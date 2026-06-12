Paysandú y AFE sellan una alianza estratégica para recuperar el patrimonio ferroviario y proyectar oportunidades de desarrollo

El convenio marco firmado hoy entre la Intendencia de Paysandú y AFE apunta a fortalecer la cooperación institucional, ordenar el patrimonio ferroviario y generar condiciones para futuras inversiones.

La Intendencia de Paysandú y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) formalizaron un convenio marco de cooperación que abre una nueva etapa en el relacionamiento entre ambas instituciones y busca dar respuesta a uno de los principales desafíos vinculados al patrimonio ferroviario: su recuperación, puesta en valor y aprovechamiento para impulsar proyectos de desarrollo local.

Las inversiones que se pretenden realizar se vinculan a la logística, la industria y el desarrollo territorial. En la conferencia se destacó el renovado protagonismo del ferrocarril como herramienta de competitividad para el interior del país. El presidente del Directorio de AFE, Ernesto Estrada, destacó la importancia del convenio y agradeció el respaldo político e institucional recibido en Paysandú.

Además, reparó en que el acuerdo forma parte de una estrategia nacional que AFE viene impulsando junto a los gobiernos departamentales para ordenar y gestionar de mejor manera los bienes ferroviarios distribuidos en todo el territorio. “El objetivo es seguir ordenando el territorio y, en nuestro caso, el patrimonio de AFE, que en algunos lugares ha sido recuperado por las propias comunidades y las intendencias, mientras que en otros todavía presenta desafíos importantes”, expresó. El titular del ente explicó que AFE atraviesa un proceso de transformación vinculado con los cambios que experimenta el sistema ferroviario uruguayo.

En ese marco, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asumirá progresivamente responsabilidades sobre la infraestructura ferroviaria, mientras que AFE continuará como operadora ferroviaria y administradora de su patrimonio.

Según indicó, uno de los principales objetivos es completar un inventario integral de bienes inmuebles y activos ferroviarios para definir cuáles pueden ser reutilizados, arrendados o incorporados a proyectos productivos que generen ingresos para la empresa estatal. “AFE ha visto en su patrimonio una oportunidad para generar recursos genuinos que permitan financiar inversiones necesarias en material rodante y mantenimiento” detalló Estrada, quien además reveló que existen conversaciones avanzadas con una importante cooperativa del departamento interesada en arrendar un predio ferroviario.

El jerarca remarcó que Paysandú ocupa una posición estratégica dentro de la red ferroviaria nacional y regional debido a su potencial de conexión con Argentina y Paraguay. En ese sentido, señaló que la recuperación del transporte ferroviario de cargas constituye un objetivo compartido entre el organismo, el Ministerio de Transporte y los gobiernos departamentales. Aunque reconoció que se trata de un proceso de largo plazo, afirmó que ya se trabaja en la elaboración de un Plan Maestro Ferroviario destinado a definir prioridades de inversión y establecer una hoja de ruta para el desarrollo futuro del sector.

Estrada también destacó la colaboración que ya existe entre AFE y la Intendencia de Paysandú, y puso como ejemplo la adquisición de rieles y durmientes en desuso por parte del gobierno departamental para destinarlos a obras públicas. “Fue una iniciativa muy positiva porque permitió poner en valor materiales que estaban dispersos en el territorio y al mismo tiempo significó una ayuda para AFE”, señaló.

“Lo importante es el rumbo”

El intendente Nicolás Olivera valoró especialmente el cambio de enfoque que, a su entender, está impulsando la actual conducción de AFE. “Lo importante es el rumbo, no la velocidad”, afirmó al comenzar su intervención, y destacó que durante años gran parte de los bienes ferroviarios fueron percibidos por la población como patrimonio abandonado y sin perspectivas de recuperación.

“Todos hemos sido testigos del deterioro y de la desidia respecto de muchos bienes del Estado. AFE fue vista muchas veces como un patrimonio que dolía ver en esas condiciones. Por eso creo que el primer valor de este convenio es la apertura de un ente que está buscando soluciones y socios para trabajar en conjunto”, expresó.

Olivera sostuvo que el acuerdo representa una oportunidad para que los gobiernos departamentales, los municipios y las comunidades participen activamente en la recuperación y reutilización de estaciones, predios e inmuebles ferroviarios que han perdido su función original. Más allá del aspecto patrimonial, el intendente sanducero vinculó el convenio con uno de los temas que considera centrales para el futuro económico del interior: la competitividad.

Según describió, factores como el costo de la energía, las regulaciones y especialmente la logística condicionan la capacidad de los departamentos del norte del país para atraer inversiones y generar empleo. En ese contexto, afirmó que el transporte ferroviario vuelve a posicionarse como una herramienta fundamental para reducir costos y mejorar la conectividad de los territorios alejados del área metropolitana.

El intendente recordó que Paysandú cuenta con infraestructura ferroviaria recuperada y destacó que la consolidación de nuevas conexiones podría permitir una salida eficiente hacia el puerto de Montevideo, además de fortalecer los vínculos comerciales con países vecinos. “Hoy nos separan pocos kilómetros de vía para lograr una conexión más efectiva con Montevideo, y también existe interés en fortalecer la integración con Argentina y Paraguay”, señaló.

Hidrógeno verde y desarrollo industrial

Uno de los aspectos más relevantes planteados por el intendente fue la relación entre el desarrollo ferroviario y los proyectos de inversión que actualmente evalúa el departamento. En particular, mencionó la iniciativa vinculada a la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos, proyecto que contempla al ferrocarril como una pieza clave para la logística de transporte. “Estamos en un buen momento. Hay un compromiso del gobierno nacional respecto de la conectividad necesaria y eso vuelve a poner al ferrocarril arriba de la mesa como una oportunidad real para Paysandú”, afirmó.

Asimismo, consideró que el departamento deberá repensar su planificación territorial para generar nuevas áreas con vocación industrial, especialmente aquellas que cuenten con acceso ferroviario. “Hoy no pensaría una zona industrial que no estuviera al lado del tren”, sostuvo.

Las autoridades coincidieron en que el convenio firmado trasciende la simple administración de bienes ferroviarios y constituye una herramienta para planificar el desarrollo futuro del departamento. La iniciativa permitirá identificar activos que mantengan relevancia para la operativa ferroviaria y diferenciarlos de aquellos que puedan ser destinados a otros usos productivos, sociales o comunitarios.

Tanto AFE como la intendencia destacaron que el trabajo conjunto buscará generar nuevas oportunidades para los municipios, impulsar inversiones privadas y contribuir a la recuperación de espacios que durante años permanecieron sin utilización. Con la firma de este acuerdo, Paysandú se suma al grupo de departamentos que ya mantienen convenios de cooperación con AFE, en una estrategia que apunta a revitalizar el patrimonio ferroviario nacional y convertirlo en un motor de desarrollo económico y territorial para las comunidades del interior del país.