Nueva terminal de transferencia de ANCAP alcanza el 77,5% de avance y proyecta su puesta en funcionamiento en 2027

El nuevo muelle permitirá modernizar la logística de combustibles y reforzar la seguridad operativa en el litoral.

La construcción de la nueva terminal de transferencia de ANCAP en Paysandú avanza de acuerdo con el cronograma previsto y ya alcanzó el 77,5% de ejecución, según informaron el gerente general de ANCAP, ingeniero Nicolás Spinelli, y el jefe de la Planta de Distribución Paysandú, Jonhatan Salivvonczyk, durante una recorrida por las obras.

La ejecución de la obra demandará una inversión cercana a los 9 millones de dólares.

Los jerarcas explicaron que el proyecto constituye una de las inversiones más importantes que la empresa desarrolla en el interior del país y permitirá renovar por completo el sistema de recepción de combustibles por vía fluvial, mejorando la eficiencia logística y los estándares de seguridad.

La obra comprende la construcción de un muelle sin conexión a tierra, ubicado 900 metros aguas arriba del puente internacional General Artigas y a una distancia promedio de 150 metros de la línea de costa. Desde allí, los combustibles serán trasladados mediante un sistema de cañerías hasta la planta de distribución.

Spinelli señaló que los trabajos comenzaron hace poco más de dos años y mantienen un ritmo sostenido. Hasta junio de 2026 se contabilizan 105 semanas de obra, equivalentes a 503 días efectivos de trabajo, sobre un plazo total estimado de 28 meses.

En materia laboral la construcción ha generado empleo para 52 trabajadores directos y alrededor de 40 personas de forma indirecta, cifras que varían según la etapa de ejecución.

El gerente general destacó además la magnitud técnica del emprendimiento, que ha requerido la utilización de 500 toneladas de hierro y aproximadamente 2.800 metros cúbicos de hormigón, materiales indispensables para una estructura diseñada para soportar las exigencias de la operativa portuaria y las condiciones del río Uruguay.

La inversión total asciende a unos 9 millones de dólares que son recursos destinados a dotar a Paysandú de una infraestructura estratégica que garantizará la continuidad del abastecimiento de combustibles durante las próximas décadas.

Jonhatan Salivvonczyk explicó que la nueva terminal sustituirá una infraestructura con varias décadas de servicio y permitirá optimizar las maniobras de descarga de barcazas, incorporando tecnología y mejores condiciones de operación.

Los responsables de ANCAP coincidieron en que, una vez finalizada la obra incrementará la confiabilidad del sistema logístico de la empresa en el litoral y reducirá riesgos operativos, consolidando a la planta de Paysandú como un punto estratégico dentro de la red nacional de distribución de combustibles.

En Paysandú trabajan de forma efectiva unos 50 funcionarios.

Asimismo destacaron que el proyecto se desarrolla respetando los estándares ambientales y de seguridad exigidos para este tipo de infraestructuras, con controles permanentes durante cada etapa de la construcción.

De mantenerse el cronograma previsto la terminal quedará culminada durante los próximos meses y posteriormente ingresará en la fase de pruebas antes de comenzar a operar, marcando un hito para la infraestructura energética y portuaria de Paysandú.