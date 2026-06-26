Alcaldesa de Young Cecilia Rodríguez: “Las obras que lleva adelante OSE serán un antes y un después para nosotros”

Para el quinquenio se prevé el desarrollo de obras comunitarias, pluviales, extensión de alumbrado a distintos barrios y también habrá una fuerte inversión de OSE.

La arquitecta Cecilia Rodríguez Yemini es la alcaldesa de un municipio de 18.000 habitantes que está atravesado por la ruta 3, a 315 kilómetros de Montevideo. En esa localidad por primera vez el Frente Amplio accedió al gobierno.

la diaria dialogó con la jerarca. Aquí presentamos un resumen del encuentro.

¿Con qué dificultades se encontraron al asumir?

Las mayores dificultades fueron la falta de trabajo coordinado y articulado entre las áreas vinculadas a la gestión departamental y municipal. El desafío fue trabajar de manera conjunta en la búsqueda de la mejor solución para los planteos en territorio y que los funcionarios comprendieran que el municipio está para trasladar y encontrar la mejor solución. Ese era nuestro objetivo prioritario.

También que la población viera y comprendiera que la coordinación podía ser posible y que ya no serían rehenes de la falta de esta. A 11 meses, nuestros vecinos y los funcionarios saben que la coordinación existe, es efectiva y posible.

¿Qué grado de colaboración ofrece el municipio a los distintos planes del Mides?

Con el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] la coordinación es efectiva y real. Trabajamos al igual que con otras instituciones locales en subcomisiones que nos permiten articular, coordinar y hacer efectivas las políticas. Es así que mensualmente mantenemos reuniones de trabajo, por ejemplo, por una vida libre de violencia.

Las subcomisiones funcionan en Young, por lo que los vínculos están muy fortalecidos entre el Mides, el municipio, la intendencia, el Ministerio del Interior, el hospital, el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] y, según corresponda, con instituciones de la sociedad civil.

Nos vinculamos por medio de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales y del Sinae [Sistema Nacional de Emergencias] con el Cecoed [Centro Coordinador de Emergencias Departamentales] para los planes en conjunto, como el [Plan] Invierno y el hoy instalado Centro de Emergencia.

Con el Mides articulamos los programas Accesos y la Dinali [Dirección Nacional de Apoyo al Liberado], que nos permiten vincularnos con vecinos y vecinas que llevan tareas en nuestras áreas operativas: parques, jardines, barrido. Nos vinculamos al programa Comunidad a la Plaza, que apunta a fortalecer el vínculo con los vecinos mediante actividades recreativas.

Contamos con un Espacio de Igualdad donde el Mides, desde Inmujeres, acerca políticas de género y de esa manera fortalece la autonomía de las mujeres profundizando la descentralización de las políticas. Es una experiencia piloto que compartimos con otros municipios de Uruguay, como el de Quebracho, en Paysandú.

Trabajamos vinculados y en la búsqueda de las políticas públicas de manera integral, apoyándonos y fortaleciendo nuestro trabajo cotidiano, derivando y articulando las estrategias comunes.

Obras y proyectos comunitarios

¿Qué obras tiene previstas el municipio y la intendencia?

Las obras para este 2026, según nuestro Plan Operativo Anual –que son recursos que los municipios recibimos del FIGM [Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios] de la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto]–, tienen la finalidad de orientar recursos que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad de gestión de los municipios.

En cuanto a la mejora continua en espacios públicos, se prevé trabajar en el paseo de los feriantes y emprendedores para generar espacios públicos acordes y adecuados a la demanda planteada por vecinos y vecinas, consolidando la cultura de la feria con el objetivo de generar empleo. Además, se piensa mejorar los espacios infantiles en el Parque Lineal, adecuándolo a la demanda planteada por vecinos y vecinas para niños y niñas de la ciudad o de turistas que cruzan por este. También se mejorará la plaza accesible al incorporar juegos a la altura de la calle Oribe.

Se trata de generar espacios que integren emprendedores y comerciantes locales para colaborar en el desarrollo productivo de la ciudad.

Otro proyecto tiene que ver con mejorar el alumbrado público al norte y noroeste de Young por la calle Camino de Tropas. Se proyecta incorporar a la red pública 94 columnas con sus respectivos artefactos.

Finalmente, se harán obras pluviales en distintos barrios, como el de la cooperativa Covitrasy y se mejorará el drenaje y las calles de barrios y de territorios consolidados de la ciudad. La zona norte de la ciudad cuenta con una canalización de pluviales deficiente, lo que, sumado a una cuenca de aporte de unas 24 hectáreas, provoca que cuando hay lluvias copiosas, el grupo de cooperativas viviendas, y algún lote, se vean afectadas.

Las mejoras alcanzan a la necrópolis: se mejorará la seguridad, así como la jerarquización del servicio. Por otra parte, se continuará con la construcción de nichos en altura, un nuevo osario y se mejorará la caminería interna.

La tierra para construir vivienda: una dificultad

¿Están fomentando el cooperativismo de vivienda?

El día que asumimos nos comprometimos a ser nexo, articular y coordinar acciones tanto con el gobierno nacional como departamental. Hemos tenido la posibilidad de vincularnos con los grupos y escuchar sus planteos, para luego coordinar y buscar una solución.

La falta de terrenos para explorar y nutrir la cartera de tierra de la Intendencia de Río Negro ha sido un problema, pero nos mantiene en constante coordinación con el Departamento de Vivienda. Hemos trabajado en el ordenamiento territorial y en la necesidad de revisar sectores para adquirir tierra viable.

El Municipio de Young les ha dado a distintos grupos que se encuentran construyendo o esperando comenzar la posibilidad de participar en eventos y trabajar en cantinas o en estacionamientos, y que el 100% de lo recaudado vaya para el grupo.

¿Qué alcance e importancia tiene el saneamiento realizado por OSE?

Las obras que viene llevando adelante OSE serán un antes y un después para los que vivimos acá. OSE está finalizando la planta potabilizadora de tratamiento de agua potable en el marco de un proyecto que apunta a mejorar la calidad del suministro y a aumentar la capacidad de producción de agua potable para la zona.

La infraestructura contará con todas las instalaciones requeridas para tratar 200 m3/h, con la posibilidad de ampliación a 300 m3/h. Respecto de la aducción de agua bruta, se pondrán en funcionamiento cuatro perforaciones nuevas y se rehabilitarán dos que ya estaban en funcionamiento.

Asimismo, se ampliará la red de saneamiento. La obra prevé la instalación de 19.979 metros de tuberías de saneamiento, 375 de tubería de impulsión, 908 conexiones domiciliarias y una planta de tratamiento intensiva. Se aumentará la red casi en un 30%, y se mejorarán el tratamiento y la disposición final. Esta última representará una mejora directa para las viviendas y el entorno, al prevenir riesgos sanitarios y garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales domésticas.

La obra tiene su primera fase culminada (tuberías ya instaladas) y la intendencia firmó un acuerdo para que se repare el ancho total de las cuadras, lo que posibilitará un riego bituminoso doble.

Sus fases posteriores se vinculan a la construcción de pozos de bombeo que permitirán enviar las aguas a la planta de tratamiento, una planta de aguas residuales de tipo intensiva que combina tratamientos primarios y secundarios, diseñada para expandir y mejorar el sistema de lagunas de tratamiento ya existente en la localidad.