiemos el foco: una muestra fotográfica que busca romper los estereotipos sobre las personas mayores

Estudiantes y docentes se incorporaron a la propuesta y realizaron encuentros con los usuarios y coordinaron las sesiones en diferentes escenarios elegidos por los propios protagonistas.

Los pasillos del Paysandú Shopping Terminal recibieron la muestra fotográfica Cambiemos el foco, una propuesta que buscó cuestionar los estereotipos asociados a las vejeces y mostrar que los intereses y proyectos personales no tienen edad. La muestra estuvo disponible hasta el 4 de noviembre.

La exposición fue realizada por estudiantes de la Tecnicatura en Tecnologías de la Imagen Fotográfica de la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte (Udelar), junto con usuarios del Centro de Día Pasionaria, quienes fueron los protagonistas de las fotografías. La inauguración contó con la presencia de los participantes, que también compartieron algunas canciones con el público.

El proyecto surgió a principios de año desde el centro de día, con el propósito de trabajar sobre los prejuicios y las ideas preconcebidas acerca de lo que las personas mayores pueden o deberían hacer.

Antonella Garaventa, docente de la carrera de Fotografía, explicó que la iniciativa buscó mostrar que existen otros intereses y búsquedas que muchas veces no son imaginados por las generaciones más jóvenes. “Queríamos demostrar que ellos tienen otros intereses y otras búsquedas que van más allá de lo que las personas jóvenes piensan que pueden hacer”, señaló.

Durante el segundo semestre, estudiantes y docentes de Fotografía se incorporaron a la propuesta, realizaron encuentros con los usuarios y coordinaron las sesiones en diferentes escenarios elegidos por los propios protagonistas. Así surgieron imágenes de personas mayores entrenando en un gimnasio, tatuándose y realizando otras actividades que desafían las representaciones tradicionales sobre la edad.

Garaventa destacó que la experiencia representó un desafío técnico y humano para los estudiantes, que debieron adaptarse a distintos espacios y condiciones de iluminación. También agradeció el compromiso del grupo, que llevó adelante el proyecto “con mucho respeto y con mucho amor”.

Por su parte, Andrea González, psicóloga y coordinadora del Centro de Día Pasionaria, explicó que el trabajo se desarrolló durante todo el año, abordando los prejuicios y los deseos de los participantes para luego expresarlos a través de imágenes. “Fue muy rico todo lo que salió y por ahí quedamos cortos incluso con estas bellas fotos, porque hay mucho contenido detrás de cada una”, expresó.

González también destacó el vínculo de ocho años entre el centro y el Cenur Litoral Norte, que ha permitido recibir estudiantes de distintas carreras y promover experiencias de intercambio intergeneracional.

Desde la perspectiva estudiantil, Leandro Rivas calificó la experiencia como “súper enriquecedora” y destacó la disposición de los participantes para involucrarse en una actividad diferente a sus rutinas habituales.

En tanto, Alfonsina Ferrari resaltó a la diaria que el proceso fue un intercambio en el que los propios usuarios propusieron las ideas y los estudiantes trabajaron para concretarlas. “Ellos propusieron ideas, dijeron: ‘Queremos hacer esto’. Nosotros fuimos viendo las posibilidades y construyendo el escenario, la composición de la foto y la iluminación”, contó.