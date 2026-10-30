En Paysandú se realizó jornada de concientización sobre ACV

La directora de la escuela 25, Mariel Silva, destacó la importancia del trabajo en territorio, con los niños acompañados por sus familias: “El niño es el primer alfabetizador de la familia”.

En el marco del Día Internacional de la Prevención de Accidente Cerebrovascular (ACV), se llevó a cabo en la plaza Constitución una jornada de educación y concientización con la participación del proyecto Héroes Fast. “Estamos enseñando a los niños, que son los principales educadores, los síntomas para prevenir esta tan temible enfermedad”, indicó la directora de Promoción Social de la Intendencia de Paysandú, Guadalupe Caballero.

El proyecto Angels, originario de la ciudad de Córdoba, Argentina eligió a nuestro departamento tras identificar el programa Paysandú Amigable con las Personas Mayores, que lleva adelante la intendencia. En ese marco surgió el proyecto Héroes Fast, que llevan adelante la escuela 25 de San Félix y el colegio Los Candiles.

“A veces creemos que los adultos mayores son la población objetivo, pero para los ACV no hay edad”, afirmó Caballero. “Lo trabajamos mucho con los niños porque en cada familia, en cada lugar, queremos a los abuelos felices y contentos, dando todo de sí en esa etapa que tienen que disfrutar”.

En esta jornada de concientización también estuvieron presentes el director general de Servicios, Carlos Batista, los diputados Fermín Farinha y Juan Gorosterrazú, niños de las escuelas 2 y 8, Comepa y las dos emergencias móviles.

“Muy contentos”

La neuróloga Natalia Paoli resaltó la importancia de este tipo de jornadas y de actuar rápido ante la detección de algunos de los síntomas. “Estamos muy contentos porque logramos que distintos actores trabajaran en forma conjunta en pos de la comunidad”, destacó, a la vez que explicó que esta campaña se desarrolló en dos centros educativos que capacitaron a docentes y niños en saber cómo reconocer los síntomas de ACV y cómo pedir ayuda.

La directora de la escuela 25, Mariel Silva, destacó la importancia del trabajo en territorio, con los niños acompañados por sus familias: “El niño es el primer alfabetizador de la familia”.

“A los niños les encantó este proyecto, trabajaron con mucho entusiasmo y lo tomaron con mucha responsabilidad”, señaló, por su parte, la directora del colegio Candiles, María Inés Bidart. “Lo están disfrutando y saben explicarlo de manera excelente, eso significa que aprendieron”.