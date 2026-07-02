El INJU lanzó en Paysandú el Programa Nacional de Voluntariado para jóvenes de 14 a 29 años

La directora del INJU, Eugenia Godoy, explicó que la elección de Paysandú para el lanzamiento responde a una decisión política de descentralizar las actividades del instituto.

El Instituto Nacional de la Juventud (INJU) lanzó en Paysandú el Programa Nacional de Voluntariado, una iniciativa destinada a promover la participación de jóvenes de entre 14 y 29 años en proyectos de impacto comunitario desarrollados en sus propios territorios.

“Elegimos el departamento de Paysandú porque es uno de los lugares donde se va a desarrollar este programa y también nos parecía una señal política no hacer lanzamientos rimbombantes en la Torre Ejecutiva, sino estar en el territorio”, señaló.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades con participación de jóvenes, incluyendo presentaciones artísticas, propuestas gastronómicas a cargo de adolescentes del INAU y otras iniciativas que reflejan el trabajo conjunto con diferentes colectivos.

Godoy sostuvo que el programa busca fortalecer la incidencia de los jóvenes en sus comunidades.

“Estamos convencidos de que este programa trabaja sobre la participación de los gurises en sus territorios, reconociéndolos como protagonistas de su presente y capaces de transformar la realidad”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la iniciativa también procura contrarrestar visiones negativas sobre la juventud. “Reconocemos que los gurises tienen ganas de hacer cosas y de transformar sus territorios. Uno puede quedarse en la queja o pasar a la acción, y entendemos que es fundamental ese vínculo entre el Estado y la comunidad”, expresó.

La directora recordó que días atrás el instituto realizó en Paysandú una instancia de consulta para conocer las principales preocupaciones y propuestas de los jóvenes del departamento.

“Volver una semana después con una acción concreta demuestra la intención de fortalecer nuestra presencia en el territorio y escuchar a los gurises”, indicó.

Un voluntariado adaptado a cada territorio

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 29 años y propone un modelo de voluntariado flexible, en el que cada grupo pueda definir las acciones que desea impulsar de acuerdo con las necesidades de su comunidad. Godoy aclaró que la iniciativa no busca sustituir funciones del Estado.

“No es un programa para que los jóvenes hagan tareas que el Estado no puede cubrir. Queremos que se involucren en los temas que realmente los movilizan”, explicó.

Entre los intereses detectados durante las recorridas nacionales aparecen temas vinculados a la convivencia, la salud mental, el cuidado ambiental y diversas acciones comunitarias.

“La temática no está definida porque queremos que surja de manera genuina en cada territorio. Muchas veces las políticas fallan cuando se intenta decidir todo desde un escritorio”, sostuvo.

Las inscripciones quedaron habilitadas a través del sitio web y las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Luego del período de inscripción, los participantes accederán a un proceso de formación que combinará instancias nacionales con capacitaciones departamentales, orientadas a brindar herramientas comunes para el desarrollo de los proyectos.

“Hay algunos criterios básicos que guían todo tipo de voluntariado y por eso habrá instancias de formación, tanto nacionales como departamentales”, explicó.

Implementación gradual en todo el país

El programa comenzó este miércoles en seis departamentos y posteriormente se extenderá a otros siete, hasta alcanzar cobertura nacional. “Estamos convencidos del programa, por eso comenzamos con estos seis departamentos y luego avanzaremos progresivamente hacia el resto del país”, señaló la directora.

Godoy indicó además que la iniciativa no tendrá una duración limitada, sino que continuará mientras exista interés de los jóvenes y forme parte de la estrategia institucional del INJU.

Respecto a los recursos, explicó que el programa será ejecutado con equipos técnicos del propio instituto, mediante la reorganización de recursos humanos ya existentes y en coordinación con actores locales.

Finalmente, señaló que no existe un número prefijado de participantes, ya que la convocatoria permanecerá abierta para que nuevos jóvenes puedan incorporarse a medida que avance el programa en cada departamento.