En el lanzamiento oficial de la zafra, Orsi respaldó a la citricultura y anticipó anuncios y nueva visita a Paysandú

Yamandú Orsi, el 23 de junio durante la inauguración de la zafra citrícola

El presidente Yamandú Orsi destacó el valor de la innovación, el conocimiento y el trabajo conjunto entre el Estado y los privados. Además, adelantó que en los próximos días habrá novedades para Paysandú y confirmó una nueva visita al departamento.

La localidad de Gallinal ubicada a 90 km de la ciudad capital volvió a ser escenario de la apertura de la zafra citrícola luego que en los últimos dos años se hiciera en Salto.

La jornada sirvió para poner sobre la mesa el presente y el futuro de una actividad que genera miles de puestos de trabajo en el litoral y que encuentra en Paysandú y Salto su principal polo productivo.

En ese marco el mandatario dejó un mensaje de respaldo al sector, elogió la capacidad innovadora del país y anunció que volverá en los próximos días para realizar nuevos anuncios vinculados al departamento.

Antes del acto central, Orsi recorrió una muestra de nuevas variedades desarrolladas por investigadores uruguayos junto a empresas privadas. Allí pudo conocer mandarinas sin semillas, híbridos con nuevos sabores y materiales genéticos que ya están siendo exportados a distintos mercados internacionales.

“Es una maravilla saber que estas cosas se generan en Uruguay” expresó el mandatario en rueda de prensa destacando que el país no solo produce fruta sino que desarrolla investigación, tecnología y mejoramiento genético con instituciones como el INIA e INASE. Para Orsi, ese trabajo demuestra que Uruguay puede competir agregando valor.

“Uruguay no solo exporta commodities o materia prima, sino que exporta mucho conocimiento, mucha tecnología y gente formada acá que todos los días está pensando en generar productos nuevos”, afirmó.

El mensaje tiene especial significado para Paysandú, donde la citricultura es una de las principales actividades económicas y donde la incorporación de innovación aparece como una herramienta importante para sostener la competitividad frente a grandes productores internacionales.

La amenaza del HLB y una campaña que involucra a toda la sociedad

La inauguración de la zafra estuvo acompañada por el lanzamiento oficial de la campaña nacional de prevención del HLB (Huanglongbing), considerada la enfermedad más destructiva para los cítricos a nivel mundial.

El presidente de Azucitrus, Carlos Fraschini explicó que la bacteria ya está presente en países vecinos y que existen detecciones puntuales en la región, por lo que resulta imprescindible fortalecer las acciones de prevención.

La estrategia apunta no solamente a productores e instituciones, sino también a generar conciencia ciudadana, especialmente en las zonas fronterizas, para evitar el ingreso y propagación de la enfermedad.

El ministro interino de Ganadería, Matías Carámbula, destacó que la campaña forma parte de una política integral de desarrollo del sector que incluye sanidad, genética, innovación, apertura de mercados, logística y generación de empleo.

Uno de los conceptos más repetidos durante la jornada fue que el cuidado de la citricultura dejó de ser una responsabilidad exclusiva de las empresas para transformarse en una causa colectiva.

Durante el acto, el intendente Nicolás Olivera aprovechó la presencia del presidente para plantear una preocupación histórica del litoral: las desventajas competitivas que enfrenta el norte del Río Negro.

Olivera señaló que producir desde esta región implica mayores costos logísticos, energéticos y de transporte, lo que obliga a generar condiciones especiales para competir en igualdad de oportunidades.

“La inteligencia le agrega valor, pero también tenemos que competir en igualdad de condiciones”, sostuvo, al tiempo que pidió un “cariño más” para el norte del país en materia de reglas de juego.

Consultado sobre la reunión mantenida con productores del sector, Orsi aseguró que el balance fue positivo y que encontró un ambiente de optimismo.

Según consignó durante el último año se avanzó en varios compromisos asumidos entre el gobierno y la actividad privada, mejorando los mecanismos de coordinación y articulación.

También adelantó que existe interés en profundizar el desarrollo tecnológico en el norte del país para fortalecer las defensas sanitarias frente a plagas y enfermedades que amenazan la producción.

“Da gusto ver el optimismo con el que esta gente encara el futuro y el reconocimiento de un montón de personas que desde hace años le han puesto el corazón”, expresó.

El mandatario destacó además que el crecimiento del sector es resultado de una acumulación positiva de políticas públicas, inversión privada y trabajo técnico sostenido.

Un anuncio que genera expectativa en Paysandú

La declaración que más expectativa generó fue, sin embargo, la relacionada con el futuro inmediato del departamento. Consultado por la situación local, Orsi reveló que mantuvo una conversación con el intendente Nicolás Olivera y adelantó que habrá novedades en breve.

“Todavía no, pero vamos a tener alguna novedad interesante. Estuvimos hablando con Nicolás recién. En los próximos días podemos tener algo nuevo para decir que creo que es positivo. La gente sigue pensando en Uruguay”, afirmó.

Aunque evitó brindar detalles, el anuncio alimentó las expectativas sobre posibles proyectos o inversiones vinculadas a Paysandú, un departamento que atraviesa dificultades laborales.

El presidente también hizo referencia a la situación social y económica del departamento y reconoció que su visita estuvo concentrada en la zona rural, sin tiempo para recorrer la ciudad.

“Voy a volver a Paysandú. En pocos días voy a volver porque tenemos otras cosas para anunciar. Hoy estoy en esta zona rural. Me quedo con ganas de visitar la ciudad, incluso algunas cosas que están pasando, de las buenas y de las otras, que me gustaría poder estar presente”, señaló.

Unas de las inversiones que tendría definiciones en los próximos días será la vinculada a la planta de hidrógeno verde y según trascendió habría otra vinculada al gas a cargo de inversores nacionales.

La elección de Gallinal como sede del lanzamiento tampoco fue casual. La localidad nació y creció al impulso de la actividad citrícola y representa uno de los ejemplos más claros de cómo una cadena productiva puede transformar un territorio.

En ese escenario, productores, trabajadores, científicos y autoridades coincidieron en un mismo objetivo: proteger una actividad que genera empleo, exportaciones y desarrollo regional.

La innovación genética, la investigación aplicada, la prevención sanitaria y la cooperación entre el sector público y privado aparecieron como los pilares sobre los cuales la citricultura pretende construir su futuro.