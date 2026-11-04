Mides Paysandú: proyectan unificación de prestaciones y refuerzan el programa Accesos en el interior

En Paysandú, 9.876 hogares perciben asignaciones familiares, 3.534 son beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y 177 cuentan con asistencia a la vejez.

La directora sanducera del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Firpo, brindó a la diaria un detallado informe sobre las prestaciones desplegadas en Paysandú por la cartera. En un contexto en el que la pobreza en el departamento registró una baja de aproximadamente 15.000 personas –en una población total de 120.000–, la jerarca destacó el alcance actual de las políticas sociales: 9.876 hogares perciben asignaciones familiares, 3.534 son beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y 177 cuentan con asistencia a la vejez.

Incrementos y fortalecimiento de la red de contención

Durante 2026, las prestaciones asociadas a la TUS experimentaron un aumento significativo: un 50% para las tarjetas dobles (destinadas a familias con mayor vulnerabilidad) y un 25% para las simples. Firpo adelantó que la proyección para 2028 es incrementar las tarjetas simples en otro 25%, con el objetivo de equipararlas a las dobles.

En cuanto a los montos, el valor de la TUS doble oscila hoy entre $ 3.870 y $ 10.410, dependiendo de la cantidad de hijos. Por su parte, el Bono Crianza –enfocado en menores de 0 a 3 años y embarazadas en situación de vulnerabilidad– se sitúa entre $ 2.873 (simple) y $ 3.339 (doble).

A estos apoyos se suman complementos específicos: un adicional de $ 470 para menores de cuatro años y el programa Bienvenido Bebé, que alcanza los $ 1.177; el apoyo para enfermos crónicos (PAEC), de $ 1.177, y una nueva prestación para personas menstruantes (entre 15 y 50 años) de hogares con TUS doble, consistente en una canasta higiénica mensual.

La jerarca contó del trabajo conjunto con el Banco de Previsión Social (BPS) para la unificación de todas las transferencias. A partir de enero, tras la aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas, se creará una asignación única para familias con infancias y adolescencias a cargo en situación de mayor vulnerabilidad, y determinará el monto según cada caso.

En el área sociolaboral, Firpo resaltó el reciente cierre de la convocatoria de créditos no reembolsables para emprendedores Mides. Estos préstamos, de entre $ 10.000 y $ 15.000, están destinados a la compra de herramientas e insumos, funcionando como un impulso directo a la economía local.

Programa Accesos: prioridad en el interior departamental

Actualmente, el programa Accesos se encuentra en plena ejecución con 165 participantes que hacen pasantías sociolaborales y educativas en diversos organismos públicos. Estas prácticas, que se extienden hasta diciembre, tienen una duración de siete meses e incluyen diversas capacitaciones.

La jerarca enfatizó que se ha dado un fuerte impulso en el departamento, donde más de 65 personas están haciendo estas pasantías. Los participantes perciben una retribución equivalente a un salario mínimo nacional, situado en $ 25.383.