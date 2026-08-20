El programa +Trayectorias abrió inscripciones y durará cuatro meses

El programa surgió luego de que estudios realizados en 2019 demostraran que solamente el 16% de los jóvenes con menores recursos socioeconómicos culminaban el liceo.

El programa +Trayectorias será llevado adelante por la Intendencia Departamental de Paysandú y será destinado a jóvenes que se encuentren en el último año de educación media superior, ya sea en UTU o Secundaria. Está enfocado en la continuidad educativa, estudios terciarios o universitarios.

En la presentación, el intendente Nicolás Olivera invitó a quienes estén cursando el tercer año de la educación media superior a que se inscriban. Asimismo, recordó la importancia que tuvo el programa +Talento llevado a cabo entre la intendencia y otros organismos, que incluso fue auditado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los resultados de la auditoría, de acuerdo con las autoridades, indicaban que apenas 16%, “o sea, dos de cada diez, terminaba el liceo”. Sin embargo, con el programa se logró que ocho de cada diez jóvenes de bajos recursos culminen el liceo.

Olivera prefirió no ahondar en este programa porque “tendríamos que decir un montón de cosas de por qué esto no creció, no se agrandó, por qué no tuvo el favor presupuestal de muchos organismos que deberían estar preocupados, de por qué los que tienen que apoyar no apoyaron”.

Los estudiantes que formaron parte de +Talento resaltaron el acompañamiento no solo pedagógico, sino también socioemocional, porque “muchos de estos gurises terminan dejando no solamente porque les pueda costar matemática o idioma español, sino porque tienen otros problemas en su casa o en su vida que a veces no tienen cómo abordar”. Este proyecto surge de la necesidad de abordar el nexo entre la finalización de la educación media superior y la continuidad educativa.

Marisa Acosta, que lidera el programa, afirmó en la presentación que “los jóvenes están un poco perdidos en términos de hacia dónde quieren ir, cuál es el proyecto de vida que tienen, cuáles son las trayectorias futuras con las cuales se van a enfrentar”. “Tenemos una oferta educativa terciaria enorme que muchas veces la juventud no conoce”, remarcó.

El programa +Trayectorias tendrá una duración de cuatro meses, con apoyo tres veces por semana, destinado a jóvenes que estén transitando el último año de educación media superior, ya sea de Secundaria como de UTU. “Es un año crítico porque es donde más cosas pueden pasar, porque algunos pueden dejar, otros terminar, a algunos les puede quedar una materia”, indicó Olivera.

El programa tendrá un cupo máximo de 150 estudiantes; habrá un componente de asistencia pedagógica y un acompañamiento socioemocional. Con este proyecto se pretende que los jóvenes tengan una visión más amplia de lo que está sucediendo no solamente en Paysandú, sino en la región, para que su trayectoria no termine ahí, sino que “sea una trayectoria que comience ahí, que el último año de liceo o de UTU sea el comienzo de algo”, enfatizó el intendente.

12 talleres

Los estudiantes que integren este programa recibirán no solo asistencia o apoyo pedagógico, sino también talleres que tienen que ver con la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía, orientación vocación, oferta educativa, orientación ocupacional, emprendedurismo y educación financiera.

Serán 12 talleres: Comunicación asertiva, Trabajo en equipo y empatía, Proyecto de vida, Orientación vocacional, Oferta educativa, Orientación ocupacional, Emprendeurismo y educación financiera, Vinculación con el medio, Explorar y gestionar becas y Reconocimiento de fortalezas y evaluación.

Los tallereres durarán cuatro meses, y serán “bien intensivos para preparar a los jóvenes para que no les queden materias y para pensar en lo que se viene, ayudarlos a prepararse con la misma filosofía de no dar a nadie por perdido”, remarcó Olivera.