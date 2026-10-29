Este fin de semana en Paysandú se desarrollarán las XV Jornadas de Pediatría del litoral

Con la organización conjunta del Hospital Escuela del Litoral, Comepa y la Unidad Académica de la Escuela de Medicina, el viernes 30 y sábado 31 de octubre se desarrollará un encuentro clave para la formación médica y la actualización en temas críticos como infecciones respiratorias, salud mental y nutrición.

Los participantes serán profesionales, residentes y estudiantes de toda la región en lo que promete ser uno de los eventos científicos más relevantes del año para el sector salud: las XV Jornadas de Pediatría del litoral. Esta instancia, que se consolida cada dos años como un espacio de referencia académica, tendrá lugar en las instalaciones del Cenur litoral Norte y contará con una nutrida agenda de actividades que buscan elevar el estándar de la atención pediátrica en el interior del país.

La pediatra Gyssel Mareque, encargada del Servicio de Pediatría del Hospital Escuela del Litoral, destacó en la conferencia de prensa realizada en la intendencia, la importancia del trabajo mancomunado entre las distintas instituciones para hacer posible este evento. “Venimos a contarles que este fin de semana, el viernes 30 y sábado 31 de octubre, llevaremos a cabo estas decimoquintas jornadas. Esperamos gente de muchos lados de la regional y las inscripciones aún están abiertas para todos los interesados”, señaló la profesional, subrayando el apoyo recibido por la Intendencia de Paysandú para la concreción del espacio.

Un esfuerzo interinstitucional y regional

El evento no es solo una instancia de capacitación aislada, sino el resultado de una sinergia entre el sector público, el privado y la academia. El pediatra Alejandro Finossi, coordinador del Servicio de Pediatría de Comepa, explicó que la organización recae sobre el Servicio de Pediatría del Hospital, el de Comepa y la Unidad Académica.

“Convocamos a todos los pediatras de Paysandú y de la región, incluyendo Salto y Rivera. Es un hecho muy relevante porque en estos departamentos se realiza mucha actividad académica de formación”, afirmó Finozzi. Además hizo especial hincapié en que las jornadas no están dirigidas únicamente a profesionales con trayectoria, sino que buscan integrar a los “pediatras jóvenes y a la gente que está en formación”, garantizando así el relevo generacional y la actualización constante de quienes recién comienzan su carrera.

La agenda científica de las jornadas ha sido diseñada atendiendo a las patologías y desafíos más frecuentes en la práctica clínica actual. La también pediatra Micaela Caporale, docente de la Unidad Académica Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell (que desarrolla actividades en el Cenur Litoral Norte), detalló los temas centrales que se abordarán.

Uno de los puntos más destacados será el análisis de las infecciones respiratorias, un tema de gran impacto dado que genera el mayor volumen de consultas e internaciones pediátricas. En este marco, se presentará un estudio conjunto entre Comepa y el Hospital sobre el impacto de la vacunación materna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), comparando los datos actuales con la etapa previa a la implementación de la vacuna.

Además, se tratarán temas de vanguardia y alta demanda social:

Salud Mental: Abordaje integral en los servicios de emergencia, un motivo de consulta cada vez más frecuente que requiere capacitación específica para acompañar de forma oportuna a los niños y sus familias.

Actualización en asma: Se presentarán las nuevas guías de práctica clínica y protocolos de absorción, con la participación del servicio de Neumología Pediátrica del Pereira Rossell.

Primer Nivel de Atención: Mesas dedicadas a la nutrición en recién nacidos, la introducción de la alimentación complementaria y dermatología pediátrica.

Inmunizaciones: Revisión de los últimos avances en el calendario vacunal y estrategias de prevención.

Paysandú como ciudad universitaria y de referencia

Más allá de lo estrictamente médico, las jornadas refuerzan la identidad de Paysandú como una ciudad universitaria. Con más de 80 inscritos confirmados y una expectativa que supera los 100 participantes, el evento demuestra la pujanza del ecosistema educativo local.

la diaria consultó sobre la cantidad de profesionales con especialización que hay en Paysandú. Actualmente, el departamento cuenta con unos 30 pediatras en ejercicio, 5 residentes en formación y un grupo de 70 estudiantes de medicina cursando la materia de pediatría en su cuarto año.

El rol de los estudiantes y residentes será activo; no serán meros espectadores, sino que presentarán casos clínicos y compartirán sus experiencias de formación, fomentando el trabajo en equipo y el intercambio regional con colegas de Salto y Rivera.

Desde la organización y las autoridades locales, se ve en estas jornadas una oportunidad para posicionar a Paysandú como un centro de referencia para congresos y eventos de perfeccionamiento. Esto no solo fortalece el conocimiento médico, sino que genera un impacto positivo en la economía local a través del turismo de reuniones, promoviendo la “anfitrionía” de la ciudad.

Las jornadas comenzarán el viernes 30 de octubre, con una actividad que se extenderá desde las 08.00 hasta las 17.00, incluyendo una apertura oficial al mediodía. El sábado 31, la actividad continuará de 08.00 a 12.00.

La invitación queda abierta a todo el personal de salud y estudiantes interesados en participar de este intercambio que, en última instancia, busca mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de todo el litoral uruguayo.