Guía completa para la visita del papa a Paysandú

Armado del escenario para la visita del papa en el Parque París Londres, el 10 de octubre.

La Dirección de Turismo de la intendencia diseñó un operativo integral que busca facilitar la experiencia de los asistentes y asegurar el flujo dinámico en la ciudad.

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Paysandú se prepara para recibir a una multitud de fieles este sábado 7 de noviembre por la visita del papa. Ante la magnitud del evento que se desarrollará en el Parque París Londres, las autoridades locales difundieron una serie de recomendaciones logísticas, de seguridad y transporte para garantizar una jornada ordenada.

Con la expectativa de recibir a miles de visitantes, la Dirección de Turismo de la intendencia diseñó un operativo integral que busca facilitar la experiencia de los asistentes y asegurar el flujo dinámico en la ciudad.

Cronograma y acceso al predio

La actividad central será la Santa Misa, programada para las 10 del sábado, aunque la efervescencia comenzará mucho antes. A las 9:30, el Sumo Pontífice realizará un recorrido en el Papamóvil por el parque para saludar de cerca a los fieles.

Para quienes planeen asistir, es fundamental tener en cuenta los tiempos de ingreso:

Apertura de puertas: 05.30.

Cierre de ingresos: 08.15 (sin excepción).

Punto de entrada: exclusivamente por calle Montecaseros.

Requisito obligatorio: registro previo en el sitio web papaleonuruguay.uy (sección “Participá”, opción Paysandú). Aquellas personas con necesidades especiales de accesibilidad deberán completar el formulario correspondiente en la web o coordinar asistencia a través del correo [email protected].

Seguridad: Qué llevar y qué evitar

Para agilizar los controles en los puntos de acceso, se solicita a los asistentes portar únicamente lo esencial. Se permitirá el ingreso de botellas de agua, alimentos livianos, equipo de mate, mochilas pequeñas, protector solar, gorros y medicación personal. También se autoriza el uso de sillas plegables, siempre que se utilicen con criterio para no obstruir pasillos.

Por motivos de seguridad, está prohibido el ingreso de: bolsos de gran tamaño, conservadoras o envases de vidrio y latas; objetos cortantes, armas o pirotecnia; bebidas alcohólicas; drones y mascotas.

El predio contará con un despliegue de baños químicos, puestos de atención sanitaria y un equipo de voluntarios identificados para brindar asistencia permanente.

Operativo de tránsito y transporte

La movilidad urbana tendrá modificaciones importantes. Los cortes de tránsito comenzarán el día previo en zonas estratégicas. Para ingresar a la ciudad, se recomienda utilizar las vías principales: Avenida Italia, Wilson Ferreira Aldunate, Bulevar Artigas o calle Roldán.

En cuanto al estacionamiento y traslado, los vehículos particulares deberán estacionar fuera de la zona de exclusión, los ómnibus de excursión tendrán un sector reservado en Bulevar Artigas, entre 25 de Mayo y Avenida San Martín, los minibuses turísticos se ubicarán sobre Avenida Soriano, y en el transporte público la empresa Copay ofrecerá servicios especiales desde puntos estratégicos hacia las inmediaciones del parque. Al finalizar el evento, habrá paradas de taxis sobre Avenida San Martín hacia el oeste.

Para los visitantes provenientes de Argentina, se sugiere anticipar el cruce por el puente internacional para evitar las demoras previstas en los trámites migratorios y aduaneros.

Servicios y hospitalidad sanducera

Paysandú no solo se prepara para la fe, sino también para el turismo. Se instalarán ocho puntos de información en toda la ciudad (consultables en descubripaysandu.gub.uy) y el Estadio 8 de Junio funcionará como centro logístico para contingentes.

La oferta de alojamiento incluye hoteles céntricos y los complejos termales de Guaviyú y Almirón (consultas al 099 559 278). La gastronomía tendrá sus focos principales en la zona peatonal, el Estadio 8 de Junio y la Asociación Rural, ideales para grupos grandes.

Al cierre de la jornada, se invita a los visitantes a disfrutar de la rambla costanera, propuestas musicales en vivo y circuitos turísticos hacia la Meseta de Artigas o el Área Protegida Montes del Queguay. Para más información sobre circuitos guiados, los interesados pueden contactar a la Dirección de Turismo al 098 524 814.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización de último momento.