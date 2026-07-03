En Paysandú el Mides cuenta con presupuesto para atender 167 personas en situación de calle

La institución reafirmó que la atención a personas en situación de calle es una responsabilidad compartida. En Paysandú se busca ampliar la capacidad de refugios.

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) visitaron esta semana distintos dispositivos de atención para personas en situación de calle en Paysandú.

En el marco de una recorrida nacional destinada a evaluar la respuesta que se brinda durante el Plan Invierno y la actual alerta roja decretada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

La delegación estuvo integrada por la directora nacional de Protección Social, Laura Cafaro, y por el director nacional, Jorge Fossati, quienes recorrieron refugios y mantuvieron contacto con los equipos técnicos encargados de la asistencia, al tiempo que respondieron a las consultas de la prensa sobre la situación del departamento.

La directora explicó que desde marzo del año pasado el Mides viene realizando recorridas por todos los departamentos del país para conocer la realidad de cada territorio y fortalecer las políticas sociales. En ese contexto, recordó que la Dirección Nacional de Protección Social tiene entre sus principales cometidos la coordinación de la respuesta dirigida a las personas en situación de calle.

Fallecimiento de una persona en situación de calle

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el fallecimiento, ocurrido semanas atrás en Paysandú, de un hombre de 47 años en situación de calle.

La jerarca indicó que el hombre fue encontrado sin vida en un predio privado, ubicado a unos 50 metros del espacio público, luego de que un trabajador diera aviso a la Policía. Tras la intervención policial, se constató el fallecimiento y se activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Explicó que el hombre había tenido contacto con los dispositivos del Mides, aunque concurría de manera esporádica. Según detalló, utilizaba los refugios principalmente cuando era trasladado por la Policía durante los operativos realizados en el marco de la alerta roja, mientras que en otras oportunidades contaba con alguna alternativa de alojamiento y alimentación proporcionada por personas de su entorno.

Cafaro señaló que cada fallecimiento de una persona en situación de calle genera una revisión de la intervención realizada por los organismos competentes para determinar cuál había sido el vínculo de esa persona con los dispositivos estatales y cuáles fueron las circunstancias del hecho.

Consultada acerca de las responsabilidades institucionales, sostuvo que la respuesta durante la alerta roja corresponde al Sinae y que todos los organismos involucrados tienen funciones claramente definidas.

Trabajo coordinado entre organismos

Durante la rueda de prensa, las autoridades insistieron en que la atención de las personas en situación de calle no depende exclusivamente del Mides.

Recordaron que el decreto presidencial que activa la alerta roja obliga a ministerios, intendencias y demás organismos públicos a trabajar de forma coordinada. En ese esquema participan el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública, las intendencias y otras instituciones que integran el Sinae.

“La respuesta es del Estado en su conjunto”, enfatizó la directora quien remarcó que no se trata de una colaboración voluntaria entre organismos, sino del cumplimiento de responsabilidades establecidas por la normativa vigente.

Las autoridades reconocieron que uno de los principales desafíos que enfrenta Paysandú este invierno es la falta de un espacio de gran capacidad como el Velódromo Municipal, utilizado el año pasado para ampliar la cobertura del Plan Invierno.

Según explicó la directora, el Mides planificó la estrategia de este año considerando que podría disponer nuevamente de ese espacio, pero finalmente eso no ocurrió, lo que obligó a reorganizar toda la infraestructura disponible.

Actualmente funcionan el refugio de Santa Elena, un centro destinado a mujeres, instalaciones cedidas por el Batallón del Ejército y una vivienda particular facilitada por la directora departamental del Mides.

En relación con este último punto, la jerarca destacó el compromiso de la responsable departamental, quien puso a disposición una propiedad de su pertenencia para alojar personas en situación de calle sin recibir compensación económica.

“Más que juzgar esa decisión, hay que destacar el compromiso demostrado para dar una respuesta en un momento complejo”, expresó. Las autoridades confirmaron además que continúan las gestiones para habilitar un nuevo espacio que permita ampliar la capacidad de alojamiento. Si bien no mencionaron oficialmente el inmueble, reconocieron que se trabaja para concretar un acuerdo que permita utilizar el antiguo sanatorio Pasteur.

Explicaron que la búsqueda de un nuevo edificio comenzó varios meses atrás y que incluso se analizaron otras alternativas que finalmente fueron descartadas porque requerían importantes obras de acondicionamiento o presentaban riesgo de inundación.

Subrayaron que encontrar inmuebles adecuados no resulta sencillo, ya que deben contar con varias habitaciones, suficientes servicios higiénicos y condiciones apropiadas para albergar a un número importante de personas.

Capacidad para 167 personas

La directora informó que el Mides cuenta actualmente con presupuesto para atender a 167 personas en Paysandú, cifra que incluye tanto los cupos permanentes como los incorporados específicamente para el Plan Invierno.

Precisó que en la jornada anterior habían sido asistidas 121 personas, por lo que existe margen presupuestal para ampliar la cobertura si se logra disponer de un nuevo edificio.

“Los recursos para equipos técnicos, cuidadores, mantenimiento y equipamiento están previstos; lo que hoy necesitamos es contar con espacios físicos adecuados”, señaló.

Durante la conferencia también intervino Jorge Fossati, quien explicó que el Mides viene desarrollando una nueva Estrategia Nacional para el abordaje de la situación de calle.

Indicó que la iniciativa fue construida junto a organizaciones sociales, trabajadores y personas usuarias de los centros de atención, con el propósito de avanzar hacia un modelo que no se limite a ofrecer refugio durante el invierno, sino que promueva procesos de inclusión sostenidos durante todo el año.

Fossati sostuvo que, si bien actualmente la prioridad está puesta en garantizar que ninguna persona permanezca a la intemperie durante la alerta roja, la estrategia apunta a una atención integral que contemple vivienda, salud, empleo, tratamiento de los consumos problemáticos y fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

Una población cada vez más diversa

El director señaló que la población en situación de calle presenta perfiles cada vez más variados. Explicó que actualmente conviven personas muy jóvenes con adultos mayores que incluso superan los 70 y 80 años, realidad que exige respuestas diferenciadas desde el sistema de protección social.

Asimismo, indicó que muchas personas llegan a esa situación luego de atravesar episodios de violencia, rupturas familiares, problemas de salud mental, consumo de sustancias o procesos de exclusión laboral.

En ese sentido, remarcó que el objetivo del Mides es construir respuestas individualizadas, evaluando las necesidades de cada persona para favorecer su reinserción social.

“La atención debe mirar a la persona en su integralidad. Hay quienes necesitan recuperar hábitos de convivencia, otros requieren atención sanitaria, tratamiento por consumo problemático o apoyos para volver al mercado laboral. Cada proceso es diferente y debe ser acompañado de acuerdo con las características de cada caso”, concluyó Fossati.