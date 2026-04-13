El Plenario Departamental del PIT-CNT resolvió concentrarse frente al hospital este lunes, cuando se concrete la inauguración de un nuevo tomógrafo para el centro de salud, instancia que contará con la presencia de autoridades nacionales, entre ellas el presidente de ASSE, Álvaro Danza, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La situación laboral en el departamento ha motivado distintas movilizaciones de la organización sindical en los últimos meses.

En Paysandú, según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al período noviembre de 2025–enero de 2026, el desempleo alcanza el 10,8%, lo que equivale a unas 8.000 personas. Otras 25.000 enfrentan problemas de empleo y cerca de 15.000 trabajan sin aportar a la seguridad social. El desempleo juvenil triplica el promedio general y afecta especialmente a las mujeres.

El mercado de trabajo, de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares, presenta una tasa de actividad del 66,2% y una tasa de empleo del 59%. Además, unas 30.000 personas viven en situación de pobreza y una cifra similar percibe ingresos cercanos a los 25.000 pesos. En este contexto, también se registran situaciones de extrema vulnerabilidad, como personas que duermen en la calle o recurren a estrategias de supervivencia como pedir ayuda o revisar volquetas.

Mathías Machuca, presidente del SUNCA departamental e integrante del secretariado del PIT-CNT, señaló que el paro realizado en diciembre se resolvió por la situación en varias empresas, pero advirtió que “a poco más de dos meses la situación es más grave”. “Se han tomado algunas decisiones, tanto en empresas públicas como privadas, que debilitaron las condiciones de los trabajadores. Esto nos llevó a discutir nuevas movilizaciones”, afirmó.

Cecilia Sánchez, dirigente del PIT-CNT departamental, informó que los sindicatos se concentran desde las 9.30 en la esquina de Montecaseros y Soriano.

Sánchez, que además es funcionaria del hospital, valoró la incorporación del tomógrafo. “Para nosotros es algo muy positivo. Que los recursos de ASSE queden en ASSE es bueno para el sistema y para nuestros usuarios y usuarias”, dijo.

Finalmente, señaló que se está trabajando en ámbitos bipartitos con las autoridades del hospital y que el relacionamiento ha mejorado.